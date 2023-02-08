Рестайлинг принёс BMW X5 и X6 модернизированую технику и изогнутый дисплей

Баварская компания выпускает кроссовер X5 с 1999 года, актуальное четвёртое поколение было представлено в 2019-м. Вариант с купеобразным кузовом – BMW X6 – появился в 2007 году, а модель третьей генерации дебютировала в 2020-м. Теперь производитель решил обновить сразу оба автомобиля: на рынок посвежевшие SUV выйдут грядущей весной.

На фото: обновлённый кроссовер BMW X5

В ходе обновления BMW X5 и X6 подкорректировали внешность. Так, они получили головную оптику более узкой формы (высота фар стала меньше на 35 мм). Двойные стрелки-указатели исполняют роль дневных ходовых огней и одновременно «поворотников». Ещё у «икс пятого» теперь есть вариант радиаторной решётки с подсветкой, который у «икс шестого» появился пару лет назад. Также модель получила пересмотренный передний бампер с вертикальными вентиляционными отверстиями.



Корму обновили только BMW X5. Так, кроссовер получил новые фонари и изменённый задний бампер. X6 в ходе рестайлинга обзавёлся разве что иным обрамлением патрубков выхлопной системы. Также в списке обновок «икс пятого» числится доступный по умолчанию пакет xLine, он включает в себя расширенную чёрную отделку по периметру кузова. В свою очередь базовый «икс шестой» получил пакет M Sport, предполагающий другой обвес и 20-дюймовые колёсные диски. В рамках обновления кроссоверам расширили палитру цветов кузова.



На фото: салон обновлённого кроссовера BMW X5

BMW X5 и X6 получили новый салон. Теперь на передней панели находится большой горизонтально расположенный изогнутый дисплей BMW Live Cockpit Plus: он под одним стеклом объединяет в себе виртуальный щиток приборов и сенсорный экран мультимедийной системы. Диагональ «приборки» составляет 12,3 дюйма, а тачскрина информационно-развлекательной системы – 14,9 дюйма. Теперь не предусмотрен и отдельный блок для климат-контроля: управление интегрировано в мультимедиа. Ранее такую же переднюю панель получили другие модели бренда.



На фото: обновлённый кроссовер BMW X6

Информационно-развлекательной системе расширили функционал: в частности, благодаря BMW Digital Key Plus можно отпирать двери и запускать двигатель с помощью смартфона. Ещё в салоне посвежевших X5 и X6 джойстик автоматической коробки передач заменил небольшой селектор, а подрулевые лепестки появились в списке базового оснащения.



Теперь у всех бензиновых и дизельных исполнений есть 48-вольтовый стартер-генератор, интегрированный в восьмиступенчатый «автомат». Отдача «электродовеска» составляет 12 л.с. (200 Нм), он помогает в первые секунды разгона и подключается при работе системы старт-стоп. Совокупная отдача установки базового xDrive30d, в основе которой лежит модернизированный 3,0-литровый 286-сильный битурбодизель (ему изменили систему впрыска, маслоотделитель и установили стальные поршни), равна 298 л.с. (670 Нм).



На фото: салон обновлённого кроссовера BMW X6

У исполнения xDrive40i под капотом находится переработанная рядная 3,0-литровая турбошестёрка (от BMW X7) c новыми системами впрыска, зажигания и газораспределительным механизмом. Максимальная отдача была увеличена на 47 л.с. до 380 л.с., а крутящий момент – на 70 Нм до 520 Нм (у установки в целом – 540 Нм). Отметим, у BMW X5 и X6 с восьмицилиндровыми агрегатами индекс M50i сменился на M60i, хотя техника осталась прежняя: битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра выдает прежние 530 л.с. и 750 Нм (наличие стартер-генератора на характеристики не повлияло).



Подзаряжаемый гибрид BMW X5 тоже сменил индекс: место xDrive45e занял xDrive50e. В основе его установки находится 3,0-литровый бензиновый турбомотор, его мощность подросла на 27 л.с. до 313 л.с. (крутящий момент остался без изменений), а отдача электромотора, интегрированного в коробку передач, увеличилась на 84 л.с. до 197 л.с., а крутящий момент – на 185 Нм до 450 Нм. Совокупная мощность силовой установки этой версии выросла на 96 л.с. до 490 л.с., крутящий момент – на 100 Нм до 700 Нм.



На фото: обновлённые кроссоверы BMW X6 и X5

В состав системы входит также аккумулятор, его ёмкость повысили на 3,4 кВт*ч (до 25,7 кВт*ч). Дальнобойность в чисто электрическом режиме была увеличена с 88 до 110 км (по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» подзаряжаемому гибриду требуется 4,8 секунды (на 0,8 секунды меньше по сравнению с предшественником).



Производство обновлённых BMW X5 и X6 начнётся на американском заводе баварской компании, который расположен в Спартанбурге (Южная Каролина), в апреле текущего года. Стоимость рестайлинговых кроссоверов уже известна: на домашнем рынке, в Германии, за BMW X5 придётся заплатить не менее 86 300 евро, а ценник X6 стартует с отметки 93 400 евро.