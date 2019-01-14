Авторынок США 2018: неутешительные итоги
В прошлом году продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Соединённых Штатах Америки составили 17,42 млн единиц, что всего на один процент больше, чем в 2017-м. Производителей тревожит падения спроса на…
Российский авторынок 2018: ну что, приехали?
Сравните две цифры: в декабре 2017-го рынок вырос на 14% (по сравнению с декабрём 2016-го), а в декабре 2018-го – всего на 5,6% (по сравнению с декабрём 2017-го), при том что по логике развития событий в минувшем декабре новые машины должны были расходиться, как горячие пирожки, ведь накануне уже было известно о повышении НДС с 1 января с 18 до 20% с последующим неизбежным подорожанием всего чего только можно, и особенно технически сложных товаров, к которым относятся автомобили, даже самые бюджетные. Ключевые игроки рынка ещё до Нового года стали объявлять о грядущем повышении цен, но на продажи это повлияло несильно – денег у населения становится всё меньше, и автомобили, даже кредитные Лады, для многих становятся непозволительной роскошью, так что уже неважно, подорожают они или нет. Застой в экономике, санкционная война с Западом, пугающие прогнозы по инфляции и курс на сокращение модельных рядов не сулят рынку ничего хорошего, так что даже всегда благодушный Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, предположил, что в 2019 году продажи если и вырастут, то на скромные 3,6%, то есть до 1,87 млн единиц.
То есть даже по самым оптимистическим прогнозам российскому авторынку никогда (по крайней мере, при сохранении нынешнего социально-политического курса) не достичь желанной многими автопроизводителями и заложенной в бизнес-планы отметки 2 млн машин в год, а значит впереди нас ждут новые потери: ассортимент машин будет становиться всё меньше, а сами машины – морально старее. Так, новый Ford Focus, скорее всего, вообще никогда в России не появится, а старый рискует исчезнуть вместе с заводом во Всеволожске. Новые VW Polo и Renault Duster будут локализованы не раньше, чем через год-два, поскольку нынешние «ещё не отбились». Доживает свой век Chevrolet Niva (хотя обещана некая модернизация)… Всё идет к тому, что россияне останутся с десятком условно бюджетных, технически устаревших моделей субкомпактного класса и импортным премиумом для так называемой элиты общества, а наши новости всё чаще будут проходить под рубрикой «За рубежом», так что даже оговорки «поставки в Россию не планируются» станут излишними.
Что до результатов 2018-го, то далеко не все автопроизводители смогли в полной мере воспользоваться его восходящим трендом. Так, УАЗ, несмотря на ударную модернизацию всего модельного ряда, всё же потерял по итогам года в продажах один процент: реализовано 41 252 внедорожника. Сильно просела японская бюджетная марка Datsun: продано 20 559 машин (-16% по сравнению с АППГ), потому что нет новинок и даже сколь-нибудь заметных обновлений имеющихся двух моделей. Теряют покупателей немецкая марка Audi (16 216 шт., -4%), японская Infiniti (4 654 шт., -6%) и французский Citroen (3 710 шт., -15%). Падение продаж у китайских Lifan (15 097 шт., -11%) и Chery (5 611 шт., -5%) во многом связано с нарушением ритмичности поставок, о чём ранее подробно рассказывали Колёса.ру.
Кубок прогресса в 2018 году в России по праву заслужила японская марка Mitsubishi: несмотря на не самый современный модельный ряд, продажи увеличились на 87% и составили 45 391 шт. Отлично отработали год Mazda (31 683 шт., +22%), Subaru (8 032 шт., +32%), Suzuki (6 016 шт., +20%), Geely (3 352 шт., +50%), Honda (5 113 шт., +110%), Haval (3 213 шт., +70%) и Zotye (3 175 шт., +192%).
Лидером же стала отечественная марка Lada с результатом 360 204 проданных автомобиля (+16%) и нет никаких предпосылок к тому, чтобы хоть кто-нибудь смог покуситься на это лидерство. Даже в рейтинге самых продаваемых моделей (с ним можно ознакомиться в нашем отдельном материале) Веста и Гранта сумели прочно обосноваться на первом и втором местах, оттеснив лидера 2017 года – Kia Rio – на третье место.
|Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды декабрь 2018/2017 гг. и январь-декабрь 2018/2017 гг.
|№
|Марка
|Продажи в декабре, шт.
|Продажи за период январь-декабрь, шт.
|2018
|2017
|Разница
|2018
|2017
|Разница
|1
|Lada
|35 407
|32 580
|9%
|360 204
|311 588
|16%
|2
|Kia
|18 081
|13 211
|37%
|227 584
|181 947
|25%
|3
|Hyundai
|15 075
|14 977
|1%
|178 269
|157 858
|13%
|4
|Toyota
|12 266
|10 885
|13%
|108 492
|94 238
|15%
|5
|VW
|11 179
|10 366
|8%
|106 056
|89 469
|19%
|6
|ГАЗ
|8 454
|6 713
|26%
|60 677
|58 617
|4%
|7
|Nissan
|8 337
|8 499
|-2%
|80 925
|76 000
|6%
|8
|Skoda
|8 184
|6 005
|36%
|81 459
|62 302
|31%
|9
|Renault
|8 097
|14 555
|-44%
|137 062
|136 682
|0%
|10
|Ford
|5 746
|5 705
|1%
|53 234
|50 360
|6%
|11
|УАЗ
|5 642
|4 623
|22%
|41 252
|41 632
|-1%
|12
|Mitsubishi
|5 532
|3 706
|49%
|45 391
|24 325
|87%
|13
|Mazda
|3 640
|3 053
|19%
|31 683
|25 910
|22%
|14
|Chevrolet
|3 617
|3 475
|4%
|30 021
|32 071
|-6%
|15
|Mercedes-Benz
|3 362
|3 153
|7%
|37 788
|36 808
|3%
|16
|BMW
|3 107
|2 791
|11%
|35 619
|30 018
|19%
|17
|Datsun
|2 503
|2 854
|-12%
|20 559
|24 510
|-16%
|18
|Lexus
|2 481
|2 711
|-8%
|24 312
|23 693
|3%
|19
|Audi
|1 721
|1 452
|19%
|16 216
|16 878
|-4%
|20
|Lifan
|1 320
|2 120
|-38%
|15 097
|16 964
|-11%
|21
|Land Rover
|1 039
|791
|31%
|9 840
|8 883
|11%
|22
|Subaru
|1 006
|801
|26%
|8 032
|6 080
|32%
|23
|Volvo
|918
|1 077
|-15%
|7 772
|7 011
|11%
|24
|VW ком.авт.
|884
|830
|7%
|7 689
|6 990
|10%
|25
|Suzuki
|713
|786
|-9%
|6 016
|5 001
|20%
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?
Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?
Дорогая надежность: стоит ли покупать Toyota Land Cruiser 200 за 2,5 миллиона рублей