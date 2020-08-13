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BMW готовится к презентации M3 Touring: первое фото «пятидверки»

13.08.2020 78 0 0

Баварский автопроизводитель официально подтвердил планы по выпуску универсала, созданного на базе «заряженного» седана М3.

 

Актуальная генерация BMW M3 (F80) была создана на базе «трёшки» в кузове F30 образца 2012 года, автомобиль представили в 2014 году. Через пару лет «эмка» обновилась вместе с обычным седаном. В следующем месяце марка представит новое поколение модели, в основу которого лёг нынешний BMW 3 series (G20), его представили осенью 2018 года. Кроме того, линейку расширят за счёт универсала – BMW M3 Touring.

Напомним, компания ранее не подтверждала слухи касательно «пятидверки» на базе седана M3. Однако совсем недавно в Сети появились данные инсайдеров о том, что проекту по созданию такой модели действительно дали «зелёный свет», и уже через несколько часов пришло не только официальное подтверждение от главного офиса BMW, но и первая фотография новинки.

Тизер BMW M3 Touring

На тизере запечатлена часть кормы и уходящая в тень левая боковина универсала. Видны задние фонари со стоп-сигналами в виде бумерангов. Оптика заползает с кузова на багажную дверь. Снизу в бампер встроена пара сдвоенных круглых патрубков выхлопной системы (слева и справа). Вероятно, «передок» M3 Touring будет унифицирован с аналогичной частью «заряженного» седана, презентация которого намечена на сентябрь.

На фото: актуальный седан BMW M3

Как мы отмечали ранее, новый спортседан получит ряд внешних отличий от базовой модели: в их числе большие вертикальные «ноздри» решётки радиатора оригинальной формы, с горизонтальными перекладинами вместо вертикальных. Головную оптику «четырёхдверка» позаимствует у нового купе BMW 4 series (модель показали в начале лета 2020-го). 

Согласно сообщению компании, которое сопровождает первый снимок универсала М3, новинка станет «оправданием надежд» тех клиентов, которые хотят получить автомобиль, сочетающий в себе спортивные характеристики моделей линейки M и «практичности», пригодной для ежедневной эксплуатации. Кстати, «надежды» поклонников бренда копятся уже пару десятков лет: с тех пор, как был показан концепт универсала, созданного на базе актуальной на тот момент «трёшки» (индекс – E46).

На фото: концепт BMW M3 Touring (E46)'2000
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На фото: концепт BMW M3 Touring (E46)'2000
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На фото: концепт BMW M3 Touring (E46)'2000
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В компании отметили, что «заряженный» универсал оснастят шестицилиндровым мотором семейства M TwinPower Turbo. Ожидается, что под капотом окажется 3,0-литровая рядная битурбошестёрка S58 (этот же двигатель будет у родственных M3 и M4 новой генерации). Ему в комплект предложат восьмиступенчатый «автомат»; есть вероятность, что в линейке будет и шестиступенчатая «механика». Привод, скорее всего, будет задним или полным.

Компания рассекретит полные характеристики серийного «сарая» M3 Touring ближе к премьере. До неё, скорее всего, придётся подождать примерно года два. Ближе к этому сроку появятся и ориентировочные цены.

Несколько недель назад дизайнер Kolesa.ru предположил, как бы мог выглядеть седан BMW M3 следующего поколения (G80). Совпали ли эти представления с реальностью, мы, вероятно, узнаем уже в следующем месяце.

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