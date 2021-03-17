BMW показала серийный лифтбек i4 и поделилась подробностями о кроссовере iX

Электромобилями нового поколения сегодня принято назвать модели, разработанные на оригинальной платформе и имеющие запас хода на одной зарядке на уровне Tesla, то есть около 500 км. Соответствуют или нет этому определению BMW i4 и BMW iX, решайте сами. В основе обеих новинок лежит глубоко переработанная платформа CLAR, общая для всех моделей BMW с продольно расположенным двигателем внутреннего сгорания.

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Унификация позволяет выпускать новые «электрички» на заводе в немецком Дингольфинге бок о бок с традиционными бензиновыми и дизельными моделями, при этом изменений в конструкции гораздо больше по сравнению с чисто конверсионным заднеприводным электрическим кроссовером BMW iX3, что дебютировал в прошлом году и производится в Китае. Созданная с чистого листа электромобильная платформа появится у BMW лишь в 2025 году.



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Премьера BMW iX состоялась в ноябре прошлого года, но тогда компания практически ничего не рассказала об устройстве кроссовера, а сегодня опубликованы цены для европейского рынка и более подробные характеристики, хотя пресс-релиз по-прежнему пестрит словами «около», «более», «менее», «свыше» и «приблизительно» — это типовой пиар-приём, который должен побудить СМИ написать о новинке ещё раз непосредственно перед стартом продаж, уже с точными характеристиками.



Итак, известно, что на европейский рынок BMW iX выйдет до конца текущего года в двух версиях: xDrive40 (цена в Германии от 77 300 евро) и xDrive50 (от 98 000 евро). Обе, как можно догадаться из обозначения, подразумевают два электромотора (по одному на каждую ось) и полный привод.

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BMW iX xDrive40 располагает совокупной мощностью свыше 300 л.с. и может набрать первую «сотню» приблизительно за 6 с. Расположенная в полу батарея ёмкостью 70 кВт·ч позволяет проехать более 400 км на одной зарядке по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она позволяет «подкормить» батарею с 10 до 80% за 40 минут.



На BMW iX xDrive50 электромоторы выдают свыше 500 л.с., разгон до 100 км/ч займёт менее 5 с. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — более 600 км. Максимальная мощность зарядки — 200 кВт.

Точных габаритов кузова BMW iX нет, но известно, что он чуть крупнее BMW iX3. Боковые двери имеют безрамочные стёкла. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет всего 0,25. BMW утверждает, что только за счёт аэродинамических качеств кузова смогла увеличить пробег кроссовера на одной зарядке на 65 км, но за некоторые ухищрения придётся доплачивать: например, за «обтекаемые» 21/22-дюймовые колёса Air Performance или воздушные заслонки Air Curtains, которые пропускают воздух вдоль колёс и снижают турбулентность в районе арок.



В конструкции кузова — полный винегрет: сталь, алюминий, пластик, углепластик и даже армированный углеволокном термопластик, из которого изготовлены панель капота и рама заднего стекла. Капот, кстати, не открывается, переднего багажника нет (издержки конверсионной платформы), а чтобы долить омывайку, нужно открыть эмблему-лючок на передке.



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В салоне — шестиугольный руль, широкоформатное изогнутое безрамочное двухэкранное табло с фирменной операционной системой BMW 8 и прозрачная шайба iDrive с сенсорной панелью и подсветкой. Расположенные рядом с ней селектор ездовых режимов, барабанчик регулировки громкости и клавиша стояночного тормоза за доплату тоже могут быть «хрустальными».



Топовая 1600-ваттная аудиосистема Bowers & Wilkins подразумевает целых 30 громкоговорителей. При этом в отделке независимо от вашего желания будет много вторсырья — масса одного только переработанного пластика в каждом BMW iX составляет около 60 кг. Передние кресла — с интегральными подголовниками, на их тыльной стороне есть USB-порты для задних пассажиров и универсальное гнездо для насадок — «телевизора», столика или вешалки для одежды.

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Отрадно, что российское представительство BMW анонсировало выход iX на наш рынок в 2022 году, но цены, понятно, пока не названы.



Появится ли в России лифтбек BMW i4, пока непонятно. Сегодня BMW полностью рассекретила внешность серийной версии этой модели и сообщила, что топ-версия i4 будет располагать мощностью в 530 л.с., сможет проехать на одной зарядке до 590 км и разогнаться до 100 км/ч примерно за 4 с. Больше подробностей пообещали в ближайшие недели. Фотографий интерьера пока нет, но вряд ли он будет сильно отличаться от такого у BMW iX. Старт продаж в Европе — до конца текущего года.

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По данным журнала auto motor und sport, базовая версия BMW i440 будет иметь задний привод и мощность около 330 л.с., а цены будут начинаться с отметки в 48 тысяч евро. Между тем базовая Tesla Model 3 (448 км на одной зарядке, 5,6 с до 100 км/ч) стоит сейчас в Германии от 39 990 евро, а кроссовер Tesla Model Y (505 км на одной зарядке, 5,1 с до 100 км/ч) — от 58 620 евро.

