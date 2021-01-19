Обновлённый VW Teramont для РФ: самой «простой» версии больше нет, зато добавлен спортпакет

Трехрядный кросс немецкой марки дебютировал в 2016-м: в США он зовется Atlas, в Китае и России SUV носит имя Teramont. Причем за выпуск машин для нашего рынка отвечает американский завод, а не «поднебесный». В Штатах модель обновилась в прошлом году, и в 2020-м же в РФ приостановили ее продажи, кроссовер даже лишился собственной страницы на местном сайте – видимо, у дилеров кончились запасы дореформенных Терамонтов (подробнее об этом Kolesa.ru рассказывал в октябре). И вот теперь SUV возвращается – разумеется, уже в рестайлинговом виде.

Обновленный Volkswagen Teramont

Напомним, Atlas/Teramont обрел другую радиаторную решетку, еще заменили бамперы и фары, у задних фонарей теперь иная начинка. Из-за нового обвеса длина кроссовера выросла на 76 мм до 5112 мм, колесная база – те же 2979 мм. Внутри – иное рулевое колесо и модернизированная мультимедийная система, плюс изменен дизайн виртуальной «приборки».

В России Teramont будет доступен с прежними моторами – это бензиновые «турбочетверка» R4 2.0 TSI и «атмосферник» VR6 3.6 мощностью 220 и 249 л.с. соответственно (в Штатах двигатели мощнее), оба сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». У нас кросс все так же предложат только с полным приводом.



Обновленный Volkswagen Teramont 1 / 2 Обновленный Volkswagen Teramont 2 / 2

Самой «простой» комплектации Origin больше нет, базовой в РФ стала версия Respect. Также модель по-прежнему можно будет приобрести в вариантах исполнения Status и Exclusive, а еще у российского кроссовера появилась новая топ-версия «под спорт» – R-Line. Особенности последней: более агрессивные бамперы с черными глянцевыми вставками, 20-дюймовые диски оригинального дизайна, обитое кожей Nappa рулевое колесо и стальные накладки на педалях. Teramont R-Line предложат только с мотором VR6.



Volkswagen Teramont R-Line 1 / 2 Volkswagen Teramont R-Line 2 / 2

В списке стандартного оборудования российской версии значатся: светодиодная оптика, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, голосовым управлением и навигатором, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла и подогрев передних кресел, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и помощи при перестроении, парктроник и камера заднего вида. В версии Status имеются вентиляция передних кресел, фоновая подсветка интерьера и цифровая «приборка». А у Exclusive и R-Line есть система автоматического переключения света фар, автопарковщик, ассистент движения по полосе и камеры кругового обзора. За доплату можно будет заказать панорамный люк, стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером и отдельные кресла второго ряда.



На российский рынок обновленный Volkswagen Teramont выйдет весной, цены пока не объявлены. Между тем у американского Атласа и китайского Терамонта еще есть пятиместная купеобразная версия, однако для нас «короткий» SUV по-прежнему не заявлен.