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Обещанный РФ кроссовер Volkswagen, который дешевле Tiguan, показали в новых видео

10.09.2020 450 0 0

Этот паркетник немецкой марки, по сути, является аналогом чешского компактного кроссовера Skoda Karoq (Шкода входит в состав концерна VW).

 

Кроссовер Volkswagen Tharu был представлен в Китае в 2018 году, пока что его продают только на этом рынке. Хотя ранее сообщалось о том, что модель, которая находится на ступеньку ниже VW Tiguan, также планируют начать выпускать и в других странах, в их числе Россия, Мексика (отсюда машины будут поступать в США) и Аргентина (с этого завода паркетники поедут в Бразилию). Известно, что официально новый компактный кросс представят 13 октября 2020-го.

Аналог Tharu за пределами Китая может получить другое имя, его компания намерена рассекретить в ближайшие несколько дней. Есть вероятность, что автомобиль получит название Tarek (так в Аргентине называют проект по выпуску новинки). В целом, на разных рынках у модели наименования могут отличаться.

Бразильский офис VW недавно опубликовал пару свежих видеотизеров с участием новинки. На каждом из них автомобиль не видно полностью, можно разглядеть лишь часть «передка» и силуэт профиля. Однако, ранее паркетник мексиканской и аргентинской сборки ловили фотошпионы. Согласно этим снимкам, их внешность будет отличаться от Tharu, продаваемого в Китае. В частности, у них меньше хромированных деталей на кузове, кроме того, визуально отличаются оптика, передний бампер, форма и рисунок радиаторной решётки.

В основе версии автомобиля, предназначенного для «поднебесного» рынка, лежит китайский же «растянутый» Skoda Karoq. Длина Tharu составляет 4453 мм, что на 21 мм больше, чем у исходника, а колёсная база при этом равна 2680 мм (на 8 мм меньше, чем у всё того же аналога от Шкоды). Объём багажника составляет 445 литров. По предварительным данным, у автомобиля, разработанного в рамках проекта Tarek, габариты будут примерно такие же. 

На фото: Volkswagen Tharu
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На фото: Volkswagen Tharu
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Производство компактного кросса VW в Китае налажено на мощностях совместного предприятия Volkswagen и SAIC. В его моторной гамме есть бензиновые «турбочетвёрки» TSI объёмом 1,4 и 2,0 литра с отдачей 150 и 186 л.с. соответственно. При этом первый двигатель комплектуется семиступенчатой автоматической коробкой передач DQ200 с двумя «сухими» сцеплениями, а второй работает в паре с «автоматом» DQ381 с парой «мокрых» сцеплений. Volkswagen Tharu с базовым мотором может быть только переднеприводным, а для варианта с 2,0-литровым движком доступен полный привод с муфтой подключения задних колёс.

На фото: салон Volkswagen Tharu
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На фото: салон Volkswagen Tharu
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Изначально предполагалось, что безымянная (на данный момент) «заокеанская» модель будет оснащаться только младшим мотором – 150-сильным 1,4 TSI, а в пару ему предложат шестиступенчатый «автомат». Позднее аргентинские СМИ предположили, что у «подогретой» версии кроссовера будет полный привод 4Motion, а под капотом – 2,0-литровый TSI мощностью 220 л.с.

Российский вариант компактного кроссовера VW, скорее всего, позаимствует моторы у Skoda Karoq. Сейчас он предлагается с 1.4 TSI (150 л.с.), который сочетается с 8АКП или DSG6 (у второй версии колёсная формула – 4x4). Впоследствии на нашем рынке появится Karoq с выпущенным в Калуге «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.), который работает в комплекте c «механикой» или 6АКП. Напомним, «наш» Карок собирают в Нижнем Новгороде на заводе Группы ГАЗ, не исключено, что кроссовер VW пропишется здесь же.

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