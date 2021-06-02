BMW полностью рассекретила лифтбек i4: фото салона и подробности о «технике»

Предвестником новинки BMW стал концепт i4, представленный в формате онлайн-презентации в начале марта 2020 года. Этот прототип в свою очередь был создан на основе шоу-кара BMW i Vision Dynamics, который дебютировал ещё в 2017-ом. Внешность серийной версии модели была рассекречена в середине марта текущего года, а теперь баварская компания показала интерьер и поделилась техническими подробностями электрокара i4.



Напомним, в передней части внимание привлекают большие фирменные «ноздри», которые изначально показались на концептуальном кроссовере BMW iNext. Они представляют собой заглушку, которая расположена на традиционном месте решётки радиатора. Также лифтбек получил светодиодную головную оптику узкой формы и воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.



В оформлении экстерьера BMW i4 заметны контрастные элементы декора синего цвета: они есть спереди, на корме, а также на боковинах электрокара. Также у него безрамочные двери, а вместо «обычных» дверных ручек установлены утопленные в двери. Длина новинки баварского бренда составляет 4783 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1448 мм; размер колёсной базы – 2856 мм. Для сравнения, у конкурента новинки – Tesla Model 3 – расстояние между осями составляет 2875 мм (при длине – 4694 мм).



Объем багажника «батарейной» новинки – 470 литров, а с разложенным задним диваном – 1290 литров. Интерьер в целом выполнен в соответствии с фирменным стилем: модель получила узнаваемые переднюю панель и центральную консоль. Перед водителем и передним пассажиром располагается пара экранов, размещённых под единым стеклом. Часть перед водителем представляет собой виртуальную «приборку», её диагональ равна 12,3 дюйма, а у тачскрина информационно-развлекательной системы диагональ составляет 14,9 дюйма. Управлять климатической установкой предлагается с помощью мультимедиа, отдельного соответствующего блока нет.



В список оснащения новинки баварской марки входит набор электронных помощников водителю, в том числе система автономного управления второго уровня, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль с функциями считывания дорожных знаков и удержания в полосе движения.

Теперь стали известны и технические характеристики новинки. В основе BMW i4, также как и кроссовера iX, лежит новая электрическая платформа, где корпус тягового аккумулятора строен в силовую структуру кузова. Спереди у лифтбека находятся стойки McPherson, а сзади так называемая «пятирычажка». Стандартная версия электрокара получила заднюю пневмоподвеску. Сейчас для новинки предлагается один вариант батареи ёмкостью 83,9 кВт*ч.



У «пятидверки» будет две версии. У базовой – BMW i4 eDrive40 – задний привод и один электромотор мощностью 340 л.с., максимальный крутящий момент – 430 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км/ч. На разгон с места до «сотни» такому автомобилю требуется 5,7 секунды. Паспортный запас хода равен 590 км (расчёт вели по циклу WLTP).



Топовое исполнение – i4 M50 – было создано совместно с подразделением BMW M. У этого «зелёного» лифтбека полный привод и пара электромоторов (по одному на каждой оси). Совокупная максимальная отдача этой системы равна 544 л.с. и 795 Нм. Этой версии позволили разгоняться до 225 км/ч, а первую «сотню» она набирает за 3,9 секунды. Без подзарядки этот i4 сможет проехать до 510 км.

Компания наладит выпуск электрокаров BMW i4 на своём заводе, который располагается в Мюнхене. Продажи в Европе стартуют в ноябре текущего года. На домашнем рынке ценник базовой версии стартует с отметки 58 300 евро (эквивалентно примерно 5,22 млн рублей по текущему курсу), а полноприводный вариант обойдётся минимум в 69 900 евро (около 6,26 млн рублей). Модель будет представлена и на нашем рынке, цены будут объявлены позже.

