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  • Теряющий популярность Ford Focus уйдёт из Европы, производство завершится в 2025 году

Теряющий популярность Ford Focus уйдёт из Европы, производство завершится в 2025 году

22.06.2022 226 0 0

Компания Ford подписала приговор европейскому Фокусу, а выпускающий его завод в немецком городе Зарлуи может быть закрыт или продан другому автопроизводителю.

 

Весной Европа распрощалась с некогда популярной среднеразмерной моделью Mondeo, а теперь готовится расстаться с ещё одним хитом минувших лет — Фокусом. Первое поколение Фокуса вышло на рынок в 1998 году, модель поразила европейцев смелым дизайном и отточенной управляемостью. В 2001 году Focus достиг пика продаж в Европе — тогда, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 543 378 экземпляров этой модели. Последующие успехи были скромнее, но до 2010 года Focus стабильно находил в Европе более 300 тысяч покупателей в год, затем под натиском кроссоверов аудитория Фокуса стала сужаться, в 2021 году продано только 101 066 шт., с января по апрель этого года — 26 247 шт. Для сравнения скажем, что продажи VW Golf за первые четыре этого месяца этого года в Европе составили 56 362 единиц.

Нынешнее четвёртое поколение Фокуса дебютировало в 2018 году и в отличие от предшественников в России совсем не известно, в США история Фокуса тоже закончилась на третьем поколении. Прошлой осенью европейский «четвёртый» Focus пережил рестайлинг, а пятого поколения, как выяснилось, не будет — во всяком случае, в Европе.

Сегодня компания Ford объявила, что делает стратегическую ставку на свой завод в испанской Валенсии — он прежде выпускал Mondeo, а в будущем здесь пропишутся электромобили Ford нового поколения — те, что выйдут на рынок после 2024 года. ﻿ Краткосрочные планы﻿ Ford мы освещали в марте: тогда компания заявила, что в ближайшие три года выпустит семь новых электрических моделей для Европы, их будут выпускать на головном заводе в немецком Кёльне, в румынском городе Крайова и в турецкой провинции Коджаэли.

Европейский Focus сегодня выпускает завод Ford в немецком городе Зарлуи, он проиграл борьбу предприятию в Валенсии за будущие электрические модели «синего овала», и теперь компания не очень представляет, что с заводом в Зарлуи делать — глава Ford of Europe Стюарт Роули, которого цитирует издание Automotive News Europe, признался, что у Ford пока нет планов, чем заменить Focus, жизненный цикл которого завершится в 2025 году. Для выпуска электромобилей нынешние производственные мощности Ford в Европе избыточные, так что с заводом в Зарлуи компания готова расстаться и уже подыскивает покупателей. Не факт, что найдёт — завод в Зарлуи вполне может повторить судьбу британского завода Honda в Суиндоне, который оказался никому не нужен, был закрыт в прошлом году и демонтирован, а земля под ним продана девелоперской фирме под новую застройку.

4600 человек, что трудятся на заводе в Зарлуи, конечно, совсем не рады сегодняшней новости и, очевидно, завидуют коллегам в Валенсии (на испанском заводе работают 6000 человек), у которых впереди вполне светлое будущее. Напомним, что к 2030 году Ford хочет полностью избавится от моделей с ДВС в европейской легковой линейке, а к 2035 году полностью «озеленить» и коммерческий модельный ряд.

Что до Фокуса, то четвёртое поколение этой модели производится также в Китае на совместном предприятии Changan Ford, причём китайская версия пережила рестайлинг совсем недавно — в начале июня. Увы, кривая продаж китайского Фокуса тоже идёт вниз: если в 2013 было продано более 400 тысяч единиц, то в 2021 году спрос упал до 22 857 шт. С такими тиражами будущее китайского Фокуса выглядит туманным, но не исключено, что пятого поколение здесь всё-таки будет — просто для этого модель придётся полностью переформатировать под местные вкусы и потребности, как это было сделано с новым, исключительно китайским Mondeo.

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