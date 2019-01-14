Российский авторынок 2018: ну что, приехали?

Российский авторынок 2018: ну что, приехали?

7 0 0
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) огласила итоги прошлогодних продаж в нашей стране новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей – 1 800 591 шт., на 12,8% больше, чем в 2017-м. Однако статистика декабря показывает, что резервы для роста практически исчерпаны.
 

Сравните две цифры: в декабре 2017-го рынок вырос на 14% (по сравнению с декабрём 2016-го), а в декабре 2018-го – всего на 5,6% (по сравнению с декабрём 2017-го), при том что по логике развития событий в минувшем декабре новые машины должны были расходиться, как горячие пирожки, ведь накануне уже было известно о повышении НДС с 1 января с 18 до 20% с последующим неизбежным подорожанием всего чего только можно, и особенно технически сложных товаров, к которым относятся автомобили, даже самые бюджетные. Ключевые игроки рынка ещё до Нового года стали объявлять о грядущем повышении цен, но на продажи это повлияло несильно – денег у населения становится всё меньше, и автомобили, даже кредитные Лады, для многих становятся непозволительной роскошью, так что уже неважно, подорожают они или нет. Застой в экономике, санкционная война с Западом, пугающие прогнозы по инфляции и курс на сокращение модельных рядов не сулят рынку ничего хорошего, так что даже всегда благодушный Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, предположил, что в 2019 году продажи если и вырастут, то на скромные 3,6%, то есть до 1,87 млн единиц.

То есть даже по самым оптимистическим прогнозам российскому авторынку никогда (по крайней мере, при сохранении нынешнего социально-политического курса) не достичь желанной многими автопроизводителями и заложенной в бизнес-планы отметки 2 млн машин в год, а значит впереди нас ждут новые потери: ассортимент машин будет становиться всё меньше, а сами машины – морально старее. Так, новый Ford Focus, скорее всего, вообще никогда в России не появится, а старый рискует исчезнуть вместе с заводом во Всеволожске. Новые VW Polo и Renault Duster будут локализованы не раньше, чем через год-два, поскольку нынешние «ещё не отбились». Доживает свой век Chevrolet Niva (хотя обещана некая модернизация)… Всё идет к тому, что россияне останутся с десятком условно бюджетных, технически устаревших моделей субкомпактного класса и импортным премиумом для так называемой элиты общества, а наши новости всё чаще будут проходить под рубрикой «За рубежом», так что даже оговорки «поставки в Россию не планируются» станут излишними.

Что до результатов 2018-го, то далеко не все автопроизводители смогли в полной мере воспользоваться его восходящим трендом. Так, УАЗ, несмотря на ударную модернизацию всего модельного ряда, всё же потерял по итогам года в продажах один процент: реализовано 41 252 внедорожника. Сильно просела японская бюджетная марка Datsun: продано 20 559 машин (-16% по сравнению с АППГ), потому что нет новинок и даже сколь-нибудь заметных обновлений имеющихся двух моделей. Теряют покупателей немецкая марка Audi (16 216 шт., -4%), японская  Infiniti (4 654 шт., -6%) и французский Citroen (3 710 шт., -15%). Падение продаж у китайских Lifan (15 097 шт., -11%) и Chery (5 611 шт., -5%) во многом связано с нарушением ритмичности поставок, о чём ранее подробно рассказывали Колёса.ру.

Кубок прогресса в 2018 году в России по праву заслужила японская марка Mitsubishi: несмотря на не самый современный модельный ряд, продажи увеличились на 87% и составили 45 391 шт. Отлично отработали год Mazda (31 683 шт., +22%), Subaru (8 032 шт., +32%), Suzuki (6 016 шт., +20%), Geely (3 352 шт., +50%), Honda (5 113 шт., +110%), Haval (3 213 шт., +70%) и Zotye (3 175 шт., +192%).

Лидером же стала отечественная марка Lada с результатом 360 204 проданных автомобиля (+16%) и нет никаких предпосылок к тому, чтобы хоть кто-нибудь смог покуситься на это лидерство. Даже в рейтинге самых продаваемых моделей (с ним можно ознакомиться в нашем отдельном материале) Веста и Гранта сумели прочно обосноваться на первом и втором местах, оттеснив лидера 2017 года – Kia Rio – на третье место.

Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды декабрь 2018/2017 гг. и январь-декабрь 2018/2017 гг.
Марка Продажи в декабре, шт. Продажи за период январь-декабрь, шт.
2018 2017 Разница 2018 2017 Разница
1 Lada 35 407 32 580 9% 360 204 311 588 16%
2 Kia 18 081 13 211 37% 227 584 181 947 25%
3 Hyundai 15 075 14 977 1% 178 269 157 858 13%
4 Toyota 12 266 10 885 13% 108 492 94 238 15%
5 VW 11 179 10 366 8% 106 056 89 469 19%
6 ГАЗ 8 454 6 713 26% 60 677 58 617 4%
7 Nissan 8 337 8 499 -2% 80 925 76 000 6%
8 Skoda 8 184 6 005 36% 81 459 62 302 31%
9 Renault 8 097 14 555 -44% 137 062 136 682 0%
10 Ford 5 746 5 705 1% 53 234 50 360 6%
11 УАЗ 5 642 4 623 22% 41 252 41 632 -1%
12 Mitsubishi 5 532 3 706 49% 45 391 24 325 87%
13 Mazda 3 640 3 053 19% 31 683 25 910 22%
14 Chevrolet 3 617 3 475 4% 30 021 32 071 -6%
15 Mercedes-Benz 3 362 3 153 7% 37 788 36 808 3%
16 BMW 3 107 2 791 11% 35 619 30 018 19%
17 Datsun 2 503 2 854 -12% 20 559 24 510 -16%
18 Lexus 2 481 2 711 -8% 24 312 23 693 3%
19 Audi 1 721 1 452 19% 16 216 16 878 -4%
20 Lifan 1 320 2 120 -38% 15 097 16 964 -11%
21 Land Rover 1 039 791 31% 9 840 8 883 11%
22 Subaru 1 006 801 26% 8 032 6 080 32%
23 Volvo 918 1 077 -15% 7 772 7 011 11%
24 VW ком.авт. 884 830 7% 7 689 6 990 10%
25 Suzuki 713 786 -9% 6 016 5 001 20%
Авторынок В России АЕБ итоги российский авторынок статистика статистика продаж статистика продаж новых автомобилей
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Детройт
Volkswagen Passat-2020: старые платформа и мотор, дизайн – как в Китае

Седан нового поколения, предназначенный для американского рынка, рассекретили до официальной премьеры. У модели изменился дизайн экстерьера и интерьера.

2706 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

11854 2 0
Статьи / Финвопрос
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?

После пресс-конференции, посвящённой результатам бренда Lada в 2018 году и выдержанной в мажорном ключе, мы побеседовали с Яном Птачеком, исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ», расспросив…

39569 41 0
Статьи / Практика
Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?

Многие подолгу греют зимой машины, дожидаясь не столько прогрева мотора, сколько исчезновения мутного инея на внутренней поверхности лобового стекла, мешающего начать движение. Можно ли избавиться от обмерзания…

6385 18 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

1709 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

2110 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: V6 – плохой, но АКП ещё хуже

Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав,…

8048 6 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

34790 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

28697 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

19357 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31076 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18186 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14308 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42254 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35002 0 4
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

14637 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

56216 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47730 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

44956 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?