Рассекречены седан BMW 5 series нового поколения, а также его электрическая версия i5

Новинки появятся в продаже в Европе в октябре текущего года. На домашнем рынке, в Германии, стартовая цена «четырёхдверки» составляет 57 550 евро, а за «электричку» просят не менее 70 200 евро.

Баварская компания начала выпускать BMW 5 series в 1972 году, «пятёрка» седьмой генерации дебютировала в октябре 2016-го. О том, что производитель занимается разработкой восьмого поколения модели, стало известно уже давно: ранее замаскированные прототипы новинки не раз попадали в объективы фотографов. А теперь баварцы полностью рассекретили BMW 5 series следующей генерации (серия G60), а также полностью электрическую версию – BMW i5.

На фото: BMW 5 seriesнового поколения (версия 530e)

Смена генерации отразилась на внешности «пятёрки»: она оформлена в стиле актуальных моделей марки, хотя и не может «похвастаться» огромными фирменными «ноздрями» радиаторной решётки и двухэтажной головной оптикой. Вместо этого у BMW 5 series получила «гриль» в виде «почек», несколько увеличенных по сравнению с предшественником, с рисунком из вертикальных полос и с серебристой окантовкой (опционально её можно подсветить). У BMW i5 схожим образом оформлена привычная для электроверсий заглушка.



Ещё модель нового поколения получила утопленные дверные ручки, обозначение в виде пятёрки на вставках в задних стойках, базовые 18-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна, но за доплату предлагаются и другие размеры – до 21 дюйма. Клиенты также могут выбрать пакеты M Sport и M Sport Pro, которые предполагают иное, более спортивное оформление бамперов.



На фото: салон BMW 5 series нового поколения (530e) 1 / 2 На фото: салон BMW 5 series нового поколения (530e) 2 / 2

BMW 5 series нового поколения подросла: теперь габаритная длина составляет 5060 мм (больше на 97 мм по сравнению с предыдущей «пятёркой» серии G30), ширина – 1900 мм (на 32 мм), высота – 1515 мм (на 36 мм); расстояние между осями равно 2995 мм (на 20 мм больше). Ещё у седана увеличился базовый дорожный просвет: теперь 154 мм (на 10 мм больше, чем у предшественника).



На фото: BMW i5 eDrive40

﻿Интерьер новинки выполнен в соответствии с актуальным стилем баварского бренда. Так, на передней панели располагается изогнутое цифровое табло, которое объединяет в себе и виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, и тачскрин информационно-развлекательной системы BMW OS 8.5 диагональю 14,9 дюйма. При этом мультимедиа позволяет в том числе менять настройки климатической установки. Дефлекторы вентиляции управляются с помощью джойстиков, размещённых внизу на передней панели.



В качестве опций предлагаются кожаная отделка салона, проекционный экран, полоса с сенсорными вставками – BMW Interaction Bar – она проходит через всю ширину передней панели и затрагивает даже двери. Для задних пассажиров можно заказать подогрев сидений, четырёхзонный климат-контроль, а также крепления для планшетов на спинках передних кресел.



На фото: салон BMW i5 eDrive40

В основе 5 series новой генерации лежит прежняя платформа CLAR. У седана для Европы все бензиновые и дизельные моторы электрифицированы: они работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» с интегрированным 48-вольтовым стартер-генератором. У стартовой версии BMW 520i задний привод и 190-сильная 2,0-литровая турбочетвёрка (максимальный крутящий момент – 310 Нм), при этом совокупная отдача «мягкогибридной» установки равна 208 л.с. (330 Нм). На разгон с места до «сотни» такой версии требуется 7,5 секунды (на 0,4 секунды меньше, чем предшественнику); при этом максимальная скорость снизилась на 5 км/ч до 230 км/ч.



На фото: BMW i5 M60 xDrive

В других странах, к примеру, в США, новинку предложат и в других бензиновых версиях: речь идёт, в частности, о BMW 530i с 2,0-литровой турбочетвёркой с отдачей 258 л.с. (400 Нм), у неё привод может быть как задним, так и полным. Ещё один вариант – BMW 540i xDrive предлагается только с полным приводом и оснащается рядной 3,0-литровой «турбошестёркой» мощностью 381 л.с. (540 Нм).



У исполнения BMW 520d 2,0-литровый четырёхцилиндровый дизельный двигатель, выдающий 197 л.с. (400 Нм). Привод – задний или полный. В следующем году в моторной линейке появятся шестицилиндровые дизели. Также на 2024-й намечено появление в гамме подзаряжаемых гибридов, одним из них станет BMW 530e с задним приводом, 2,0-литровым бензиновым двигателем (суммарная отдача системы равна 299 л.с., 450 Нм); вторым – BMW 550e xDrive с полным приводом, 3,0-литровым мотором (мощность установки – 489 л.с., 700 Нм).



На фото: салон BMW i5 M60 xDrive

Стартовым вариантом «электрички» окажется BMW i5 eDrive40 с единственным электродвигателем, который расположен на задней оси. Его отдача составляет 340 л.с., а максимальный крутящий момент – 430 Нм. На разгон до сотни такой «четырёхдверке» требуется 6,0 секунд, а её максимальная скорость ограничена на отметке 193 км/ч. Топовая «зелёная» версия – BMW i5 M60 xDrive – имеет полный привод и двухмоторную установку, совокупная мощность которой составляет 601 л.с. (820 Нм). На первую «сотню» у этого седана уходит 3,8 секунды, а «максималка» ограничена на отметке 230 км/ч.



Ёмкость тяговой батареи у электрических «пятёрок» одна, вне зависимости от версии – 81,2 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у заднеприводного «электроседана» равен 497 км, у полноприводного – 455 км (расчёт вели по циклу WLTP).



Производство «пятёрки» следующего поколения наладят на заводе в Дингольфинге (Германия), здесь же выпускались и предшественники. Новинки появятся в продаже в Европе в октябре этого года. На домашнем рынке, в Германии, стартовая цена «четырёхдверки» составляет 57 550 евро, а за «электричку» просят не менее 70 200 евро, а стоимость топового исполнения BMW i5 M60 xDrive равна 99 500 евро.