Российский авторынок 2018: ну что, приехали?

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) огласила итоги прошлогодних продаж в нашей стране новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей – 1 800 591 шт., на 12,8% больше, чем в 2017-м. Однако статистика декабря показывает, что резервы для роста практически исчерпаны.

Сравните две цифры: в декабре 2017-го рынок вырос на 14% (по сравнению с декабрём 2016-го), а в декабре 2018-го – всего на 5,6% (по сравнению с декабрём 2017-го), при том что по логике развития событий в минувшем декабре новые машины должны были расходиться, как горячие пирожки, ведь накануне уже было известно о повышении НДС с 1 января с 18 до 20% с последующим неизбежным подорожанием всего чего только можно, и особенно технически сложных товаров, к которым относятся автомобили, даже самые бюджетные. Ключевые игроки рынка ещё до Нового года стали объявлять о грядущем повышении цен, но на продажи это повлияло несильно – денег у населения становится всё меньше, и автомобили, даже кредитные Лады, для многих становятся непозволительной роскошью, так что уже неважно, подорожают они или нет. Застой в экономике, санкционная война с Западом, пугающие прогнозы по инфляции и курс на сокращение модельных рядов не сулят рынку ничего хорошего, так что даже всегда благодушный Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, предположил, что в 2019 году продажи если и вырастут, то на скромные 3,6%, то есть до 1,87 млн единиц.

То есть даже по самым оптимистическим прогнозам российскому авторынку никогда (по крайней мере, при сохранении нынешнего социально-политического курса) не достичь желанной многими автопроизводителями и заложенной в бизнес-планы отметки 2 млн машин в год, а значит впереди нас ждут новые потери: ассортимент машин будет становиться всё меньше, а сами машины – морально старее. Так, новый Ford Focus, скорее всего, вообще никогда в России не появится, а старый рискует исчезнуть вместе с заводом во Всеволожске. Новые VW Polo и Renault Duster будут локализованы не раньше, чем через год-два, поскольку нынешние «ещё не отбились». Доживает свой век Chevrolet Niva (хотя обещана некая модернизация)… Всё идет к тому, что россияне останутся с десятком условно бюджетных, технически устаревших моделей субкомпактного класса и импортным премиумом для так называемой элиты общества, а наши новости всё чаще будут проходить под рубрикой «За рубежом», так что даже оговорки «поставки в Россию не планируются» станут излишними.

Что до результатов 2018-го, то далеко не все автопроизводители смогли в полной мере воспользоваться его восходящим трендом. Так, УАЗ, несмотря на ударную модернизацию всего модельного ряда, всё же потерял по итогам года в продажах один процент: реализовано 41 252 внедорожника. Сильно просела японская бюджетная марка Datsun: продано 20 559 машин (-16% по сравнению с АППГ), потому что нет новинок и даже сколь-нибудь заметных обновлений имеющихся двух моделей. Теряют покупателей немецкая марка Audi (16 216 шт., -4%), японская Infiniti (4 654 шт., -6%) и французский Citroen (3 710 шт., -15%). Падение продаж у китайских Lifan (15 097 шт., -11%) и Chery (5 611 шт., -5%) во многом связано с нарушением ритмичности поставок, о чём ранее подробно рассказывали Колёса.ру.

Кубок прогресса в 2018 году в России по праву заслужила японская марка Mitsubishi: несмотря на не самый современный модельный ряд, продажи увеличились на 87% и составили 45 391 шт. Отлично отработали год Mazda (31 683 шт., +22%), Subaru (8 032 шт., +32%), Suzuki (6 016 шт., +20%), Geely (3 352 шт., +50%), Honda (5 113 шт., +110%), Haval (3 213 шт., +70%) и Zotye (3 175 шт., +192%).

Лидером же стала отечественная марка Lada с результатом 360 204 проданных автомобиля (+16%) и нет никаких предпосылок к тому, чтобы хоть кто-нибудь смог покуситься на это лидерство. Даже в рейтинге самых продаваемых моделей (с ним можно ознакомиться в нашем отдельном материале) Веста и Гранта сумели прочно обосноваться на первом и втором местах, оттеснив лидера 2017 года – Kia Rio – на третье место.