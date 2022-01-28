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BMW i3 скоро покинет конвейер: его заменой станут iX1 и Mini Electric

28.01.2022 194 0 0

Производство модели баварского бренда свернут в июле 2022 года. Всего за девять лет на рынке «электричка» разойдётся тиражом около 250 тыс. экземпляров.

 

Первым серийным электромобилем немецкого бренда стал BMW i3, его производство компания наладила в 2013 году. Пиковым для модели на европейском рынке стал 2019 год: клиенты за указанный период купили 31 604 единицы. Затем, в «ковидном» 2020-ом, дилерам удалось продать 23 361 шт. (на 26% меньше, чем годом ранее). В прошлом году снова наметилась положительная динамика: за январь-ноябрь «электрохэтч» разошёлся тиражом в 22 670 единиц (на 11,8% больше, чем за первые 11 месяцев 2020-го).

На фото: актуальный BMW i3

О том, что у баварского хэтчбека не будет прямого наследника, стало известно уже давно. Теперь британское издание Autocar со ссылкой на представителя BMW сообщает, что i3 покинет конвейер через шесть месяцев. За девять лет присутствия на рынке эта «электричка» разойдётся тиражом около 250 тыс. экземпляров (в октябре 2021-го была преодолена отметка в 200 тыс. машин).

Последний экземпляр сойдёт с конвейера предприятия BMW, которое располагается в Лейпциге (Германия), в июле 2022 года. После этого завод пройдёт через процедуру реорганизации: оборудование готовят к началу производства предстоящего Mini Countryman третьего поколения, которое стартует во второй половине текущего года.

Одной из косвенных замен BMW i3 в линейке бренда, вероятно, станет BMW iX1 – это электрическая версия X1 третьего поколения. Запуск этого пятиместного кроссовера намечен на текущий год: изначально предполагалось, что этот паркетник будут выпускать на мощностях нового предприятия компании в Дебрецене (Венгрия). Однако в строительстве новой площадки были зафиксированы задержки, так что выпуск было решено наладить на заводе в Регенсбурге (Германия). По данным издания, серийное производство модели наладят до 2024 года.

В основу новой модели начального уровня линейки «i» легла платформа BMW FAAR, на ней же базируются следующий X1 и новый Mini Countryman. Судя по всему, платформа DriveLife, лежащая в основе отправляемого в отставку BMW i3 (здесь активно используется алюминий), в скором времени тоже уйдёт в прошлое.

Ещё одной косвенной заменой BMW i3 может стать Mini Electric второго поколения. Ожидается, что этот автомобиль появится в начале 2023 года. Новинка разрабатывается в рамках СП баварской компании и китайского автопроизводителя Great Wall. Производство этого «электрокара» Mini наладят на новом автозаводе Spotlight, который строится в Чжанцзягане (Китай).

Ранее зарубежные СМИ предполагали, что BMW всё-таки может подготовить прямого преемника для «зелёного» компакта i﻿3. Судя по рендеру, такая новинка могла бы позаимствовать черты оформления у i Vision Circular. Как сообщалось осенью прошлого года, дебют такого автомобиля мог состояться в 2025 году.

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