Обновлённые BMW X5 M и X6 M: мягкогибридная установка, посвежевший вид и большой дисплей

BMW наладила выпуск кроссовера X5 в 1999 году, «горячая» версия с прибавкой в виде литеры M появилась в 2009-м, а актуальное поколение производится с 2019-го. В свою очередь вариант с купеобразным кузовом – BMW X6 – появился в 2007 году, а его «заряженное» исполнение – X6 M – присоединилось тоже в 2009-м, а сменило генерацию в 2020-м. Пару недель назад баварский производитель представил обновлённые «обычные» кроссоверы, теперь пришла очередь их «подогретых» исполнений, подготовленных подразделением М.

На фото: обновлённый кроссовер BMW X5 M Competition

BMW X5 M и X6 M сейчас предлагаются только в топовом исполнении Competition. В ходе обновления кроссоверам поправили переднюю часть за счёт иной светодиодной головной оптики более узкой формы, а также пересмотренной фирменной радиаторной решётки в виде «ноздрей» чёрного цвета, которая визуально соединена с крупным воздухозаборником, интегрированным в нижнюю часть переднего бампера.



Корму кроссовера X5 M обновили за счёт иного рисунка задних фонарей (их форма осталась прежней). Также обе модели получили оригинальные легкосплавные диски – 21 дюймовые спереди и 22-дюймовые сзади, в остальном боковины остались прежними. Ещё посвежевшим автомобилям расширили цветовую палитру.



На фото: салон обновлённого BMW X5 M Competition 1 / 2 На фото: салон обновлённого BMW X5 M Competition 2 / 2

Салон изменился уже знакомым образом: такой же пару недель назад получили стандартные BMW X5 и X6. Так, на передней панели теперь находится большой изогнутый дисплей, который объединяет в себе виртуальную «приборку» на 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 14,9 дюйма. Оба экрана имеют M-графику. В отличие от «обычных» кроссоверов, получивших в рамках рестайлинга небольшой селектор передач, «заряженным» вариантам оставили прежний джойстик управления 8АКП.



На фото: обновлённый кроссовер BMW X6 M Competition

В ходе обновления моделям изменили технику: теперь «горячие» полноприводные кроссоверы оснащаются мягкогибридной силовой установкой. В её основе лежит модернизированный битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра: он получил иные турбокомпрессоры, систему впуска и выпуска с управляемыми заслонками. При этом отдача двигателя осталась прежней – 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Теперь он работает в тандеме 48-вольтовым «электродовеском», интегрированным в коробку передач. Мощность этого моторчика составляет 12 л.с. (200 Нм), он играет роль стартер-генератора и помогает автомобилям в первые секунды при разгоне.



Снаряженная масса обновлённых BMW X5 M и X6 M стала на 65 кг больше по сравнению с показателями дореформенных SUV: теперь 2400 и 2370 кг соответственно. На разгон с места до 100 км/ч кроссоверам теперь нужно 3,9 секунды (на 0,1 секунды больше). Две «сотни» подогретый «икс шестой» набирает за 13,6 секунды, а «икс пятый» – за 13,8 секунды (предшественник был на 0,4 секунды быстрее). Максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на отметке 250 км/ч (повысить рубеж до 290 км/ч можно при добавлении пакета M Driver’s).



На фото: салон обновлённого BMW X6 M Competition 1 / 2 На фото: салон обновлённого BMW X6 M Competition 2 / 2

Дилеры баварской марки уже принимают заказы на новинки. Производство и «живые» продажи машин начнутся грядущей весной. На домашнем рынке, в Германии, стартовый ценник обновлённого BMW X5 M Competition составляет 158 300 евро, а за посвежевший X6 M Competition просят не менее 161 200 евро.

