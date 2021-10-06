BMW готовится к презентации M3 Touring: новое изображение универсала

Баварский производитель подтвердил, что такая модель появится в линейке бренда, чуть более года назад. Дебют «заряженной» новинки намечен на лето следующего года.

Компания BMW создала M3 актуального поколения (F80) на базе «трёшки» в кузове F30 образца 2012 года. Сам автомобиль представили в 2014 году. «Эмка» пережила рестайлинг вместе с обычным седаном через два года. Новое поколение спортивной «четырёхдверки» дебютировало в начале осени 2020-го. Кроме того, в прошлом году производитель рассказал, что линейка будет расширена ещё и за счёт универсала – BMW M3 Touring.



Первый тизер BMW M3 Touring

Первый снимок новинки был опубликован ещё в августе прошлого года, тогда же появилось официальное подтверждение от баварской компании, что «пятидверная» версия действительно появится в семействе. На той фотографии в кадре оказались только часть кормы и уходящая в тень левая боковина универсала, видны задние фонари со стоп-сигналами в виде бумерангов, при этом оптика заходит с кузова на багажную дверь. В нижней части бампера с обеих сторон располагаются сдвоенные круглые патрубки выхлопной системы.



Прототип BMW M3 Touring

В конце прошлого месяца производитель поделился ещё одним снимком будущей новинки: на этот раз в кадре оказался весь автомобиль, точнее прототип, спрятанный с помощью маскировочной плёнки. Снова нам показали корму и профиль BMW M3 Touring. По сравнению с предыдущем тизером, здесь виден крупный спойлер, расположенный на верхней части багажной двери, переднее крыло и колёсные диски, а также прослеживается линия остекления.

Рендер BMW M3 Touring

При этом официальной информации об оформлении передней части спортивного универсала пока нет. Предполагалось, что она будет унифицирована с «лицом» горячего седана BMW M3. Cудя по шпионским фото прототипа, которые оказались в Сети ранее, пятидверная версия M3 может получить «передок» с решёткой радиатора в виде огромных фирменных «ноздрей».



На фото: седан BMW M3

Ещё в прошлом году мы публиковали рендер новинки, созданный дизайнером Kolesa.ru. Теперь свой вариант экстерьера BMW M3 Touring предлагает художник испанского издания motor.es. Судя по изображению, у новинки будет лаконичная «одноэтажная» головная оптика сравнительно узкой и вытянутой в стороны формы. Здесь же мы видим крупную вертикальную радиаторную решётку и большие воздухозаборники, интегрированные в узнаваемый передний бампер (используется для топовых исполнений M Competition). В салоне, вероятно, установят новый большой тачскрин информационно-развлекательной системы (как у BMW i4).



Баварцы ранее рассказали о том, что новый «заряженный» универсал получит под капот шестицилиндровый двигатель семейства M TwinPower Turbo. По предварительным данным, «пятидверку» оснастят 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой» S58 (как и у нынешних M3 и M4). У седана отдача мотора составляет 510 л.с. В комплект, скорее всего, предложат восьмиступенчатый «автомат»; не исключено, что в линейке будет и шестискоростная «механика».

По данным испанского издания, презентация BMW M3 Touring пройдёт летом 2022 года, а в продажу «заряженный» универсал поступит весной 2023-го. Цены новинки рассекретят позже. Отметим, минимальная стоимость седана М3 на домашнем рынке, в Германии, сейчас составляет 65 900 евро, что эквивалентно примерно 5,53 млн рублей по текущему курсу.

