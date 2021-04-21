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  • Другой обновлённый Volkswagen Teramont: с перекроенным салоном, достанется не всем

Другой обновлённый Volkswagen Teramont: с перекроенным салоном, достанется не всем

21.04.2021 187 0 0

Рестайлинговый SUV стартует в Китае. «Их» модель теперь довольно сильно отличается от глобальной, причем как снаружи, так и внутри. Из моторной гаммы исчез V6, но вроде бы временно.

 

В Штатах трехрядный кроссовер Volkswagen обновился еще в прошлом году, там он носит имя Atlas, машины производят локально. Паркетники американской сборки поставляют и в Россию, но у нас модель называется Teramont. Модернизированную версию для РФ рассекретили в начале 2021-го, она в целом изменилась так же, продажи должны стартовать в ближайшее время. А теперь в рамках Шанхайского автосалона официально представлен рестайлинговый SUV для китайского рынка, где он тоже зовется Терамонтом, его выпускает СП SAIC Volkswagen. И если дореформенный «поднебесный» кросс снаружи и внутри мало чем отличался от американского, то отныне у «китайца» свой дизайн.

Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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В КНР Терамонту тоже достались новые фары, но они по-прежнему разделены на две части, тогда как у нашего SUV более узкая оптика. В Поднебесной модель сохранила «прямоугольную» радиаторную решетку (у кроссовера для США и РФ она «провисла»), при этом ее вместе с фарами пронзает светодиодная полоска. Кроме того, китайский вариант получил другие бамперы и диски, светящиеся эмблемы, а задние фонари у него теперь сделаны в виде единой широкой плашки. Длина трехрядного SUV выросла на 13 мм до 5052 мм, колесная база прежняя – 2980 мм.

Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Американский Atlas и российский Teramont внутри мало изменились: они обрели иное рулевое колесо да модернизированную мультимедиа. А вот над салоном китайского кроссовера поработали гораздо серьезнее. Так, тачскрин мультимедийной системы теперь стоит особняком (прежде был интегрирован в переднюю панель), центральные дефлекторы обдува расположены под планшетом, а не по бокам от него, боковые же воздуховоды сделали двойными. Отдельного блока управления «климатом» больше нет – его настройки «встроили» в мультимедиа. Со стороны переднего пассажира отныне декоративная вставка со «звездами». Также заменили руль, карты дверей и материалы отделки, центральный тоннель сделали двухэтажным, вместо традиционного рычага коробки – небольшой джойстик, как у других последних моделей VW.

Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Одновременно с трехрядным кроссовером обновлен пятиместный купеобразный вариант Teramont X (в Штатах – Atlas Sport, а в России такой SUV не продают). «Короткий» паркетник в Китае дебютировал в 2019-м (исходный Терамонт выпускают с 2016-го), внешних доработок после рестайлинга у него меньше: у «икса» появился обвес R Line, из-за чего длина выросла на 12 мм до 4917 мм (расстояние между осями – те же 2980 мм). Зато интерьер перекроен так же, как у семиместного кросса, плюс своя отделка.

Оба SUV сохранили бензиновую «турбочетверку» 2.0 TSI серии EA888, у мотора два варианта мощности – 186 или 220 л.с. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, 220-сильным версиям положен полный привод. Дореформенные машины в Китае еще доступны с мотором V6 2.5 TSI (заводской индекс EA390), выдающим 299 л.с. Для рестайлинговых Teramont и Teramont X такой пока не заявлен, однако местные СМИ пишут, что позже этот двигатель вернется.

Обновленный Volkswagen Teramont для России, почти так же выглядит и VW Atlas для США
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Обновленный Volkswagen Teramont для России, почти так же выглядит и VW Atlas для США
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Обновленный Volkswagen Teramont для России, почти так же выглядит и VW Atlas для США
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Цены уже объявлены. Трехрядный обновленный кроссовер стоит от 292 000 до 372 000 юаней, что эквивалентно примерно 3 417 000 – 4 353 000 рублей по текущему курсу. За пятиместный паркетник просят 282 000 – 362 000 юаней (3 300 000 – 4 236 000 рублей).

Между тем в Китае скоро стартует старший брат Терамонта – еще более крупный кроссовер VW Talagon, его производит СП FAW Volkswagen.

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