Купеобразный VW Teramont X идет на помощь теряющему покупателей трёхрядному кроссу

Купеобразный VW Teramont X идет на помощь теряющему покупателей трёхрядному кроссу

1174 0 0
Немецкая марка вывела на рынок новую модификацию паркетника Teramont. Моторы модели с купеобразным силуэтом достались от «стандартного» кроссовера. Пока новинка доступна только в одной стране.
 

Два года назад компания Volkswagen запустила в продажу большой трёхрядный паркетник: в Штатах модель зовется Atlas, в Поднебесной и России она известна как Teramont. В 2018-м на автосалоне в Нью-Йорке дебютировал предвестник пятиместного варианта с купеобразным силуэтом – концепт Atlas Cross Sport. Серийную версию представили в апреле этого года на Шанхайском мотор-шоу, Китай же и стал первым рынком для «купе» — локальную версию назвали Teramont X.

1 / 2
2 / 2

Внешне от «стандартного» кросса новая версия отличается не только силуэтом и кормой, но и оформлением передней части: у «икса» другие бампер, фары и радиаторная решетка. Длина VW Teramont X равна 4905 мм, что на 134 мм меньше, чем у местного трёхрядного SUV. Размер колёсной базы не изменился – 2980 мм.

В салоне «купе» иные рулевое колесо и дефлекторы обдува, появился полностью сенсорный блок управления климатической установкой. Разумеется, Teramont X может быть только пятиместным. Минимальный объем багажника – 509 литров против 286 литров у «просто» Teramont, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличивается до 1719 литров (если сложить все сиденья семиместного кроссовера, то объем грузового отсека составит 2415 литров).

volkswagen (2)

Моторную гамму Teramont X разделил с братом: в Китае купеобразный паркетник предложат с бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888 (186 или 220 л.с.) и турбодвигателем V6 2.5 серии EA390 с отдачей в 299 л.с. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой коробкой DQ500 с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – передний или полный.

В «базе» у купеобразного варианта имеются круиз-контроль, виртуальная «приборка» (кстати, у «просто» Teramont цифровая приборная панель больше), двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, автопарковщик, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, камера заднего вида. Для топ-версии предусмотрены адаптивный круиз-контроль, трёхзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, кожаный салон, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

1 / 4
Фото: autohome.com.cn
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Цена Teramont X с мотором 2.0 TSI стартует с отметки в 316 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 962 000 рублей по актуальному курсу. Кроссовер с двигателем V6 2.5 обойдется минимум в 428 900 юаней – это около 4 009 000 рублей. Начальные комплектации трёхрядного Терамонта стоят дешевле: с 2.0 TSI – от 300 900 юаней (около 2 813 000 рублей), с V6 2.5 – от 427 900 юаней (примерно 4 000 000 рублей). Впрочем, у «стандартного» кроссовера линейка шире, а самая дорогая версия оценивается в 505 900 юаней против 488 900 юаней за топовое «купе» (4 729 000 и 4 570 000 рублей соответственно).

Для Китая Teramont и Teramont X производят на местном заводе СП Volkswagen и SAIC. Трёхрядный кроссовер там теряет покупателей: в январе-апреле 2019-го реализовано 22 825 единиц – на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Volkswagen - Auto China 2019

Позже сборку укороченного кроссовера наладят в США, в этой стране у «купе» будет своя моторная гамма. Напомним, несмотря на то, что в России трёхрядный SUV продают под «китайским» именем Teramont, к нам машины поставляют из Штатов. Скорее всего, купеобразный вариант доберется и до российского рынка.

Между тем в Поднебесной у «стандартного» Терамонта скоро появится близнец от СП FAW Volkswagen. Не исключено, что и «аналог» затем обзаведется купеобразной версией.

 

Авторынок Новинки кроссоверы немецкая иномарка Teramont Volkswagen
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Kia не удалось «сыграть в интригу»: ставший кроссовером Ceed поймали без камуфляжа

Засекреченным пока остается лишь интерьер нового паркетника корейской марки. Впрочем, премьера модели уже не за горами.

11350 1 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Сложность широкого выбора: стоит ли покупать BMW 3 Series E46 за 500 тысяч рублей

Не так давно мы выбирали «пятерку» BMW в кузове E39 и выяснили, что это крайне непростая задача, а за приличную машину придется заплатить около полумиллиона. Сегодня же мы обратим внимание на аналогичную ей по возрасту,…

1078 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Если водитель не вписан в полис ОСАГО: что будет при остановке инспектором или при ДТП?

Если езда без полиса ОСАГО – нарушение, в наказуемости которого не сомневается никто, то по поводу ответственности за то, что машиной управляет водитель, не вписанный в страховку, есть некоторые необоснованные домыслы.…

33007 0 7
Статьи / История
Советский Opel. Кто разработал первый Москвич, немецкие КБ или московские конструкторы?

Тот факт, что Москвич-400-420 по приказу Сталина был скопирован с Opel Kadett, никем не оспаривается - это общеизвестно. Также не подлежит сомнению, что советская машина имела ряд отличий от немецкого оригинала - да,…

8506 1 7
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

2674 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

2710 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

8528 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

47685 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

36268 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

18480 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

31057 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23385 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6106 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59416 8 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43616 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16077 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75137 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56700 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

53563 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?