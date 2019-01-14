ТОП-25 бестселлеров РФ: лидер – Lada Vesta, а Hyundai Solaris в «минусе» третий год подряд

По итогам 2018 года на российском авторынке было продано на 12,8% автомобилей больше, чем в предыдущем году.

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса, автодилеры в РФ в общей сложности продали 1 800 591 новый автомобиль за 2018 год (больше на 12,8%). Впервые список самых популярных автомобилей по итогам года возглавила Lada Vesta. В предыдущие пару лет первое место доставалось «корейцам» российской сборки: Hyundai Solaris в 2016-ом и Kia Rio в 2017-ом.

В тройку лидеров в 2018-ом также вошли отечественный «народный автомобиль» Lada Granta и бестселлер предыдущего года Kia Rio. Обе модели в «плюсе». Напомним, в сентябре прошлого года в РФ начали продавать обновлённое семейство Granta, поглотившее хэтчбек и универсал Kalina (это значит, что результаты Гранты и Калины с тех пор объединены).

ТОП-25 бестселлеров в России в 2018 году Место Модель Продажи в 2018 году, шт Продажи в 2017 году, шт Разница, шт Разница, % 1 Lada Vesta 108 364 77 291 31 073 + 40,2 2 Lada Granta 106 325 93 686 12 639 + 13,5 3 Kia Rio 100 148 96 689 3 459 + 3,6 4 Hyundai Creta 67 588 55 305 12 283 + 22,2 5 Hyundai Solaris 65 581 68 614 — 3 033 — 4,4 6 Volkswagen Polo 59 450 48 595 10 855 + 22,3 7 Lada Largus 44 072 33 601 10 471 + 31,2 8 Renault Duster 41 409 43 828 — 2 419 — 5,5 9 Skoda Rapid 35 089 29 445 5 644 + 19,2 10 Lada Xray 34 807 33 319 1 488 + 4,5%

В первую пятёрку также вошли модели Hyundai – Creta и Solaris, причём последний продолжает демонстрировать отрицательную динамику и опускаться в рейтинге. Если в 2017 году он был на четвёртой строке, а в 2016-ом – на первом месте, то теперь Солярис лишь замыкает ТОП-5 самых продаваемых моделей.

Другим автомобилем из первой десятки, который по итогам года оказался в «минусе», стал Renault Duster. Сейчас он занимает восьмую строчку списка, годом ранее он находился на седьмой позиции, а в 2016-ом – на шестой. Кстати, по итогам продаж в декабре 2018-го Дастер скатился аж до 23 места, падение составило почти 53%.

Наибольший процентный прирост в ТОП-10 показала Lada Vesta (+ 40,2%), следом ней идёт сосед по модельному ряду – Largus (+ 31,2%), а третье место поделили между собой Volkswagen Polo (+ 22,3%) и Hyundai Creta (+ 22,2%).

По сравнению с прошлым годом, во вторую часть списка из первой десятки перешёл кроссовер Toyota RAV4. Он потерял 5,4% и теперь занимает лишь 16-ую строчку. Напомним, в текущем году в РФ стартуют продажи нового поколения модели. Наверх же пробрался лифтбек Skoda Rapid (с 15-го места в 2017-ом на 9-ое в 2018 году).

Место Модель Продажи в 2018 году, шт Продажи в 2017 году, шт Разница, шт Разница, % 11 Toyota Camry 33 700 28 199 5 501 + 19,5 12 Volkswagen Tiguan 33 530 27 666 5 864 + 21,2 13 Lada 4×4 32 949 29 091 3 858 + 13,3 14 Kia Sportage 32 667 24 611 8 056 + 32,7 15 Renault Sandero 31 559 30 210 1 349 + 4,5 16 Toyota RAV4 31 155 32 931 — 1 776 — 5,4 17 Renault Logan 30 285 30 640 — 355 — 1,2 18 Renault Kaptur 30 042 30 966 — 924 — 3,0 19 Chevrolet Niva 29 235 31 212 — 1 977 — 6,3 20 Skoda Octavia 25 026 22 648 2 378 + 10,5 21 Mitsubishi Outlander 24 511 16 828 7 683 + 45,7 22 Nissan Qashqai 23 192 20 223 2 969 + 14,7 23 Hyundai Tucson 23 020 12 011 11 009 + 91,7 24 Nissan X-Trail 22 878 20 626 2 252 + 10,9 25 Mazda СХ-5 22 594 18 723 3 871 + 20,7

Во второй части ТОП-25 самый большой прирост ожидаемо у Hyundai Tucson (+ 91,7%), который наращивал продажи ударными темпами. Также высокий результат у Mitsubishi Outlander (+ 45,7%). Неплохо показал себя и Kia Sportage (+ 32,7%). Самый заметный «минус» во второй части списка у Chevrolet Niva (- 6,3%). По итогам предыдущего года «Шнива» занимала 11 строку, а теперь лишь 19-ую.

По сравнению в 2017-ым рейтинг покинули Lada Kalina (ещё раз напомним, модель теперь входит в обновлённое семейство Granta) и Datsun on-DO. Их места заняли уже упомянутые Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.

В декабре в РФ было продано 175 240 новых машин (больше на 5,6%). В пятёрку лидеров вошли Lada Granta (12 546 шт), Lada Vesta (11 601), Kia Rio (8 642), Volkswagen Polo (5 996) и Hyundai Creta (5 249). В прошлом месяце заметно выросли продажи Skoda Octavia (3 078 шт, + 49,9%) и Toyota Camry (4 019 шт, + 38,0%), но, как уже говорилось, заметно сдал позиции Renault Duster (2 271 шт, — 52,8%).