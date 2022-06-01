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  • Рассекречены новый BMW X1 и электрокроссовер iX1: теперь официально

Рассекречены новый BMW X1 и электрокроссовер iX1: теперь официально

01.06.2022 367 0 2

Продажи SUV баварской марки на европейском рынке стартуют в октябре текущего года. Первыми на рынок выйдут бензиновые и дизельные версии, затем появится «зелёный» вариант и гибриды.

 

В BMW представили свой компактный кроссовер в 2009 году, X1 сменил генерацию в 2015-ом, а обновление модель пережила двумя годами позже. Согласно статистике Carsalesbase, пиковым для «второго» X1 оказался 2017 год: тогда старосветские дилеры реализовали 118 051 шт. По итогам прошлого года автомобиль разошёлся тиражом 86 749 экземпляров, что на 2% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В нынешнем году отрицательная динамика сохраняется: за первый квартал европейцы купили 22 554 паркетника, что на 12,5% меньше, чем за январь-март прошлого года.

На фото: BMW X1 третьего поколения

Теперь баварцы представили BMW X1 нового поколения, а также его полностью электрическую версию, которая получила собственное имя – iX1. На фоне ухода хэтчбека BMW i3 новинка станет моделью начального уровня для «зелёного» семейства бренда. За покупателей представленному сегодня автомобилю придётся побороться с Audi Q3 и Volvo XC40.

У нового BMW X1 сравнительно небольшая радиаторная решётка, выполненная в виде фирменных «ноздрей» с узором в виде вертикальных параллельных полос. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован крупный воздухозаборник, а также L-образные элементы декора. У головной оптики схожими образом оформлены ходовые огни.

На фото: салон BMW X1 третьего поколения
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На фото: салон BMW X1 третьего поколения
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Коэффициент аэродинамического сопротивления у X1 третьего поколения составляет 0,26. Линию крыши с низкопрофильными рейлингами продолжает спойлер, расположенный на верхней части багажной двери. В качестве базовых предлагаются 18-дюймовые колёса, за доплату доступны варианты размером 19 и 20 дюймов. Палитру цветов кузова расширили за счёт нескольких новых вариантов.

Автомобиль со сменой генерации подрос в габаритах: длина стала на 53 мм больше (выросла до 4500 мм), ширина – на 24 мм (до 1845 мм), высота – на 44 мм (до 1642 мм). Расстояние между осями увеличилось на 22 мм (теперь – 2692 мм), а ширина колеи спереди и сзади выросла на 31 мм (нынешний показатель – 1592/1593 мм). За счёт этого в салоне увеличилось пространство для плеч и локтей пассажиров.

Электрокроссовер BMW iX1 отличается от нового X1 с ДВС за счёт нескольких ярко-синих элементов декора, которые видны в заглушке, расположенной на месте традиционной решётки радиатора, на нижней части переднего и заднего бамперов, а также на боковых юбках.

В салоне нового BMW X1, как и у других последних новинок баварского бренда, на передней панели расположен большой горизонтальный изогнутый экран. Он объединяет в себе виртуальную «приборку» диагональю 10,25 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,7 дюйма (операционная система – iDrive 8). Имеется функция беспроводной зарядки гаджетов, место для хранения смартфона во время движения, четыре порта USB-C, салонная камера, доступ к которой можно получить с помощью мобильного приложения BMW. На смену привычному рычагу трансмиссии пришёл селектор передач в виде тумблера.

На фото: BMW iX1

В линейке BMW X1 третьего поколения базовая версия sDrive18i предлагается с 1,5-литровым трёхцилиндровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент – 230 Нм. Далее следует исполнение xDrive23i с 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом (204 л.с., 320 Нм), работающим в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Совокупная отдача мягкогибридной установки составляет 218 л.с. и 360 Нм.

Стартовая дизельная модификация – sDrive18d, мощность 2,0-литрового мотора составляет 150 л.с., крутящий момент – 360 Нм. Второй вариант – «мягкогибридный» xDrive23d, в основе его остановки тоже 2,0-литровый 197-сильный двигатель (400 Нм), который совместно с 48-вольтовой системой выдаёт 211 л.с. и те же 400 Нм.

На фото: салон BMW iX1
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На фото: салон BMW iX1
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Выше перечисленные версии появятся в продаже в октябре 2022 года, в ноябре же на европейский рынок выйдут подзаряжаемые гибриды. В основу силовой установки варианта xDrive25e ляжет «младший» 1,5-литровый мотор, который будлет работать в комплекте с 109-сильным электродвигателем. Суммарная отдача установки составляет 245 л.с. и 477 Нм. Ещё одна модификация – xDrive30e – получила 150-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, ему в пару предложили 177-сильный электромотор. Совокупная мощность этой системы равна 326 л.с. и 477 Нм. На разгон с места до «сотни» такой версии BMW X1 нужно 5,7 секунд.

BMW iX1 также доберётся до дилеров в ноябре текущего года, для него подготовили одно исполнение – xDrive30. У этого полноприводного кроссовера двухмоторная установка (по одному на каждой оси), её мощность равна 313 л.с., а крутящий момент – 494 Нм. Диапазон запаса хода без подзарядки составляет от 413 до 438 км (расчёт вели по циклу WLTP). Максимальная скорость электрокроссовера ограничена на отметке 180 км/ч.

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