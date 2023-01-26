BMW 4 series и M4 получат такой же салон, как у рестайлинговой 3 серии

Позже автомобили баварского бренда получат ещё мультимедийную систему с новой оболочкой OS9 с рядом новых возможностей.

Компания BMW подготовила ряд «весенних» обновок для нескольких своих моделей. В список подвергшихся модернизации вошли BMW 4 серии и M4, а также автомобили 7 series и кроссоверы X7, iX. Кроме того, баварский производитель анонсировал появление новой информационно-развлекательной системы, которая дебютирует на кроссоверах BMW X1, предназначенных для рынка Великобритании.

На фото: BMW M4 Competition Coupe

Семейство BMW 4 series включает в себя купе, кабриолет и лифтбек (с прибавкой Gran Coupe), ещё в линейке числятся «заряженные» двухдверки BMW M4. Все перечисленные автомобили компания с марта 2023-го начнёт выпускать с новым интерьером: у них на передней панели будет большой горизонтально расположенный изогнутый дисплей, который под одним стеклом объединяет в себе виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедийной системы.



На фото: салон BMW 330i M Sport

Диагональ экрана виртуальной «приборки» составляет 12,3 дюйма, а сенсорного дисплея информационно-развлекательной системы – 14,9 дюйма. Теперь не предусмотрен и отдельный блок для климат-контроля: управлять «погодой в салоне» владельцам предлагается с помощью мультимедиа. Отметим, ранее такой же интерьер получили другие модели баварского бренда: речь идёт об электрическом лифтбеке BMW i4 и об актуальных седане и универсале 3 series.



На фото: BMW X7

Ещё одним заметным изменением в салоне стало появление селектора и подрулевых лепестков переключения передач автоматической коробки, которые теперь входят в оснащение базовых версий. В компании решили оставить джойстик только «заряженным» купе и кабриолету BMW M4. Ещё моделям предложили новый вариант внутренней отделки. Сейчас варианты BMW 4 series и M4 с новым интерьером на старосветском рынке уже доступны для заказа.



«Весенние» обновки затронули также BMW 7 series: большой седан получил различные дополнительные возможности индивидуализации как интерьера, так и экстерьера: речь идёт о новых вариантах окраса кузова, в том числе двухцветном, а также других материалах и цветовых сочетаниях при отделке салона. Баварцы решили предложить кроссовер X7 с роскошной оптикой, украшенной кристаллами Swarovski, а также с новыми чёрными декоративными элементами сзади.

На фото: BMW iX M60

Также производитель рассказал о том, что BMW iX получил систему «прогнозирования нагрева аккумуляторной батареи», вероятно, для её создания использовались технологии i7. Так, в BMW отметили, что владельцы теперь смогут вручную запустить предварительный прогрев для оптимальной зарядки с помощью быстрых зарядных устройств постоянного тока. «Зелёному» кроссоверу (как и другим заряжаемым моделям марки) положен новый зарядный кабель mode 3, который, по заверениям баварцев, повышает эффективность и скорость зарядки.



Ещё компания анонсировала появление мультимедийной системы с новой оболочкой OS9. Следующая «операционка» предполагает наличие новых функций и улучшенное сенсорное управление. Новая информационно-развлекательная система дебютирует на кроссоверах BMW X1, которые во втором квартале 2023-го поступят британским дилерам. Позже её получат остальные модели на других рынках.