Обновлённый Ford Mondeo: ставка на гибрид и «автомат» вместо «робота»

Европейское подразделение Ford представило обновлённое семейство среднеразмерных легковушек Mondeo. Им слега подретушировали внешность и снабдили новым мочевинным дизелем в комплекте с 8-ступенчатой гидромеханической АКП. Производитель, впрочем, рассчитывает, что наибольшим спросом будет пользоваться гибридная версия на основе бензинового мотора.

В начале сентября прошлого года британские СМИ сообщили о грядущем сворачивании производства в Европе моделей Mondeo и Galaxy/S-Max, но в компании Ford назвали эти сообщения спекулятивными и вскоре представили обновлённые минивэны Galaxy/S-Max, как доказательство того, что всё с ними в порядке – производство продолжается. Сегодня Ford представил на мотор-шоу в Брюсселе обновлённый Mondeo, что говорит о том, что как минимум ещё пару лет эта модель будет присутствовать на европейском рынке. Однако на прошлой неделе Ford всё же заявил о планах по масштабному сокращению бизнеса в Европе и ставке на кроссоверы и нишевые модели, так что нынешнее обновление Mondeo, как впрочем и Galaxy/S-Max, вероятно, последнее. Кроме того на этой неделе Ford официально вступил в долго готовившийся альянс с концерном Volkswagen, в рамках которого может получить доступ к немецким легковым платформам, поскольку в разработке собственных не заинтересован, о чём было объявлено ещё в августе 2018-го, во время презентации глобальной стратегии развития.

В общем, все симптомы указывают на то, что век Mondeo на исходе, хотя продаётся в Европе он пока неплохо: за 11 месяцев прошлого года реализовано 45 900 экземпляров. Но VW Passat гораздо успешнее (с января по ноябрь 2018-го продано 145 196 шт.), и в отставку, даже в отдалённой перспективе, не собирается.

Рестайлинг Mondeo свёлся к новой светодиодной оптике, хромированной перемычке между задними фонарями, чуть изменённой форме фальшрадиаторной решётки, новому переднему бамперу с подчёрнутыми хромированными загогулинами и чёрным глянцем нишами противотуманок. Единственное заметное изменение в салоне – селектор АКП в виде шайбы вместо традиционного рычага.

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У гибридной версий, впрочем, рычаг остался, так как её силовой агрегат, состоящий из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового «атмосферника», электромотора, электромеханического вариатора и литий-ионной АКБ ёмкостью 1,4 кВт·ч, в сущности, не изменился. Он по-прежнему выдаёт максимальные совокупные 187 л.с., но производитель сообщает, что этот силовой агрегат теперь работает более плавно, отклики на газ и тормоз стали более линейными. Вдобавок гибридная версия отныне доступна европейцам в любом кузове (седан, лифтбек, универсал), тогда как до рестайлинга гибридный Mondeo мог быть только четырёхдверным.

В компании Ford рассчитывают, что гибридную модификацию выберет половина покупателей обновлённого Mondeo, но всё же предложат и более традиционные дизельные модификации, отвечающие актуальным экологическим нормам Euro 6d-TEMP. 2,0-литровый мочевинный турбодизель EcoBlue будет доступен в версиях на 120, 150 и 180 л.с. и по умолчанию идёт в комплекте с 6-ступенчатой МКП, но для 150- и 180-сильной версий предусмотрен также новый 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого «робота» PowerShift с двумя сцеплениями. Полный привод в сочетании с дизелем по-прежнему доступен. Также Ford оставил в европейской линейке Mondeo бензиновый 1,5-литровый мотор EcoBoost мощностью 165 л.с.

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В комплекте с новым «автоматом» можно заказать продвинутый адаптивный круиз-контроль, способный самостоятельно тормозить (вплоть до полной остановки) и разгоняться вслед за впереди едущим автомобилем. Ну и, конечно, обновлённый Mondeo, получил последнюю версию фирменной мультимедийной системы SYNC 3 с голосовым управлением и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В Европе продажи обновлённого Mondeo начнутся в марте, а вот в России пока будет предлагаться дореформенная модель, да и то, возможно, недолго: весной будет решаться судьба заводов Ford Sollers, их могут попросту закрыть. В 2018-м Mondeo нашёл в нашей стране лишь 2203 покупателя, на 21,9% меньше, чем в 2017-м, и это при выросшем на 12,8% рынке… Для сравнения скажем, что VW Passat за прошлый год разошёлся в России тиражом 2451 экземпляр, а лидирует в сегменте Toyota Camry – продано 33 700 штук.