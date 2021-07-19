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  • Другие обновлённые VW Passat и Tiguan: у седана теперь модные фонари, а SUV перекроили салон

Другие обновлённые VW Passat и Tiguan: у седана теперь модные фонари, а SUV перекроили салон

19.07.2021 6516 0 2

Состоялась презентация рестайлинговых моделей Volkswagen, предназначенных для китайского рынка. «Четырехдверка» и раньше отличалась от версий, доступных в других странах, а вот местный кроссовер в плане дизайна впервые отдалился от глобального, но только внутри.

 

Фирменные картинки предназначенных для КНР посвежевших седана Passat и растянутого паркетника Tiguan L распространили еще в мае, однако интерьер СП SAIC Volkswagen, которое и отвечает за выпуск машин, тогда не показало. Теперь же такие модели полностью рассекречены, их публичная премьера прошла на автовыставке Гуандун-Гонконг-Макао. Напомним, под хорошо знакомым именем Passat в Китае продают «четырехдверку», которая внешне заметно отличается от глобальной, при этом «мировой» седан там тоже есть – он зовется Magotan, его производит FAW Volkswagen. Tiguan в Поднебесной также представлен в двух ипостасях: помимо удлиненного кросса с приставкой L (глобальный аналог – Allspace), китайцам еще доступен короткий SUV, который поставляют из-за рубежа. Разумеется, основной спрос приходится на кроссовер локальной сборки, и у обновленной «эльки» оказались свои особенности. С Тигуана-то и начнем.

Итак, внешне рестайлинговый VW Tiguan L повторил «мировой» паркетник: модель получила такие же новые бамперы и увеличенную радиаторную решетку, головную оптику в стиле «восьмого» Гольфа и модернизированные задние фонари. Клиентам предложат и версию R-Line с более агрессивным обвесом (именно она запечатлена на официальных изображениях). Длина посвежевшей «эльки» выросла на 23 мм до 4735 мм (у обновленного европейского Tiguan Allspace длина равна 4723 мм), колесная база – прежние 2791 мм.

Обновленный Volkswagen Tiguan L для Китая
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Обновленный Volkswagen Tiguan L для Китая
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Обновленный Volkswagen Tiguan L для Китая
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Глобальный Тигуан внутри мало изменился, а вот у китайского теперь совсем другой салон: Tiguan L досталась новая передняя панель, правый дефлектор обдува спрятан в широкую плашку с горизонтальными полосками, центральные воздуховоды перенесли ниже, так как у паркетника появилась мультимедийная система с крупным «парящим» тачскрином. Также заменили рулевое колесо, а блок управления «климатом» сделали сенсорным (как и у глобального Тигуана). Плюс китайцам предложат паркетник с двухцветным интерьером. Аналогичным образом теперь оформлен и салон купеобразного Tiguan X, экстерьер же у «купе» прежний, ведь такой кросс дебютировал лишь в прошлом году – и сразу с оптикой Гольфа. Кстати, мультимедиа-система с возвышающимся над панелью экраном есть и у местного рестайлингового VW Teramont.

Обновленный Volkswagen Tiguan L для Китая
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Обновленный Volkswagen Tiguan L для Китая
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Обновленный Volkswagen Tiguan L для Китая
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Обновленный Volkswagen Tiguan L для Китая
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Как и прежде, в Китае Tiguan L оснащается бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), можно выбрать и подзаряжаемый гибрид с установкой на основе 1.4 TSI (PHEV внешне отличается наличием светодиодных ходовых огней в виде «скобок», а у «мирового» растянутого Тигуана гибридный вариант так и не появился). Все версии комплектуются роботизированной коробкой DSG (шестиступенчатая у гибрида и семиступенчатая у «традиционных» SUV), привод – передний или полный.

Для китайского седана VW Passat это уже вторая модернизация за короткое время, первую он пережил в начале года. Только теперь над обликом поработали гораздо серьезнее. Так, «четырехдверка» обрела иной передний бампер, фары подретушировали, а фонари сделали в виде модной ныне единой плашки. 

Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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На выбор отныне доступны два варианта радиаторной решетки: у машин попроще на ней красуются хромированные «штрихи», у топового седана – более мелкие «пунктиры», напоминающие «точечный» узор Мерседесов, вдобавок у всех «традиционных» версий спереди есть светящаяся полоска (Passat PHEV такая не досталась). Кроме того, у дорогой «четырехдверки» имеются светодиодные подковы ДХО, как у гибрида.

Длина Passat только с ДВС выросла – теперь те же 4948 мм, что и у локального Passat PHEV (у дореформенного обычного седана этот показатель составляет 4933 мм). Остальные габариты не изменились (едины для обеих версий): ширина – 1836 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2871 мм (европейский VW Passat компактнее).

Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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Обновленный Volkswagen Passat для Китая
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В салоне – новое рулевое колесо с сенсорными кнопками, а сенсорный же блок управления климатической установкой у «поднебесного» седана появился еще после предыдущего рестайлинга.

Технику менять не стали, моторы у китайского Пассата те же, что и у кроссовера Tiguan L.

В Поднебесной продажи обновленных «четырехдверки» и паркетника Volkswagen стартуют в ближайшее время, цены пока не объявлены. Дореформенный Passat там сегодня стоит от 185 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 133 000 рублей по актуальному курсу. За дорестайлинговый Tiguan L просят минимум  215 800 юаней (2 476 000 рублей).

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