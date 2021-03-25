Он ещё и светится: Volkswagen анонсировал другой обновлённый Teramont

Появились официальные изображения рестайлингового большого SUV, предназначенного для китайского рынка. Такой Терамонт внешне теперь сильно отличается от модели, доступной в других странах.

В Штатах трехрядный кроссовер Volkswagen обновился еще в прошлом году, там он зовется Atlas. У нас модель известна под именем Teramont, российскую рестайлинговую версию рассекретили в начале 2021-го, продажи начнутся этой весной. А вот в Китае, где кросс тоже зовется Терамонтом, модернизированный SUV только готовится к премьере, причем в плане дизайна он заметно отдалился от варианта для других стран. Кстати, несмотря на «китайское» имя, в РФ поставляют машины американской сборки, ну а за выпуск для КНР отвечает СП SAIC Volkswagen. Мы уже видели «их» кроссовер без лоскутка камуфляжа на «живых» фото минпрома, теперь же опубликованы фирменные картинки – оказалось, что отличий еще больше.

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Китайский VW Teramont тоже получил новые фары, но они по-прежнему разделены на две части, тогда как у нашего кросса более узкая оптика. В Поднебесной модель сохранила «прямоугольную» радиаторную решетку (в США и РФ она «провисла»), но при этом ее вместе с фарами теперь пронзает светодиодная полоска – на снимках сертификационного органа такая линия не была заметна. Более того, эмблема Volkswagen тоже светится. Еще «поднебесному» варианту достались другие бамперы и диски, задние фонари у него сделаны в виде единой широкой плашки, а расположенный поверх нее логотип марки также светится – только уже красным. Из документов минпрома мы знаем, что длина китайского кроссовера выросла на 13 мм до 5052 мм, колесная база прежняя – 2980 мм.

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Салон еще не показали. Российский Teramont и американский Atlas обрели иное рулевое колесо и модернизированную мультимедийную систему, плюс изменен дизайн виртуальной «приборки». Китайские профильные СМИ считают, что и у «их» модели интерьер изменится примерно так же.



Двигатель в документах сертификационного органа был обнаружен один – прежняя бензиновая «турбочетверка» 2.0 серии EA888 мощностью 220 л.с. Дореформенный VW Teramont в Китае еще предлагается со 186-сильным вариантом этого мотора и с турбодвигателем V6 2.5 (EA390) мощностью 299 л.с. – пока неизвестно, перейдут ли они на обновленный SUV. Все дорестайлинговые версии комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой DQ500 с двумя сцеплениями, привод – передний или полный.

Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая 1 / 4 Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая 2 / 4 Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая 3 / 4 Обновленный Volkswagen Teramont X для Китая 4 / 4

Также СП SAIC Volkswagen распространило изображения посвежевшего купеобразного Teramont X (в Штатах это Atlas Cross Sport, а у нас такого нет). «Короткий» пятиместный паркетник в Китае дебютировал в 2019-м, так что обновок немного: у кросса появился обвес R Line, длина теперь составляет 4917 мм (на 12 мм больше, чем у дореформенного «купе»). Для Икса тоже пока заявлен лишь 220-сильный двигатель.



Публичный показ обновленного семейства пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в апреле.

Обновленный Volkswagen Teramont для России 1 / 3 Обновленный Volkswagen Teramont для России 2 / 3 Обновленный Volkswagen Teramont для России 3 / 3

Между тем в Китае у Терамонта скоро появится старший брат – кроссовер VW Talagon длиной 5152 мм, его выпуск наладят на заводе FAW Volkswagen.

