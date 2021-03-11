Новый кроссовер Volkswagen: это Talagon, и он больше родственного Терамонта

Два года назад Volkswagen представил на Шанхайском автосалоне концепт SMV, затем последовала серия шпионских снимков с испытаний прототипов – как в камуфляже, так и без него. И вот, наконец, товарное воплощение полностью раскрыто: фотографии и характеристики модели внесли в базу «поднебесного» минпрома. Кроссовер назвали Talagon, его выпуск налажен на заводе совместного предприятия FAW и Volkswagen. Напомним, ближайшим родственником этого SUV является Teramont, который для китайского рынка производит другое СП – SAIC Volkswagen.

Внешне серийный SUV практически ничем не отличается от шоу-кара. Особенности дизайна – слившиеся с радиаторной решеткой фары, наружные зеркала на отдельных ножках и выполненные в виде единой плашки задние фонари. Интерьер концепта не показывали, на фото сертификационного органа его тоже нет, но ранее вездесущим папарацци все же удалось заглянуть в салон, главные «фишки» — виртуальная «приборка», двухэтажная центральная консоль и небольшой джойстик вместо традиционного рычага коробки. Кроссовер предложат в трехрядном исполнении.



Talagon лишил Teramont титула самого крупного SUV марки: длина новинки равна 5152 мм, что на 113 мм больше, чем у дореформенного китайского Терамонта (у рестайлингового длина составляет 5052 мм, но такой кросс еще не продают), ширина – 2002 мм вместо 1989 мм, высота – 1795 мм против 1773 мм. А вот колесная база у машин совпадает – 2980 мм.

В документах минпрома пока обнаружен только один мотор, и он такой же, как у местного Терамонта: VW Talagon будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI мощностью 186 или 220 л.с. Teramont с базовой версией этого двигателя бывает лишь переднеприводным, у SUV с 220-сильным вариантом – полный привод. Между тем в Китае для Терамонта еще предусмотрен мотор V6 2.5 TSI с отдачей в 299 л.с. – скорее всего, такой достанется и Talagon. Коробка тоже наверняка одна на двоих — роботизированная DQ500 с двумя сцеплениями.

Китайцы полагают, что Volkswagen Talagon справит премьеру в апреле – видимо, опять же на выставке в Шанхае. На рынок он выйдет до конца текущего года. Скорее всего, кроссовер окажется дороже родственного Teramont. Последний же в Поднебесной сегодня стоит от 299 900 юаней, что эквивалентно примерно 3 410 000 рублей по актуальному курсу. Пока неизвестно, выберется ли Talagon за пределы Поднебесной.

