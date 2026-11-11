В конце прошлого месяца в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии обновлённого спортседана, на которых видны новые особенности его внешнего вида.

Модель М5 была впервые представлена в 1984 году, она была сделана на базе седана 5 серии с заводским индексом Е28 и стала самым быстрым седаном в мире. Сегодня на конвейере уже седьмое поколение модели (G90), построенное на основе «пятёрки» в кузове G60. Недавно мы представляли, как будет выглядеть обычный седан после рестайлинга, сегодня же изобразим его топовую версию.

Нынешний BMW M5 G90 1 / 3 Нынешний BMW M5 G90 2 / 3 Нынешний BMW M5 G90 3 / 3

Новая М5 получит полностью переработанную переднюю часть с фарами в стиле Neue Klasse, на свежих шпионских фотографиях впервые проглядывается графика габаритных огней, выполненная в виде двух горизонтальных полосок с каждой стороны. Решётка радиатора при этом выглядит традиционной по форме, равно как и у обычного седана 5 серии. Появится новый передний бампер с ещё более широким воздухозаборником и горизонтальной прорезью в верхней части. В ходе рестайлинга изменятся даже передние крылья и капот, который «отделится» от решётки радиатора и фар. Сзади же изменения будут не столь радикальными: седан получит фонари с новой графикой в виде одинарных светодиодных полосок при сохранении общей формы блоков, а также переработанный бампер.

Рендер обновлённого BMW M5 G90

Нынешний BMW M5 оснащается гибридной силовой установкой в составе бензинового мотора 4.4 L S68 V8 twin-turbo в паре со 130-сильным электродвигателем, общая мощность составляет 727 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Вполне вероятно, рестайлинговая модель получит доработанную батарею, которая позволит увеличить запас хода на электротяге (сейчас он варьируется от 67 до 69 км по циклу WLTP). Кроме того, радикальным образом будет пересмотрен салон обновлённого семейства 5 серии, в результате чего появится новая передняя панель, сделанная в стилистике последних новинок бренд﻿а.

Рендер обновлённого BMW M5 G90

Премьера обновлённого седана BMW M5 ожидается в первой половине следующего года. Между тем, к дебюту готовится первая модель суббренда BMW Alpina.