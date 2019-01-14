ТОП-25 бестселлеров РФ: лидер – Lada Vesta, а Hyundai Solaris в «минусе» третий год подряд
Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса, автодилеры в РФ в общей сложности продали 1 800 591 новый автомобиль за 2018 год (больше на 12,8%). Впервые список самых популярных автомобилей по итогам года возглавила Lada Vesta. В предыдущие пару лет первое место доставалось «корейцам» российской сборки: Hyundai Solaris в 2016-ом и Kia Rio в 2017-ом.
В тройку лидеров в 2018-ом также вошли отечественный «народный автомобиль» Lada Granta и бестселлер предыдущего года Kia Rio. Обе модели в «плюсе». Напомним, в сентябре прошлого года в РФ начали продавать обновлённое семейство Granta, поглотившее хэтчбек и универсал Kalina (это значит, что результаты Гранты и Калины с тех пор объединены).
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ТОП-25 бестселлеров в России в 2018 году
|Место
|Модель
|Продажи в 2018 году, шт
|Продажи в 2017 году, шт
|Разница, шт
|Разница, %
|1
|Lada Vesta
|108 364
|77 291
|31 073
|+ 40,2
|2
|Lada Granta
|106 325
|93 686
|12 639
|+ 13,5
|3
|Kia Rio
|100 148
|96 689
|3 459
|+ 3,6
|4
|Hyundai Creta
|67 588
|55 305
|12 283
|+ 22,2
|5
|Hyundai Solaris
|65 581
|68 614
|— 3 033
|— 4,4
|6
|Volkswagen Polo
|59 450
|48 595
|10 855
|+ 22,3
|7
|Lada Largus
|44 072
|33 601
|10 471
|+ 31,2
|8
|Renault Duster
|41 409
|43 828
|— 2 419
|— 5,5
|9
|Skoda Rapid
|35 089
|29 445
|5 644
|+ 19,2
|10
|Lada Xray
|34 807
|33 319
|1 488
|+ 4,5%
В первую пятёрку также вошли модели Hyundai – Creta и Solaris, причём последний продолжает демонстрировать отрицательную динамику и опускаться в рейтинге. Если в 2017 году он был на четвёртой строке, а в 2016-ом – на первом месте, то теперь Солярис лишь замыкает ТОП-5 самых продаваемых моделей.
Другим автомобилем из первой десятки, который по итогам года оказался в «минусе», стал Renault Duster. Сейчас он занимает восьмую строчку списка, годом ранее он находился на седьмой позиции, а в 2016-ом – на шестой. Кстати, по итогам продаж в декабре 2018-го Дастер скатился аж до 23 места, падение составило почти 53%.
Наибольший процентный прирост в ТОП-10 показала Lada Vesta (+ 40,2%), следом ней идёт сосед по модельному ряду – Largus (+ 31,2%), а третье место поделили между собой Volkswagen Polo (+ 22,3%) и Hyundai Creta (+ 22,2%).
По сравнению с прошлым годом, во вторую часть списка из первой десятки перешёл кроссовер Toyota RAV4. Он потерял 5,4% и теперь занимает лишь 16-ую строчку. Напомним, в текущем году в РФ стартуют продажи нового поколения модели. Наверх же пробрался лифтбек Skoda Rapid (с 15-го места в 2017-ом на 9-ое в 2018 году).
|Место
|Модель
|Продажи в 2018 году, шт
|Продажи в 2017 году, шт
|Разница, шт
|Разница, %
|11
|Toyota Camry
|33 700
|28 199
|5 501
|+ 19,5
|12
|Volkswagen Tiguan
|33 530
|27 666
|5 864
|+ 21,2
|13
|Lada 4×4
|32 949
|29 091
|3 858
|+ 13,3
|14
|Kia Sportage
|32 667
|24 611
|8 056
|+ 32,7
|15
|Renault Sandero
|31 559
|30 210
|1 349
|+ 4,5
|16
|Toyota RAV4
|31 155
|32 931
|— 1 776
|— 5,4
|17
|Renault Logan
|30 285
|30 640
|— 355
|— 1,2
|18
|Renault Kaptur
|30 042
|30 966
|— 924
|— 3,0
|19
|Chevrolet Niva
|29 235
|31 212
|— 1 977
|— 6,3
|20
|Skoda Octavia
|25 026
|22 648
|2 378
|+ 10,5
|21
|Mitsubishi Outlander
|24 511
|16 828
|7 683
|+ 45,7
|22
|Nissan Qashqai
|23 192
|20 223
|2 969
|+ 14,7
|23
|Hyundai Tucson
|23 020
|12 011
|11 009
|+ 91,7
|24
|Nissan X-Trail
|22 878
|20 626
|2 252
|+ 10,9
|25
|Mazda СХ-5
|22 594
|18 723
|3 871
|+ 20,7
Во второй части ТОП-25 самый большой прирост ожидаемо у Hyundai Tucson (+ 91,7%), который наращивал продажи ударными темпами. Также высокий результат у Mitsubishi Outlander (+ 45,7%). Неплохо показал себя и Kia Sportage (+ 32,7%). Самый заметный «минус» во второй части списка у Chevrolet Niva (- 6,3%). По итогам предыдущего года «Шнива» занимала 11 строку, а теперь лишь 19-ую.
По сравнению в 2017-ым рейтинг покинули Lada Kalina (ещё раз напомним, модель теперь входит в обновлённое семейство Granta) и Datsun on-DO. Их места заняли уже упомянутые Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.
В декабре в РФ было продано 175 240 новых машин (больше на 5,6%). В пятёрку лидеров вошли Lada Granta (12 546 шт), Lada Vesta (11 601), Kia Rio (8 642), Volkswagen Polo (5 996) и Hyundai Creta (5 249). В прошлом месяце заметно выросли продажи Skoda Octavia (3 078 шт, + 49,9%) и Toyota Camry (4 019 шт, + 38,0%), но, как уже говорилось, заметно сдал позиции Renault Duster (2 271 шт, — 52,8%).
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