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  • Европейский Ford Mondeo снят с производства, чуть-чуть не дожив до 30-летия

Европейский Ford Mondeo снят с производства, чуть-чуть не дожив до 30-летия

01.04.2022 175 1 0

Некогда очень популярная среднеразмерная модель пала жертвой кроссоверов, преемника у неё в Европе не будет.

 

Ford Mondeo очень хорошо знаком и многими любим в России, первое поколение этой модели было запущено в производство осенью 1992 года и в 1994-м завоевало титул Европейский автомобиль года. Несмотря на довольно заурядную внешность «первый» Mondeo был тепло встречен прессой и рынком благодаря хорошему балансу потребительских качеств и великолепной управляемости, ежегодные продажи в 90-х в Европе превышали 300 тысяч штук в год.

Ford Mondeo первого поколения

Mondeo второго поколения был чуть менее популярным, а «третий», что выпускался в том числе в России, уже вовсю испытывал давление со стороны кроссоверов, год от года теряя покупателей. Четвёртое и последнее для Европы и России поколение Mondeo дебютировало в 2012 году. Последнее обновление «четвёртый» Mondeo пережил в 2019 году, в 2020 году ему урезали моторную гамму, весной 2021-го стало известно о скором прекращении выпуска этой модели, но без точной даты, а сегодня немецкий журнал auto motor und sport сообщил, что производство Mondeo на заводе Ford в испанской Валенсии прекратилось в конце марта (если бы дотянули до осени, можно было бы отпраздновать 30 лет на конвейере). Американский клон под названием Fusion завершил свою карьеру ещё в прошлом году.

Ford Mondeo четвёртого поколения
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Ford Mondeo четвёртого поколения
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Ford Mondeo четвёртого поколения
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Пик продаж «четвёртого» Mondeo в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на 2015 год, когда было реализовано 79 673 экземпляра. В прошлом году продажи составили только 13 481 шт. против 82 488 экземпляров у лидера сегмента — VW Passat. Между тем в начале этого года европейский VW Passat лишился версии с кузовом седан (универсал пока в строю), а в конце февраля была снята с производства ещё одна европейская среднеразмерная легковушка — Renault Talisman.

Ford Mondeo пятого поколения для Китая

Сегмент среднеразмерных легковушек тает на глазах, скоро в нём останутся только премиальные модели. Opel Insignia в следующем поколении превратится в кроссовер, а Mazda отменила новое поколение «шестёрки». В американской линейке Ford традиционных легковых моделей больше нет. Зато непремиальные седаны, лифтбеки и даже универсалы по-прежнему востребованы в Китае: здесь Mondeo не только сохранился, но и перешёл в новое, пятое поколение, сделанное на растянутой платформе С2 от Фокуса. Увы, выход «пятого» Mondeo за пределы Китая не ожидается, а завод в Валенсии будет перепрофилирован под выпуск гибридных силовых установок.

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1 комментарий
02.04.2022 00:30
Vitaly Buldakov

Вы как-то неправильно посчитали поколения Мондео! Машины с 1992 по 2000 г.в. считаются двумя разными поколениями (1992-1996 и 1996-2000 г.в.), хотя по сути 2 поколение является просто рестайлингом. Но это была распространенная практика в Европе в то время. Пассат Б4 -- это ни что иное, как рестайлинг Б3 по современным меркам.

Всего же поколений Мондео было пять, и пятое у вас показано на картинке с подписью "Ford Mondeo четвертого поколения".

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