Volkswagen опроверг уход кроссовера Teramont из России

Полноразмерный кроссовер Volkswagen Teramont с поперечным расположением силового агрегата поступил к российским дилерам в апреле 2018 года. Всё это время автомобиль предлагают с двумя бензиновыми моторами – 2,0-литровым 4-цилиндровым с турбонаддувом (220 л.с. и 350 Нм) и 6-цилиндровым «атмосферником» конфигурации VR (249 л.с. и 360 Нм). Модель коробки для двух двигателей — одна и та же. Это 8-ступенчатая гидромеханика Aisin с кодовым обозначением AA89P003 (по внутренним документам VW). До конца 2018 года дилеры получили 1587 машин. Поголовно все эти экземпляры были выпущены в 2018 году и до Нового года разошлись практически в полном объёме.

Несмотря на более низкую относительно внедорожника Touareg цену, Teramont не превзошёл старшего товарища: в 2019 году в салоны поступило 2695 экземпляров, притом что «Туарег» был отгружен в количестве 5779 шт. Тем не менее все «Терамонты» разошлись по покупателям, однако спрос в 2019 году оказался всё же ниже ожидаемого: дело в том, что из 2554 «Терамонтов», поставленных на учёт, только 1169 были произведены в 2019 году. Стало быть, встал вопрос о схеме работы с моделью на 2020 год. Как мы помним, с 1 января 2020 года Правительство РФ решило поднять утильсбор, о чём стало известно сильно заранее. Учитывая, что по состоянию на конец 2019 года в наличии оставалось большое количество невостребованных экземпляров 2019 года выпуска и даже 2018-го, было решено повременить с заказом «Терамонтов», которые приходят к нам из США с завода в городе Чаттануга (Теннесси).

В первые три квартала 2020 года склады по «Терамонту» почти распродали: с января по сентябрь к дилерам отправилась 791 машина. Судя по падению ежемесячных отгрузок, склады пустеют на глазах: если в январе и феврале представительство отгрузило дилерам 120 и 168 машин соответственно, то в августе и сентябре – 37 и 9 штук соответственно. Более того, на учёт поставлено куда больше машин, чем было получено дилерами – 901 шт., из них 90 – образцы 2018 года выпуска…



Такая картина хочешь не хочешь, а рождает подозрения в том, что «Терамонт» уходит с рынка. Мы обратились за комментарием в российское представительство VW, где нам сообщили, что прощаться с «Терамонтом» рано, поскольку образцы 2020 года выпуска всё-таки были заказаны. Другое дело, что заказ этот был сформирован аккурат перед самым Новым годом, причём уже на рестайлинговые машины. Напомним, что модель прошла процедуру рестайлинга в марте нынешнего года, а в Европе это как раз был разгар «коронакризиса». В итоге обновлённые «Терамонты» не дошли до нас до сих пор, хотя обновлённый ОТТС на них уже получен: за исключением небольших изменений в снаряженной массе и в распределении масс по осям – ничего нового. Так что ждём новинку.



Остаётся добавить, что «Терамонт» нынче включен Минпромторгом в «Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей». То есть за транспортный налог придётся накинуть 10% сверху. Кроме того, поскольку все новые «Терамонты» будут машинами 2020 года выпуска, стоить они будут сильно дороже, чем продававшиеся в этом году образцы 2018 и 2019 годов производства. Свою лепту в повышение цены внесёт и увеличившийся с этого года утильсбор, который импортёр уплачивает не в момент продажи автомобиля, а за тот период, когда автомобиль был завезён из-за границы.

