Новинки ×
  • Баварские спорткары: BMW показал седан M3 и купе M4. Новинки приедут в Россию в апреле

Баварские спорткары: BMW показал седан M3 и купе M4. Новинки приедут в Россию в апреле

23.09.2020 98 0 0

Автомобили немецкого бренда дебютировали в версии Competition. Уже известны российские цены на несколько исполнений «двухдверки».

 

Компания BMW официально представила седан M3 и купе M4 нового поколения. Правда, порция фотографий этих автомобилей «утекла» в Сеть накануне премьеры, так что баварцам осталось лишь поделиться сведениями о моторной гамме моделей. Кроме того, российский офис бренда рассказал о сроках появления двух- и четырёхдверок на нашем рынке.

На фото: BMW M3

Отметим, M3 и M4 созданы на базе седана 3 series (актуальная версия вышла на рынок в 2019-ом) и купе 4 series (второе поколение появилось в 2020 году) соответственно. Теперь пришла очередь их «горячих» версий. Если у «двухдверок» не очень много отличий в плане дизайна, то седаны различаются весьма заметно. Так, в глаза бросаются крупные вертикально расположенные «ноздри» радиаторной решётки, у которых рисунок состоит из горизонтальных перекладин (у «доноров» – ячейки). 

В списке отличий во внешности также передний бампер, более рельефный капот, расширенные колёсные арки и четыре патрубка выпускной системы. Головная оптика у обеих новинок такая же как у нынешнего купе 4 series. Базовыми для M3 и M4 являются 18-дюймовые легкосплавные диски спереди и 19-дюймовые сзади, а для исполнения Competition выбрали соответственно 19- и 20-дюймовые.

В салоне новых M3 и M4, помимо фирменного декора моделей серии М, находятся сиденья M Sport, отделанные кожей, а за доплату доступны спортивные кресла-ковши с каркасом из углепластика. На нашем рынке автомобили будут доступны только в версии Competition, седан – только в версии 4x4, а купе – как с задним, так и с полным приводом. 

На фото: BMW M4

У автомобилей в РФ в оснащение войдут: датчик дождя, динамический круиз-контроль, адаптивная подвеска, система оповещения при аварийном сближении во время парковки (спереди и сзади), трёхзонный климат-контроль, а также обогрев передних сидений. У версий M Track имеются облегчённые «катки» и карбон-керамическая тормозная система.

Базовой для новых седана и купе является 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» с отдачей в 480 л.с. и с крутящим моментом в 550 Нм. В пару к этому варианту предлагается шестискоростная «механика». На разгон с места до «сотни» и седану, и купе с этим двигателем нужно 4,2 секунды. Под капотом у автомобилей в версии Competition располагается тот же двигатель, но форсированный до 510 л.с. (650 Нм). Он работает в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic. С ним двух- и четырёхдверки набирают первую «сотню» за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч, при доплате за пакет M Driver's её можно поднять до 290 км/ч.

На европейском рынке автомобили должны появиться в марте следующего года, а до РФ новинки доберутся в апреле. Пока что местный офис объявил стоимость только трёх версий купе, остальные ценники станут известны позже. Так, «просто» BMW М4 Competition можно будет купить минимум за 6,9 млн рублей, версия M Special обойдётся не менее, чем в 7,5 млн рублей, а вариант M Track – в 7,9 млн рублей.

купе седан новинки BMW BMW M3 BMW M4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Главное, чтобы ничего не текло: стоит ли покупать Opel Mokka за 800 тысяч рублей Мы уже рассуждали о покупке компактного кроссовера дешевле миллиона рублей: в этой ценовой категории можно найти, например, Nissan Juke, Mitsubishi ASX или Skoda Yeti. Однако если продажи... 1187 0 0 22.09.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Ford Mondeo IV Вроде бы Mondeo – автомобиль довольно популярный. Но это с одной стороны. С другой, у него довольно сложный путь в народные любимцы, не самая простая судьба и несколько противоречивая репута... 3131 2 0 22.09.2020
Статьи / Популярные вопросы Обгон: как ПДД защищают обгоняющего, и почему им нельзя доверять Мы уже рассказывали о том, что такое обгон и чем он отличается от опережения, а также о том, где обгон разрешен и где запрещен. Сегодня же мы поговорим непосредственно о правилах выполнен... 1379 0 7 21.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 83677 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 72040 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 47873 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings