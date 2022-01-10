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Седан Volkswagen Passat ушёл из Европы. Китайская версия пока в строю

10.01.2022 669 0 1

Некогда популярная четырёхдверка исчезла с европейских потребительский сайтов Volkswagen, а это значит, что и в России её скоро не будет.

 

О том, что Passat лишится в Европе версии с кузовом седан, мы рассказывали ещё в ноябре 2020 года, но тогда предполагалось, что четырёхдверка дотянет до конца жизненного цикла нынешнего поколения В8, то есть до 2023 года. Увы, руководство концерна Volkswagen подписало приговор седану гораздо раньше: по данным британского журнала Autocar, выпуск четырёхдверок в Германии был прекращён ещё до католического Рождества. Для заказа теперь доступен только универсал Passat Variant, на который приходится примерно две трети продаж модели в Европе и у которого в 2023 году ожидается прямой наследник с ДВС на модернизированной платформе MQB. У седана же будет преемник в виде полностью электрической модели, известной под кодовым именем Aero B (коммерческое наименование будет иным), — её рыночный дебют также ожидается в 2023 году.

Нынешний европейский Volkswagen Passat B8 дебютировал в 2014 году и в 2019-м пережил плановый рестайлинг. На фотографиях представлена рестайлинговая версия.

Досрочная отставка седана официально никак не комментируется, но, полагаем, она связана с падением продаж модели Passat, оттоком покупателей традиционных легковушек в сегмент SUV и, конечно, дефицитом микрочипов — непопулярной версией вполне можно пожертвовать, чтобы «кремния» хватило на другие, более востребованные машины.

Если 15 лет назад Passat расходился в Европе тиражом более 300 тысяч шт. в год, то в доковидном 2019-м, по данным ресурса CarSalesBase, спрос упал до 124 650 шт., в 2020-м — до 115 363 шт., за первые 11 месяцев 2021-го реализовано 77 877 шт. Тем не менее Passat остаётся лидером непремиального сегмента D-класса: для сравнения скажем, что Skoda Superb с января по ноябрь прошлого года продан в количестве 43 057 шт., Peugeot 508 — 23 688 шт., VW Arteon — 19 998 шт., Opel Insignia — 19 411 шт., Ford Mondeo — 12 648 шт., Toyota Camry — 7671 шт., Renault Talisman — 5320 шт., Mazda 6 — 4642 шт.

VW Arteon, кстати, отчасти может заменить седан Passat: он всё ещё доступен в Европе в двух кузовах — лифтбек и универсал, лифтбек снаружи выглядит как седан, то есть достаточно престижно. Но в целом Arteon признан неудачной моделью, наследника у него не будет, с российского рынка Arteon ушёл ещё в 2020-м.

Седан Passat пока что присутствует на российском потребительском сайте Volkswagen, но продлится это недолго. По данным АЕБ, за первые три квартала 2021 года в России продано всего 596 Пассатов, причём универсал у нас предлагается исключительно в кросс-версии Alltrack.

Добавим, что в прошлом году из-за низкого спроса в отставку была отправлена американская версия седана Volkswagen Passat, а в Китае в ближайшее время снимут с конвейера модель Volkswagen Santana, ведущую свою родословную от Пассата второго поколения. Между тем выпуск актуального китайского Пассата продолжается: в прошлом году местный седан пережил рестайлинг и с января по ноябрь разошёлся тиражом 109 778 шт. Будет ли у китайского Пассата преемник, пока неизвестно.

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