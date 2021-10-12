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  • BMW готовит преемника своего «зелёного» компакта i3: первое изображение

BMW готовит преемника своего «зелёного» компакта i3: первое изображение

12.10.2021 171 0 0

Ожидается, что новая модель позаимствует черты оформления у i Vision Circular и появится в 2025 году.

 

BMW i3 стал первым серийным электромобилем немецкого бренда, его производство было налажено в 2013 году. Пиковым для модели на европейском рынке стал 2019 год: клиенты за указанный период купили 31 604 единицы. Затем, в «ковидном» 2020-ом, дилерам удалось продать 23 361 шт. (на 26% меньше, чем годом ранее). В текущем году снова наметилась положительная динамика: за январь-август «электрохэтч» разошёлся тиражом в 14 957 экземпляров (на 25% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го).

На фото: актуальная версия BMW i3

Ранее предполагалось, что «зелёный» компакт уйдёт в прошлое: ходили слухи, что 2024 год станет последним для нынешней модели BMW i3. Также в СМИ появлялись упоминания о том, что название отдадут иной модели: предполагается, что так будет называться полностью электрическая версия седана BMW 3 series. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Однако передача имени не исключает того, что у нынешнего BMW i3 всё-таки будет преемник. По предварительным данным, модель останется компактным однообъёмником исключительно с электрической начинкой. Ожидается, что модель появится в 2025 году. Конечно же, пока никакой информации о том, как будет выглядеть новинка баварского бренда, нет. А значит, у художников есть возможность представить на суд интернет-пользователей свой вариант внешности её внешности. Очередным рендером с нами поделилось издание motor.es.

Рендер преемника BMW i3

На то, что у актуального i3 в дальнейшем, возможно, будет преемник, в BMW намекнули ещё с помощью концепта i Vision Circular, который был представлен в прошлом месяце в рамках международного автосалона в Мюнхене. Судя по рендеру, будущая новинка может получить немало от показанного ранее шоу-кара. Формы представленного автомобиля уже ближе серийным и чем-то она действительно напоминает BMW i3, однако это пока лишь «первый взгляд».

Концепт BMW i Vision Circular

Художник считает, что у преемника i3 будет такое же оформление передней части, как у концепта. Напомним, его не наделили фирменными огромными «ноздрями», а заменили заглушкой, расположенной на месте традиционной решётки радиатора. Она едина с головной оптикой, имеет вид горизонтально расположенных «почек» со светодиодными полосами, идущими в разных направлениях.

В отличие от концепта, у автомобиля на рендере имеется отдельная крыша (у шоу-кара она стеклянная и представляет собой единое целое с лобовым стеклом). Также у новинки, вероятно, будет четыре стандартных двери с обычными ручками (у концепта двери распашные). Салон будушего компакта пока не показали, отметим, у концептуального электрокара на передней панели есть крупный тачскрин, отвечающий в том числе за управление различными функциями авто; а показания приборов проецируются на стекло по направлению взгляда водителя.

Напомним, одной из ближайших новинок баварского бренда станет спортивный универсал BMW M3 Touring. Ранее компания делалась несколькими снимками кормы будущей новинки, а позже мы публиковали рендер этого автомобиля. Ожидается, что модель будет представлена летом следующего года.

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