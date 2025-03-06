Тяжёлое прощание: Ford Focus снимут с производства в ноябре, преемника не будет

Некогда бешено популярный Ford Focus до конца этого года окончательно канет в Лету — руководству «синего овала» он больше не нужен, несмотря на хорошие продажи и народную любовь.

Больше всего Ford Focus любят, конечно, в Европе и России, где эта модель была наиболее востребованной. В лучшие годы, а именно в начале 2000-х, ежегодные продажи Фокуса в Европе превышали полмиллиона штук в год! В России актуальный Ford Focus четвёртого поколения, к сожалению, официально не продавался, он выпускается с 2018 года и в 2021 году пережил плановый рестайлинг. С американского рынка Focus также ушёл ещё в третьем поколении.

Актуальный Ford Focus для Европы

О том, что Ford Focus покинет европейский рынок, было известно ещё в 2022 году, в 2024 году стала известна дата окончания его производства на заводе в Зарлуи (Германия) — 30 ноября 2025 года, а сегодня представитель пресс-службы Ford подтвердил журналу Motor1, что ничего не изменилось, продлевать жизнь Фокусу компания не намерена, то есть в ноябре его снимут с производства, на этом его история закончится.

Китайский Ford Focus четвёртого поколения

«Четвёртый» Ford Focus также выпускался в Китае на совместном предприятии Changan Ford в Чунцине, но с продаж его сняли ещё в прошлом году из-за слабого спроса. Между тем в Европе Ford Focus в 2024 году, по данным JATO Dynamics, разошёлся тиражом 85 118 шт. — это на 15% меньше продаж в 2023 году, но объём всё равно солидный.

Актуальный Ford Focus для Европы

Решение об отставке Фокуса было принято руководством Форда на волне завышенных ожиданий от электромобилей, а когда продажи последних пошли вниз, менять что-либо было уже поздно — точнее не было желания что-либо менять. Долгое время компания Ford пыталась продать кому-нибудь завод в Зарлуи, но безуспешно, поэтому после завершения производства Фокуса он превратится в сервисно-логистический центр, на котором будут трудиться порядка 1000 человек.

Актуальный Ford Focus для Европы

После ухода Фокуса в европейской модельной линейке Ford не останется традиционных легковушек, потому что некогда популярные модели Fiesta и Mondeo тоже уже сняты с производства. В целом продажи Ford в Европе в прошлом году, по данным JATO Dynamics, сократились на 16% до 461 291 шт., отказ от Фокуса, понятное дело, лишь усилит падение.

Добавим, что в ноябре компания Ford объявила о намерении сократить 4000 рабочих завода в Кёльне (Германия), так как выпускающиеся здесь электрические кроссоверы Ford Explorer и Ford Capri для европейского рынка продаются плохо.

