Новый флагман BMW: до сотни меньше чем за 5 секунд, а «суперноздри» сами избавятся от царапин

Производство «зелёного» кроссовера наладят во второй половине 2021-го на предприятии в Дингольфинге (Германия). До дилеров автомобиль доберётся в конце того же года.

Предвестником новинки баварской марки – BMW iX – был показанный осенью 2018 года концепт Vision iNext. В прошлом году производитель отправил несколько прототипов на дорожные тесты. Теперь же, в рамках онлайн-мероприятия BMW #NEXTGen, представлена, как её назвали в компании, «дизайн-модель» iX: она является «лицом» семейства BMW i.



Электрокроссовер получил стандартный «универсальный» пятидверный кузов. У модели светодиодная оптика узкой формы, установленные заподлицо дверные ручки, бескаркасные боковые окна, вместо огромных «ноздрей» радиаторной решётки – заглушка таких же формы и размера. За этой панелью скрываются радар, камера и иные датчики, с помощью которых работает система автономного управления. Покрытие заглушки создано из полиуретана, так что мелкие царапины исчезают сами (в течение 24 часов при комнатной температуре, либо за пять минут – при подаче теплого воздуха).



Отметим, точные габариты новинки в BMW не назвали: известно, что в длину и ширину он будет ближе к X5, а по высоте – к X6. Расстояние между осями составляет 3 метра. Колёса большого диаметра отсылают нас к нынешнему флагману – X7 (20 дюймов в «базе», 21 и 22 дюйма будут доступны в виде опции).



Cалон BMW iX отделали современными материалами, ощущение простора обеспечивает большая панорамная крыша. Перед глазами водителя и переднего пассажира находится единый изогнутый дисплей, который объединяет виртуальную приборную панель (диагональ – 14,9 дюйма) и тачскрин мультимедийной системы (12,3 дюйма). Рулевое колесо «зелёного» кроссовера имеет шестиугольную форму. На центральной консоли имеются подстаканники, место для зарядки смартфона, разъём 12V и два порта USB-C.



В основу этого автомобиля легла модульная платформа, которая использует многие элементы от «тележки» CLAR (The Cluster Architecture). На ней, в частности, базируются выше перечисленные кроссоверы X5, X6 и X7, а также другие модели баварского бренда. Тяговая батарея у BMW iX расположена между осями, электромоторов два – один установлен спереди, второй сзади. Максимальная мощность системы превысит 500 л.с. Автомобиль способен разогнаться с места до «сотни» менее чем за 5 секунд. Более точных данных пока нет.



Не называют в компании и ёмкость аккумулятора: известно лишь, что она превысит 100 кВт*ч. Запас хода BMW iX на одной зарядке будет больше 600 км (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP). С помощью «скоростного» терминала батарею можно «заправить» с 10 до 80% менее чем за 40 минут. Если же заряжать до 100% от 11-киловаттного настенного блока, то понадобится 11 часов.

Баварцы наладят производство «зелёного» кроссовера во второй половине 2021-го на предприятии в Дингольфинге (Германия). До дилеров автомобиль доберётся в конце того же года. Информации о ценах, даже ориентировочных, пока нет.

