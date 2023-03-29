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  • BMW готовится к дебюту новой «пятёрки»: официальные «шпионские» фотографии седана i5

BMW готовится к дебюту новой «пятёрки»: официальные «шпионские» фотографии седана i5

29.03.2023 437 0 0

Баварский производитель намеревается представить семейство BMW 5 series восьмого поколения осенью текущего года. В него войдут в том числе полностью электрические версии седана и универсала (правда, «пятидверка» дебютирует попозже).

История BMW 5 series началась более полувека назад: старт производству был дан в 1972 году. Напомним, «пятёрка» актуального седьмого поколения дебютировала в октябре 2016 года. Показатели модели на европейском рынке постепенно снижаются с 2018-го: так, в 2017-м старосветские дилеры реализовали почти 110 тыс. машин, тогда как по итогам 2021-го результат не дотянул и до 53 тыс. экземпляров. Повысить интерес поможет смена генерации «пятёрки», которая в скором будущем расширит собственное семейство.

На фото: прототип BMW i5

Напомним, в него войдут не только седан и универсал 5 series, но и их полностью электрические аналоги, который получат собственные названия – BMW i5 и i5 Touring соответственно. Кстати, розеточный «сарай» будет представлен весной 2024 года. Сейчас баварский производитель продолжает работу над «пятёркой» восьмого поколения: ранее фотошпионы ловили замаскированные прототипы будущей новинки в ходе дорожных тестов.

Теперь же производитель опубликовал серию официальных «шпионских» снимков «четырёхдверки» BMW i5, которые были сделаны во время недавних зимних испытаний. Компания тестировала электромобиль при движении по льду и снегу на севере Швеции. Одним из первых этапов тестов стала поездка замаскированных прототипов от Мюнхена до испытательного центра, расположенного в Арьеплуге. Протяжённость путешествия составила около 3 тыс. км. В результате разработчики смогли изучить работу электродвигателей, тяговых батарей, электроники, а также систем отопления и охлаждения.

Непосредственно в испытательном центре в Швеции инженеры занялись тонкой настройкой всех систем управления трансмиссией и шасси BMW i5. Пока что производитель держит в секрете технические характеристики будущей «зелёной» новинки. Предполагается, что покупателям предложат различные варианты «начинки», в том числе «заряженный» вариант, созданный по аналогии с BMW i4 M50: напомним, такой лифтбек оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 544 л.с. (795 Нм).

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Как мы сообщали ранее, в гамме следующей «пятёрки» останутся бензиновые и дизельные версии, однако все двигатели внутреннего сгорания будут работать в составе мягкогибридной системы в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Известно, что в линейку войдут plug-in гибридные модификации (однако подробностей о них пока нет).

Внешность BMW 5 series восьмой генерации пока не рассекречена, однако дизайнер Kolesa.ru уже предположил, каким окажется экстерьер новой «пятёрки», а также её заряженного варианта – BMW M5. Известно, что в салоне появится знакомый по другим свежим новинкам бренда изогнутый дисплей, объединяющий в себе виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы с новой операционной системой BMW OS 8.5.

Производство глобальной следующей «пятёрки» будет налажено на заводе BMW в немецком Дингольфинге (Бавария). Китайские удлинённые версии, получившие литеру «L» к названию, должны дебютировать ближе к концу текущего года.

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