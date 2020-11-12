Нынешняя третья серия БМВ была представлена в октябре 2018 года на Парижском автосалоне, когда показали седан в кузове G20. Спустя год на конвейер встал и универсал, который получил индекс G21. В сентябре этого года состоялась премьера долгожданных спорткаров М3 и М4 в кузовах седан и купе соответственно, а в будущем к ним впервые присоединится универсал. Слухи о появлении подобного автомобиля появлялись и раньше, однако только недавно стало понятно, что «заряженная» пятидверка действительно появится, ведь на дорогах уже не первый месяц фотошпионам попадаются закамуфлированные образцы будущей новинки. Кстати, 20 лет назад баварцы показали концептуальный BMW M3 Touring в кузове Е46, однако он был произведён лишь в единственном экземпляре (его фотографии в конце статьи).

Как и родственный седан, универсал М3 получит расширенные колёсные арки, которые особенно хорошо заметны сзади. Передняя часть у них будет идентична, а корма получит схожий по оформлению бампер (но не такой же, так как у универсала более низкая погрузочная высота по сравнению с седаном) с диффузором и вертикальными элементами светотехники по бокам. Спортивной версии полагаются колёсные диски большого диаметра и четыре круглых патрубка выхлопной системы.

Техническая часть также идентична седану, а это означает, что М3 Touring будет оснащён 3-литровым рядным 6-цилиндровым турбомотором, мощность которого в базовой версии составляет 480 л.с. (550 Нм). Более мощная модификация Competition располагает мощностью в 510 л.с. и крутящим моментом в 650 Нм. Что касается коробок передач, то здесь будет выбор между 6-ступенчатой «механикой» и 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic, привод может быть задним либо полным.

Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 1 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 2 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 3 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 4 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 5 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 6 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 7 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 8 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 9 / 10 Рендеры BMW M3 Touring в других цветах 10 / 10

Премьера новинки ожидается в 2022 году.

Сегодня в России цены на новый М3 в кузове седан пока не объявлены, однако известна стоимость купе M4 Competition. Спорткар с 510-сильным мотором и задним приводом оценивается минимум в 6 900 000 рублей, самая же дорогая модификация М Track обойдётся на миллион дороже.

BMW M3 Touring Concept (E46) 2000 года 1 / 3 BMW M3 Touring Concept (E46) 2000 года 2 / 3 BMW M3 Touring Concept (E46) 2000 года 3 / 3

Напомним, вчера BMW показала свой серийный флагманский электрический кроссовер, который получил имя iX.