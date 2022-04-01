Европейский Ford Mondeo снят с производства, чуть-чуть не дожив до 30-летия

Ford Mondeo очень хорошо знаком и многими любим в России, первое поколение этой модели было запущено в производство осенью 1992 года и в 1994-м завоевало титул Европейский автомобиль года. Несмотря на довольно заурядную внешность «первый» Mondeo был тепло встречен прессой и рынком благодаря хорошему балансу потребительских качеств и великолепной управляемости, ежегодные продажи в 90-х в Европе превышали 300 тысяч штук в год.

Ford Mondeo первого поколения

Mondeo второго поколения был чуть менее популярным, а «третий», что выпускался в том числе в России, уже вовсю испытывал давление со стороны кроссоверов, год от года теряя покупателей. Четвёртое и последнее для Европы и России поколение Mondeo дебютировало в 2012 году. Последнее обновление «четвёртый» Mondeo пережил в 2019 году, в 2020 году ему урезали моторную гамму, весной 2021-го стало известно о скором прекращении выпуска этой модели, но без точной даты, а сегодня немецкий журнал auto motor und sport сообщил, что производство Mondeo на заводе Ford в испанской Валенсии прекратилось в конце марта (если бы дотянули до осени, можно было бы отпраздновать 30 лет на конвейере). Американский клон под названием Fusion завершил свою карьеру ещё в прошлом году.



Ford Mondeo четвёртого поколения 1 / 3 Ford Mondeo четвёртого поколения 2 / 3 Ford Mondeo четвёртого поколения 3 / 3

Пик продаж «четвёртого» Mondeo в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на 2015 год, когда было реализовано 79 673 экземпляра. В прошлом году продажи составили только 13 481 шт. против 82 488 экземпляров у лидера сегмента — VW Passat. Между тем в начале этого года европейский VW Passat лишился версии с кузовом седан (универсал пока в строю), а в конце февраля была снята с производства ещё одна европейская среднеразмерная легковушка — Renault Talisman.



Ford Mondeo пятого поколения для Китая

Сегмент среднеразмерных легковушек тает на глазах, скоро в нём останутся только премиальные модели. Opel Insignia в следующем поколении превратится в кроссовер, а Mazda отменила новое поколение «шестёрки». В американской линейке Ford традиционных легковых моделей больше нет. Зато непремиальные седаны, лифтбеки и даже универсалы по-прежнему востребованы в Китае: здесь Mondeo не только сохранился, но и перешёл в новое, пятое поколение, сделанное на растянутой платформе С2 от Фокуса. Увы, выход «пятого» Mondeo за пределы Китая не ожидается, а завод в Валенсии будет перепрофилирован под выпуск гибридных силовых установок.

