Баварские спорткары: BMW показал седан M3 и купе M4. Новинки приедут в Россию в апреле

Компания BMW официально представила седан M3 и купе M4 нового поколения. Правда, порция фотографий этих автомобилей «утекла» в Сеть накануне премьеры, так что баварцам осталось лишь поделиться сведениями о моторной гамме моделей. Кроме того, российский офис бренда рассказал о сроках появления двух- и четырёхдверок на нашем рынке.



На фото: BMW M3

Отметим, M3 и M4 созданы на базе седана 3 series (актуальная версия вышла на рынок в 2019-ом) и купе 4 series (второе поколение появилось в 2020 году) соответственно. Теперь пришла очередь их «горячих» версий. Если у «двухдверок» не очень много отличий в плане дизайна, то седаны различаются весьма заметно. Так, в глаза бросаются крупные вертикально расположенные «ноздри» радиаторной решётки, у которых рисунок состоит из горизонтальных перекладин (у «доноров» – ячейки).



В списке отличий во внешности также передний бампер, более рельефный капот, расширенные колёсные арки и четыре патрубка выпускной системы. Головная оптика у обеих новинок такая же как у нынешнего купе 4 series. Базовыми для M3 и M4 являются 18-дюймовые легкосплавные диски спереди и 19-дюймовые сзади, а для исполнения Competition выбрали соответственно 19- и 20-дюймовые.



В салоне новых M3 и M4, помимо фирменного декора моделей серии М, находятся сиденья M Sport, отделанные кожей, а за доплату доступны спортивные кресла-ковши с каркасом из углепластика. На нашем рынке автомобили будут доступны только в версии Competition, седан – только в версии 4x4, а купе – как с задним, так и с полным приводом.



На фото: BMW M4

У автомобилей в РФ в оснащение войдут: датчик дождя, динамический круиз-контроль, адаптивная подвеска, система оповещения при аварийном сближении во время парковки (спереди и сзади), трёхзонный климат-контроль, а также обогрев передних сидений. У версий M Track имеются облегчённые «катки» и карбон-керамическая тормозная система.



Базовой для новых седана и купе является 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» с отдачей в 480 л.с. и с крутящим моментом в 550 Нм. В пару к этому варианту предлагается шестискоростная «механика». На разгон с места до «сотни» и седану, и купе с этим двигателем нужно 4,2 секунды. Под капотом у автомобилей в версии Competition располагается тот же двигатель, но форсированный до 510 л.с. (650 Нм). Он работает в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic. С ним двух- и четырёхдверки набирают первую «сотню» за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч, при доплате за пакет M Driver's её можно поднять до 290 км/ч.



На европейском рынке автомобили должны появиться в марте следующего года, а до РФ новинки доберутся в апреле. Пока что местный офис объявил стоимость только трёх версий купе, остальные ценники станут известны позже. Так, «просто» BMW М4 Competition можно будет купить минимум за 6,9 млн рублей, версия M Special обойдётся не менее, чем в 7,5 млн рублей, а вариант M Track – в 7,9 млн рублей.

