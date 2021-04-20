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  • Кроссовер Volkswagen Talagon, который больше Терамонта, предложен с моторами младшего брата

Кроссовер Volkswagen Talagon, который больше Терамонта, предложен с моторами младшего брата

20.04.2021 494 0 0

Новый большой паркетник адресован только китайскому рынку. Там SUV будет доступен с шести- или семиместным салоном, для модели предусмотрен полный привод.

 

Еще два года назад марка Volkswagen показала на Шанхайском автосалоне концептуальный кросс SMV, а теперь представлен серийный вариант, причем тоже в Шанхае. Товарный паркетник получил имя Talagon, его выпуск налажен на заводе совместного предприятия FAW Volkswagen. Напомним, ближайшим родственником этого кроссовера является VW Teramont (оба построены на «тележке» MQB), который для «поднебесного» рынка производит другое СП – SAIC Volkswagen.

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Talagon практически полностью сохранил дизайн своего предвестника. Особенности экстерьера – слившиеся с радиаторной решеткой фары, сделанные в виде единой плашки задние фонари (разумеется, оптика светодиодная) и наружные зеркала на отдельных ножках. Новая модель лишила Teramont звания самого большого SUV марки Volkswagen: длина Talagon равна 5152 мм, что на 100 мм больше, чем у китайского рестайлингового Терамонта, ширина – 2002 мм (+13 мм по сравнению с родственником), высота – 1795 мм (местный Терамонт на 22 мм ниже). А вот колесная база у машин совпадает – 2980 мм.

Главные «фишки» внутри – «парящая» центральная консоль (под ней расположен довольно вместительный отсек), визуально объединенные тачскрин мультимедийной системы и виртуальная «приборка» (но они установлены по отдельности), небольшой джойстик вместо традиционного рычага коробки. Еще есть панорамная крыша, а об остальном оборудовании в FAW Volkswagen пока не рассказали. Кроссовер будет доступен с семи- или шестиместным салоном, в последнем случае во втором ряду установлены «капитанские» кресла с подлокотниками. Объем багажника не назван (у китайского Терамонта – от 286 до 2415 литров).

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Технику новый SUV разделил с Teramont: китайцам Talagon предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с., а также с V6 2.5 TSI (заводской индекс EA390), выдающим 299 л.с. Кстати, рестайлинговый VW Teramont в КНР с мотором V6 пока не продают, однако местные СМИ пишут, что это временно. Коробка тоже одна на двоих – роботизированная, с двумя сцеплениями. Полный привод на данный момент заявлен только для самого мощного Talagon, но и у 220-сильного Teramont есть 4Motion, так что и старший SUV с этой версией мотора, видимо, может быть полноприводным.

На «поднебесный» рынок новый кроссовер выйдет до конца текущего года, цены еще не названы. Обновленный VW Teramont сегодня стоит от 292 000 юаней, что эквивалентно примерно 3 419 000 рублей по актуальному курсу. О планах продавать Talagon за пределами Китая в Volkswagen не сообщали.

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