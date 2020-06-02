Новый BMW 4 Series: пенсия Хофмайстера и ноздри раздора

Компания BMW представила купе четвёртой серии нового поколения (G22). Дизайн сюрпризом не стал, но споры о нём после официальной презентации разгорелись ещё жарче. Неужели техника больше никого не интересует?

Гигантские ноздри, которые украшают передок «четвёрки» поколения G22, BMW анонсировала ещё в сентябре прошлого года на концептуальном предвестнике новинки, но многие фанаты марки не могли поверить, что их сохранят на серийной версии модели – уж слишком непривычно и вызывающие. Особенно странно такие ноздри смотрятся в сочетании с передней номерной табличкой, которая как бы режет их по горизонтали. Тут было бы в пору последовать примеру автомобилей Alfa Romeo, у которых номерная табличка установлена справа от фирменного щита – тоже не самое элегантное решение, но с ним хотя бы понятен замысел дизайнеров, а в случае с «четвёркой» BMW табличка откровенно не к месту. Впрочем, на американской версии модели её и не будет, так что янки смогут в полной мере насладиться эстетикой нового купе, если, конечно, оно им придётся по вкусу.

Китайцы так точно будут в восторге, хоть с табличкой, хоть без – для них чем больше фирменных атрибутов, тем лучше. В этой связи, конечно, довольно неожиданно выглядит отказ от фирменного изгиба Хофмайстера в оформлении задних боковых окон, и теперь сбоку «четвёрка» BMW напоминает Infiniti Q60, но ведь и родственная «трёшка» G20 была уличена в заигрывании с японскими мотивами и беззастенчиво копирует некоторые элементы оформления экстерьера у Lexus IS.



Корма новой «четвёрки» тоже передаёт привет Infiniti Q60: контуры фонарей немецкого и японского купе очень похожи. Задний бампер кажется избыточно рельефным. Заметим, что наш художник Никита Чуйко в своё время предлагал на рендерах более лаконичное оформление кормы, да и фонари ему, кажется, удались лучше. Впрочем, пусть читатель делает собственные выводы.



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Интерьер обсуждать неинтересно: с точки зрения водителя он точно такой же, как у «трёшки» G30, с нечитаемыми боковым шкалами на виртуальном 12,3-дюймовом щитке приборов, сплюснутым центральными воздуховодами экранчиком климат-контроля, типовым мультимедийным 10,25-дюймовым планшетом с операционкой BMW 7.0 и другими общими местами. Задние сиденья с интегральными подголовниками как бы намекают, что взрослым пассажирам туда лучше не садиться, и оценка Euro NCAP за геометрию таких подголовников вряд ли будет удовлетворительной. Впрочем, даже более крупное и статусное купе 8 Series имеет, по сути, посадочную формулу 2+2, так что едва ли стоило ожидать от «четвёрки» большего комфорта для пассажиров второго ряда.



Что до технической стороны, то кузов купе на 57 мм ниже родственного седана 3 Series, а центр тяжести по сравнению с «трёшкой» опущен на 21 мм. Для увеличения угловой жёсткости кузова и подвески установлены дополнительные усилители. Колея задних колёс расширена на 23 мм. Тормоза и рулевое управление получили особые, купейные настройки. В виде опций доступны более жёсткая либо адаптивная подвеска, более мощные тормоза M Sport и самоблокирующийся задний дифференциал M Sport. Развесовка – идеальная, 50:50. Снаряженная масса – в диапазоне от 1525 до 1740 кг в зависимости от модификации. Объём багажника – 440 л.



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Линейка силовых агрегатов, разумеется, позаимствована у новой «трёшки», хотя и не полностью. На данный момент для европейской версии купе заявлены три бензиновые модификации – 420i (184 л.с., 300 Нм), 430i (258 л.с., 400 Нм), M440i xDrive (374 л.с., 500 Нм); и четыре дизельные – 420d и 420d xDrive (190 л.с., 400 Нм), 430d xDrive (286 л.с., 650 Нм), M440d xDrive (340 л.с., 700 Нм). Все модификации кроме 420i и 430i имеют 48-вольтовый гибридный довесок в виде 8-киловаттного (11 л.с.) стартер-генератора, слегка улучшающего экологические, экономические и динамические характеристики автомобиля. Коробка передач – только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Полный привод в виде опции будет доступен для всех модификаций с марта следующего года, а старт продаж намечен на 24 октября нынешнего года.



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Цены в России будут начинаться с отметки 3 130 000 рублей, но в нашей стране покупателям предложат всего четыре модификации без всяких гибридных довесков: 420i (184 л.с., 300 Нм), M440i xDrive (387 л.с., 500 Нм), 420d и 420d xDrive (190 л.с., 400 Нм).



В недалёком будущем в гамме «четвёрок» появится кабриолет, купеобразный седан (или лифтбек) Gran Coupe и наиболее заряженая модификация М4.

В прошлом году автомобили BMW 4 Series нашли в нашей стране 401 покупателя, тогда как «трёшка» разошлась тиражом 4586 экземпляров.