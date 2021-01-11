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  • Раскрыт другой обновлённый Volkswagen Teramont, но к нам SUV вернётся не в таком виде

Раскрыт другой обновлённый Volkswagen Teramont, но к нам SUV вернётся не в таком виде

11.01.2021 1055 0 0

Появились фотографии рестайлингового большого кроссовера Volkswagen, предназначенного для китайского рынка: такой кросс внешне теперь заметно отличается от версии для других стран. Одновременно модернизирован и «поднебесный» купеобразный вариант, но у «короткого» SUV обновок меньше.

 

Трехрядный кросс немецкой марки дебютировал в 2016-м: в Штатах он зовется Atlas, в Китае же это Teramont. Под последним именем модель известна и в России, хотя за выпуск машин для нашего рынка отвечает американский завод, а не «поднебесное» СП Volkswagen и SAIC. Версия для США обновилась в начале прошлого года, но китайский рестайлинговый вариант лишь готовится к премьере, фотографии такого SUV внесли в базу местного минпрома. И если дореформенные машины мало отличались между собой, то теперь они отдалились друг от друга.

Итак, китайский Teramont обзавелся новыми фарами, при этом они все так же разделены на две части, тогда как Атласу досталась более узкая головная оптика. Радиаторную решетку «китайца» слегка подретушировали – в отличие от версии для Штатов, у которой решетка растянулась «в улыбке». Зато задние фонари Teramont отныне соединены между собой широкой красной (и, видимо, светящейся) плашкой, а у Атласа лишь заменили начинку. Еще Терамонт получил модернизированные бамперы. Согласно документам китайского сертификационного органа, длина кросса выросла на 13 мм до 5052 мм, колесная база прежняя – 2980 мм (у рестайлингового Atlas длина составляет 5112 мм).

Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
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Изображений интерьера на данный момент нет. Скорее всего, внутри VW Teramont установили новую мультимедийную систему, плюс могли доработать блок управления «климатом», ну и еще поменять материалы отделки.

Двигатель пока обнаружен только один – прежняя бензиновая «турбочетверка» 2.0 серии EA888 мощностью 220 л.с. Дореформенный VW Teramont в Китае также доступен со 186-сильным вариантом этого мотора и с турбодвигателем V6 2.5 (EA390), выдающим 299 л.с. Все версии комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой DQ500 с двумя сцеплениями, привод – передний или полный.

Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая
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Вместе с трехрядным кроссовером засвечен и обновленный пятиместный купеобразный Teramont X (в Штатах это Atlas Cross Sport). «Короткий» паркетник в Китае дебютировал в 2019-м, так что обновок немного: такой SUV получил обвес R Line (оспортивленный кросс и запечатлен на фото), благодаря ему длина выросла на 12 мм до 4917 мм.

В Поднебесной обновленное семейство, вероятно, представят в первом полугодии 2021-го.

Обновленный Volkswagen Atlas для США. В Россию должен приехать такой кросс, но под именем Teramont
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Обновленный Volkswagen Atlas для США. В Россию должен приехать такой кросс, но под именем Teramont
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Обновленный Volkswagen Atlas для США. В Россию должен приехать такой кросс, но под именем Teramont
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В России продажи Teramont приостановлены, однако, как ранее рассказали Колесам в местном офисе Volkswagen, марка не собирается отказываться от модели на нашем рынке. По предварительным данным, в РФ машины по-прежнему будут поставлять из США, то есть ждем рестайлинговый кросс с дизайном Атласа. А вот доберется ли до нашей страны «купе» — информации пока нет.

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