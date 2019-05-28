Купеобразный VW Teramont X идет на помощь теряющему покупателей трёхрядному кроссу

Немецкая марка вывела на рынок новую модификацию паркетника Teramont. Моторы модели с купеобразным силуэтом достались от «стандартного» кроссовера. Пока новинка доступна только в одной стране.

Два года назад компания Volkswagen запустила в продажу большой трёхрядный паркетник: в Штатах модель зовется Atlas, в Поднебесной и России она известна как Teramont. В 2018-м на автосалоне в Нью-Йорке дебютировал предвестник пятиместного варианта с купеобразным силуэтом – концепт Atlas Cross Sport. Серийную версию представили в апреле этого года на Шанхайском мотор-шоу, Китай же и стал первым рынком для «купе» — локальную версию назвали Teramont X.

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Внешне от «стандартного» кросса новая версия отличается не только силуэтом и кормой, но и оформлением передней части: у «икса» другие бампер, фары и радиаторная решетка. Длина VW Teramont X равна 4905 мм, что на 134 мм меньше, чем у местного трёхрядного SUV. Размер колёсной базы не изменился – 2980 мм.

В салоне «купе» иные рулевое колесо и дефлекторы обдува, появился полностью сенсорный блок управления климатической установкой. Разумеется, Teramont X может быть только пятиместным. Минимальный объем багажника – 509 литров против 286 литров у «просто» Teramont, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличивается до 1719 литров (если сложить все сиденья семиместного кроссовера, то объем грузового отсека составит 2415 литров).

Моторную гамму Teramont X разделил с братом: в Китае купеобразный паркетник предложат с бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888 (186 или 220 л.с.) и турбодвигателем V6 2.5 серии EA390 с отдачей в 299 л.с. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой коробкой DQ500 с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – передний или полный.

В «базе» у купеобразного варианта имеются круиз-контроль, виртуальная «приборка» (кстати, у «просто» Teramont цифровая приборная панель больше), двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, автопарковщик, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, камера заднего вида. Для топ-версии предусмотрены адаптивный круиз-контроль, трёхзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, кожаный салон, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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Цена Teramont X с мотором 2.0 TSI стартует с отметки в 316 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 962 000 рублей по актуальному курсу. Кроссовер с двигателем V6 2.5 обойдется минимум в 428 900 юаней – это около 4 009 000 рублей. Начальные комплектации трёхрядного Терамонта стоят дешевле: с 2.0 TSI – от 300 900 юаней (около 2 813 000 рублей), с V6 2.5 – от 427 900 юаней (примерно 4 000 000 рублей). Впрочем, у «стандартного» кроссовера линейка шире, а самая дорогая версия оценивается в 505 900 юаней против 488 900 юаней за топовое «купе» (4 729 000 и 4 570 000 рублей соответственно).

Для Китая Teramont и Teramont X производят на местном заводе СП Volkswagen и SAIC. Трёхрядный кроссовер там теряет покупателей: в январе-апреле 2019-го реализовано 22 825 единиц – на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Позже сборку укороченного кроссовера наладят в США, в этой стране у «купе» будет своя моторная гамма. Напомним, несмотря на то, что в России трёхрядный SUV продают под «китайским» именем Teramont, к нам машины поставляют из Штатов. Скорее всего, купеобразный вариант доберется и до российского рынка.

Между тем в Поднебесной у «стандартного» Терамонта скоро появится близнец от СП FAW Volkswagen. Не исключено, что и «аналог» затем обзаведется купеобразной версией.