Старший брат Volkswagen Teramont снова проехался на камеру (почти без камуфляжа)

Новому большому SUV немецкой марки прочат моторы от родственного Терамонта. Прежде считалось, что кроссовер выйдет на рынок уже в этом году, но теперь появилась другая версия – до дилеров машины могут добраться в первой половине 2021-го.

В виде концепта огромный паркетник Volkswagen представили в минувшем апреле в Шанхае, прототип назвали SMV. А уже весной 2020-го в Поднебесной на заводе СП FAW Volkswagen начался выпуск кузовов для новой модели. Да, как несложно догадаться, именно Китай и станет главным рынком для кросса. Месяц назад в Сеть выложили первые снимки тестового образца, теперь же в распоряжении издания Autohome оказались свежие кадры. Отметим, имя серийного воплощения SMV еще не объявлено, пока кроссовер известен под внутризаводским индексом VW416.

На этот раз фотошпионам попался автомобиль с двухцветной окраской (в августе была черная машина): кузов выполнен в белом, а крыша и передние стойки – в черном. Серебристые полоски спереди – скотч, это излюбленная маскировка Volkswagen. В целом же товарный кросс почти полностью повторяет SMV, сохранили даже плашку, которая объединяет задние фонари: на нынешних фото отчетливо видно, что ее просто заклеили белой пленкой (на предыдущих снимках эта деталь была не так заметна).



Главные «фишки» внутри – виртуальная «приборка», двухэтажная центральная консоль и небольшой джойстик вместо традиционного рычага коробки. Скорее всего, кроссовер предложат с трехрядным салоном.



По предварительной информации, ближайшим родственником модели является VW Teramont (оба SUV построены на платформе MQB), за выпуск последнего в Китае отвечает другое СП – SAIC Volkswagen. При этом новинка крупнее: у концепта длина превышает 5,1 метра, колесная база, по словам представителей компании, — «около трех метров». Для сравнения, у Teramont эти показатели составляют 5039 и 2980 мм соответственно.

Моторы, вероятно, перейдут с местного Терамонта. Речь идет о бензиновых «турбочетверке» 2.0 и турбированном V6 2.5. Первый двигатель выдает 186 или 220 л.с., второй – 299 л.с., оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой. Как и у Teramont, у нового кроссовера наверняка будут полноприводные версии.



Ранее считалось, что в Поднебесной продажи новинки начнутся уже в этом году, однако теперь некоторые китайские СМИ пишут о первой половине 2021-го. Ожидается, что кросс будет дороже VW Teramont. Модель от SAIC Volkswagen сегодня стоит от 299 990 юаней, что эквивалентно примерно 3 284 000 рублей по актуальному курсу.

Концепт Volkswagen SMV 1 / 2 Концепт Volkswagen SMV 2 / 2

О перспективах появления большого SUV за пределами КНР данных пока нет, не исключено, что он так и останется «эксклюзивом». Зато скоро до нас должен добраться другой новый кроссовер Volkswagen – аналог Skoda Karoq.

