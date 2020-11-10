Новинки ×

Новый BMW i3 станет седаном: первые изображения

10.11.2020 64 0 0

Ожидается, что очередная новинка баварцев – электрическая версия BMW 3 series – выйдет на рынок в 2022 году.

 

BMW i3 стал первым серийным электромобилем баварского бренда. Его выпуск был налажен в 2013 году. Продажи модели в Европе, несмотря на довольно спорный дизайн, продолжают расти год от года. Так, за первый полный год, 2014-ый, на старосветском рынке было реализовано 9048 единиц, а в прошлом году клиенты купили 31 604 машины, что на 30% больше, чем годом ранее.

Жизненный цикл этого электрокара подходит к концу: он покинет рынок примерно через полтора года. Автомобиль успел стать важной вехой в развитии баварской компании, кроме того, модель оставит после себя наследие – имя i3 – передадут другой «зелёной» модели марки. Им станет полностью электрическая версия BMW 3 series.

Рендер нового BMW i3

Ожидается, что новый BMW i3 дебютирует в конце 2021-го, а выйдет на рынок в 2022 году. Как сообщает motor.es, баварцы уже больше года тестируют прототип новинки. Дизайнер испанского издания представил, как будет выглядеть «зелёная» версия BMW 3 series. Художник снабдил модель деталями, которые присущи электромобилям марки.

Так, на месте традиционной решётки радиатора у автомобиля имеется заглушка в виде фирменных «ноздрей» (маленьких, а не огромных, выполненных в стиле BMW i4). Имеются элементы от BMW iX3, в их числе увеличенные боковые юбки и синие вставки. Как отметили в издании, корму тоже украсили в стиле «электрокроссовера». Cалон нового BMW i3 будет отличаться от версий 3 series с ДВС. Предполагается, что он получит новый изогнутый дисплей для отображения комбинации приборов (как у iX).

На фото: актуальная версия BMW 3 series

У электроверсии BMW 3 series, вероятно, будет только задний привод. Ожидается, что электромотор установят на задней оси (он будет единственным). Версию, скорее всего, предложат одну – sDrive30e, как и у iX3. Предположительно, отдача у электрического двигателя будет такой же – 286 л.с.

Тяговая батарея расположена между осями, её ёмкость составляет 74 кВт*ч. В этом случае запас хода на одной зарядке для нового BMW i3 составит около 500 километров (по какому циклу вели расчёт, издание не уточняет, но, скорее всего, это принятый в Европе WLTP).

Напомним, модельный ряд BMW в дальнейшем обещает пополниться новым флагманским кроссовером. Им должен стать X8: ожидается, что этот SUV получит «обычную» крышу и три ряда кресел. На рынок такой автомобиль может выйти уже в конце 2021 года. Ранее дизайнер Kolesa.ru представил, как будет выглядеть BMW X8. Вероятно, автомобиль получит крупные «ноздри» радиаторной решётки и двухэтажную головную оптику. Фонари, скорее всего, будут выполнены в стиле последних новинок баварского бренда.

седан электромобиль новинки BMW BMW i3 BMW 3 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Дизель, кардан, феродо и не только: изобретатели и фирмы, давшие свои имена деталям автомобиля История знает немало примеров того, как частное давало имя общему, а имя собственное становилось именем нарицательным. У этого даже термин особый есть – эпоним. Если перейти от лексикологиче... 243 0 0 10.11.2020
Статьи / Шины и диски Как разрабатывают зимние фрикционные шины По разным оценкам шинных торговых сетей, основное большинство российских автовладельцев (примерно 60-70%) предпочитает шипованные модели, что объясняется особенностями климата в стране. Вмес... 640 0 0 09.11.2020
Статьи / История От нескладной простоты до лучших в мире: американские грузовые вездеходы Второй мировой Основой этой статьи являются редкие сведения о малоизвестных армейских полноприводных автомобилях Второй мировой, по объёмам производства намного уступавших массовой продукции ведущих заокеа... 6323 1 6 08.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 139958 7 90 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 78804 10 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 45350 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings