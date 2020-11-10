Новый BMW i3 станет седаном: первые изображения

BMW i3 стал первым серийным электромобилем баварского бренда. Его выпуск был налажен в 2013 году. Продажи модели в Европе, несмотря на довольно спорный дизайн, продолжают расти год от года. Так, за первый полный год, 2014-ый, на старосветском рынке было реализовано 9048 единиц, а в прошлом году клиенты купили 31 604 машины, что на 30% больше, чем годом ранее.



Жизненный цикл этого электрокара подходит к концу: он покинет рынок примерно через полтора года. Автомобиль успел стать важной вехой в развитии баварской компании, кроме того, модель оставит после себя наследие – имя i3 – передадут другой «зелёной» модели марки. Им станет полностью электрическая версия BMW 3 series.



Рендер нового BMW i3

Ожидается, что новый BMW i3 дебютирует в конце 2021-го, а выйдет на рынок в 2022 году. Как сообщает motor.es, баварцы уже больше года тестируют прототип новинки. Дизайнер испанского издания представил, как будет выглядеть «зелёная» версия BMW 3 series. Художник снабдил модель деталями, которые присущи электромобилям марки.

Так, на месте традиционной решётки радиатора у автомобиля имеется заглушка в виде фирменных «ноздрей» (маленьких, а не огромных, выполненных в стиле BMW i4). Имеются элементы от BMW iX3, в их числе увеличенные боковые юбки и синие вставки. Как отметили в издании, корму тоже украсили в стиле «электрокроссовера». Cалон нового BMW i3 будет отличаться от версий 3 series с ДВС. Предполагается, что он получит новый изогнутый дисплей для отображения комбинации приборов (как у iX).



На фото: актуальная версия BMW 3 series

У электроверсии BMW 3 series, вероятно, будет только задний привод. Ожидается, что электромотор установят на задней оси (он будет единственным). Версию, скорее всего, предложат одну – sDrive30e, как и у iX3. Предположительно, отдача у электрического двигателя будет такой же – 286 л.с.

Тяговая батарея расположена между осями, её ёмкость составляет 74 кВт*ч. В этом случае запас хода на одной зарядке для нового BMW i3 составит около 500 километров (по какому циклу вели расчёт, издание не уточняет, но, скорее всего, это принятый в Европе WLTP).



Напомним, модельный ряд BMW в дальнейшем обещает пополниться новым флагманским кроссовером. Им должен стать X8: ожидается, что этот SUV получит «обычную» крышу и три ряда кресел. На рынок такой автомобиль может выйти уже в конце 2021 года. Ранее дизайнер Kolesa.ru представил, как будет выглядеть BMW X8. Вероятно, автомобиль получит крупные «ноздри» радиаторной решётки и двухэтажную головную оптику. Фонари, скорее всего, будут выполнены в стиле последних новинок баварского бренда.

