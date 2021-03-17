BMW показала серийный лифтбек i4 и поделилась подробностями о кроссовере iX

Электромобилями нового поколения сегодня принято назвать модели, разработанные на оригинальной платформе и имеющие запас хода на одной зарядке на уровне Tesla, то есть около 500 км. Соответствуют или нет этому определению BMW i4 и BMW iX, решайте сами. В основе обеих новинок лежит глубоко переработанная платформа CLAR, общая для всех моделей BMW с продольно расположенным двигателем внутреннего сгорания.
Унификация позволяет выпускать новые «электрички» на заводе в немецком Дингольфинге бок о бок с традиционными бензиновыми и дизельными моделями, при этом изменений в конструкции гораздо больше по сравнению с чисто конверсионным заднеприводным электрическим кроссовером BMW iX3, что дебютировал в прошлом году и производится в Китае. Созданная с чистого листа электромобильная платформа появится у BMW лишь в 2025 году.
Премьера BMW iX состоялась в ноябре прошлого года, но тогда компания практически ничего не рассказала об устройстве кроссовера, а сегодня опубликованы цены для европейского рынка и более подробные характеристики, хотя пресс-релиз по-прежнему пестрит словами «около», «более», «менее», «свыше» и «приблизительно» — это типовой пиар-приём, который должен побудить СМИ написать о новинке ещё раз непосредственно перед стартом продаж, уже с точными характеристиками.
Итак, известно, что на европейский рынок BMW iX выйдет до конца текущего года в двух версиях: xDrive40 (цена в Германии от 77 300 евро) и xDrive50 (от 98 000 евро). Обе, как можно догадаться из обозначения, подразумевают два электромотора (по одному на каждую ось) и полный привод.
BMW iX xDrive40 располагает совокупной мощностью свыше 300 л.с. и может набрать первую «сотню» приблизительно за 6 с. Расположенная в полу батарея ёмкостью 70 кВт·ч позволяет проехать более 400 км на одной зарядке по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она позволяет «подкормить» батарею с 10 до 80% за 40 минут.
На BMW iX xDrive50 электромоторы выдают свыше 500 л.с., разгон до 100 км/ч займёт менее 5 с. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — более 600 км. Максимальная мощность зарядки — 200 кВт.
Точных габаритов кузова BMW iX нет, но известно, что он чуть крупнее BMW iX3. Боковые двери имеют безрамочные стёкла. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх составляет всего 0,25. BMW утверждает, что только за счёт аэродинамических качеств кузова смогла увеличить пробег кроссовера на одной зарядке на 65 км, но за некоторые ухищрения придётся доплачивать: например, за «обтекаемые» 21/22-дюймовые колёса Air Performance или воздушные заслонки Air Curtains, которые пропускают воздух вдоль колёс и снижают турбулентность в районе арок.
В конструкции кузова — полный винегрет: сталь, алюминий, пластик, углепластик и даже армированный углеволокном термопластик, из которого изготовлены панель капота и рама заднего стекла. Капот, кстати, не открывается, переднего багажника нет (издержки конверсионной платформы), а чтобы долить омывайку, нужно открыть эмблему-лючок на передке.
В салоне — шестиугольный руль, широкоформатное изогнутое безрамочное двухэкранное табло с фирменной операционной системой BMW 8 и прозрачная шайба iDrive с сенсорной панелью и подсветкой. Расположенные рядом с ней селектор ездовых режимов, барабанчик регулировки громкости и клавиша стояночного тормоза за доплату тоже могут быть «хрустальными».
Топовая 1600-ваттная аудиосистема Bowers & Wilkins подразумевает целых 30 громкоговорителей. При этом в отделке независимо от вашего желания будет много вторсырья — масса одного только переработанного пластика в каждом BMW iX составляет около 60 кг. Передние кресла — с интегральными подголовниками, на их тыльной стороне есть USB-порты для задних пассажиров и универсальное гнездо для насадок — «телевизора», столика или вешалки для одежды.
Отрадно, что российское представительство BMW анонсировало выход iX на наш рынок в 2022 году, но цены, понятно, пока не названы.
Появится ли в России лифтбек BMW i4, пока непонятно. Сегодня BMW полностью рассекретила внешность серийной версии этой модели и сообщила, что топ-версия i4 будет располагать мощностью в 530 л.с., сможет проехать на одной зарядке до 590 км и разогнаться до 100 км/ч примерно за 4 с. Больше подробностей пообещали в ближайшие недели. Фотографий интерьера пока нет, но вряд ли он будет сильно отличаться от такого у BMW iX. Старт продаж в Европе — до конца текущего года.
По данным журнала auto motor und sport, базовая версия BMW i440 будет иметь задний привод и мощность около 330 л.с., а цены будут начинаться с отметки в 48 тысяч евро. Между тем базовая Tesla Model 3 (448 км на одной зарядке, 5,6 с до 100 км/ч) стоит сейчас в Германии от 39 990 евро, а кроссовер Tesla Model Y (505 км на одной зарядке, 5,1 с до 100 км/ч) — от 58 620 евро.
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