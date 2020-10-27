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Новый BMW X8: первые изображения

27.10.2020 1475 0 0

Недавно в Сети появились шпионские фотографии нового флагманского кроссовера BMW, благодаря чего мы уже знаем, что он не станет просто купеобразной версией модели X7. Каким же он будет?

 

Слухи о появлении в гамме баварского бренда новой модели с индексом Х8 появились достаточно давно, однако только месяц назад фотошпионам попался автомобиль в готовом новом кузове, который пока скрыт под толстым слоев камуфляжа. Многие ожидали, что новинка будет представлять из себя купеобразную версию Х7 по аналогии с моделями Х6 и Х4, однако теперь стало очевидно, что автомобиль получит оригинальный кузов. Пока далеко не все успели привыкнуть к огромным вертикальным «ноздрям» новых M3 и M4, а BMW готовит ещё один сюрприз для любителей марки: судя по шпионским фотографиям, Х8 получит «двухэтажную» переднюю оптику. Верхняя её часть в виде узких полосок расположится вдоль кромки капота, в ней, скорее всего, расположатся габаритные светодиодные огни либо указатели поворота. Основные же блоки фар находятся чуть ниже и упираются в огромные «ноздри» решётки радиатора, которые станут ещё крупнее по сравнению с моделью X7.

Большой интерес представляет форма кузова, которая выглядит весьма традиционной и лишена какой бы то ни было «купеобразности». При этом, вероятно, уровень крыши сделают ниже, чем у X7, а определённую стремительность кроссовер получает за счёт восходящей подоконной линии и узкого остекления в задней части. Пока неизвестно, получит ли Х8 фирменный «изгиб Хофмайстера», весь задние стойки скрыты маскирующими панелями, однако мы изобразили автомобиль именно в таком варианте. Над задними арками появится округлая выштамповка, подобный приём ранее использовался на купеобразных кроссоверах Х4 и Х6 прошлых поколений. Что же касается кормы, то здесь мы видим традиционное заднее стекло с небольшим наклоном и горизонтальные фонари, которые, вероятно, будут выполнены в стиле последних новинок бренда. Ниша номерного знака расположится на бампере.

Пока нет информации обо всех вариантах силовых агрегатов, с которыми будет доступна новинка, однако одним из таковых может стать гибридный X8 M45e, который получит установку, аналогичную модели 745е (она оснащается 3-литровым рядным турбомотором и электродвигателем, суммарная мощность составляет 394 л.с. и 600 Нм крутящего момента). Ещё одна ожидаемая версия – гибридный X8 M, оснащённый бензиновым V8 4.4 и 200-сильным электромотором, общая отдача может составить 750 л.с.

Премьера кроссовера ожидается в следующем году.

Нынешний флагманский кроссовер BMW X7
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Нынешний флагманский кроссовер BMW X7
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Сегодня в России (да и в мире в целом) роль флагманского кроссовера играет трёхрядный BMW X7, его начальная стоимость составляет 6 660 000 рублей (30d, 249 л.с.). Базовая бензиновая версия с индексом 40i (340 л.с.) обойдётся дороже на 410 тысяч. Самый же дорогой 530-сильный Х7 M50i в комплектации M Special обойдётся минимум в 10 740 000 руб.

Напомним, в прошлом месяце состоялась официальная премьера новых BMW M3 и M4.     

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