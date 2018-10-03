Немного X. Новая BMW 3 серии: обзор и видео

Немного X. Новая BMW 3 серии: обзор и видео

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Зная ключевые особенности подхода BMW к конструированию машин, кое-что в новой «трешке» можно было предсказать – но не наверняка. Сегодня все стало ясно: новая платформа, глубочайшая проработка вариаций подвески, опциональный задний дифференциал с электронной блокировкой и много отсылок к кроссоверам X-семейства – давайте разбираться?

Баварцы по-прежнему умеют то, что разучились делать даже в компании Apple, которая в свои «джобсовские» годы была неподражаема в создании атмосферы неожиданности. Облик нового седана 3 серии «всплыл» всего за день до официальной презентации, и благодаря этому умелому сохранению тайны мы с особым интересом ждали живых впечатлений. И они кое в чем оказались даже неожиданными! Взгляд спереди – «отлично, это «бэби-пятерка», жаль, агрессии явно маловато». Взгляд сзади – «о, а фонари-то, как у новой X4!». А вот заходишь сбоку – и первое, что приходит в голову – «ого, а выштамповка линии боковины похожа на Lexus IS».

Дав на минуту волю «первым мыслям», начинаешь подбивать факты. Тут, правда, тоже не обходится от отсылок к кроссоверам. К примеру, несмотря на то, что «тройка» переехала на модульную платформу CLAR, на которой построены оба «старших» седана, спереди здесь не двухрычажная подвеска, а обычный Макферсон – как у BMW X3. Впрочем, несмотря на такое решение, подвескам традиционно уделили огромное внимание – и вариаций здесь много. Уже базовая версия может похвастаться «прогрессивными» амортизаторами, отклик которых зависит от хода пружин: это позволяет сгладить раскачку и уменьшить валкость. Любители активной езды могут предпочесть M-подвеску: это увеличенная жесткость и уменьшенные на 10 миллиметров ходы подвески. Ну а самый продвинутый вариант – это адаптивная М-подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами. Центр тяжести слегка стянули вниз – на 10 миллиметров, и посадка за рулем тоже ощущается как низкая – все это обещает, что управляться «трешка» должна агрессивнее, чем выглядит.


Но не подвеской единой – на интересную управляемость работают еще несколько факторов. Во-первых, это идеальная развесовка: в BMW заявляют, что она составляет эталонные 50:50. Во-вторых, это небольшое снижение общей массы: перевод модели на платформу CLAR традиционно сопровождался повышением доли алюминия в конструкции и повышения жесткости кузова, а итоговое «похудение» составило 55 килограммов. В-третьих, это собственно рулевое управление: здесь, как и ранее, есть опциональная система с изменяемым передаточным отношением рулевого редуктора. Ну а в-четвертых, еще одна «опция» – это задний дифференциал с электронной блокировкой: такой доступен для самой мощной четырехцилиндровой бензиновой версии и машин с дизельной рядной «шестеркой», которые имеют индексы 330i и 330d соответственно.

BMW 3 серии белая сбоку

BMW 3 серии белая спереди BMW 3 серии белая сзади (2)

С моторами ситуация вообще менее «равномерная», чем с подвесками: представили пока не все агрегаты, а из тех, что представили, не все доедут до России. Пока базовым стал четырехцилиндровый двухлитровый двигатель, который в версии 320i развивает 184 л.с. – вполне знакомая цифра. Версия 330i располагает 258 силами. Альтернативный вариант – дизельный двухлитровый же мотор, выдающий 150 или 190 сил в версиях 320d и 330d соответственно. Но что забавно, единственный рядный шестицилиндровый мотор, пока представленный для «трешки» – тоже дизельный: с ним BMW 330d выдает 265 л.с. У нас же пока будут продаваться всего 3 «средних» версии: базовую бензиновую и дизельную модификации нам не предложат, как и дизельную «шестерку». Итоговый список включает в себя заднеприводную 330i, а также 320d в двух вариациях – с задним приводом или фирменным полным приводом xDrive. Своеобразное утешение в этом смысле – то, что все автомобили, которые привезут к нам, будут оснащены пакетом M sport с соответствующими подвеской и тормозами, а также спортивным М-рулем.

BMW 3 серии белая три четверти BMW 3 серии белая спереди (3)

BMW 3 серии белая сзади

В интерьере «тройки» G20 нового немного – с учетом знания салонов современных BMW, конечно. Однако тенденция к унификации владельцев 3 серии может только порадовать: толстый руль – как у «пятерки», приборная панель и передняя панель схожи с теми, что мы недавно увидели на новом X5, и обновленный фиксированный «стик» автоматической коробки передач тоже узнаваем. Уже видны слезы на глазах М-драйверов, расстающихся с олдскульным рычагом ручного тормоза и не менее олдскульным вырезом для него в центральном тоннеле: теперь все так же строго, как и везде. Подлокотник симметричный, линии тоннеля – прямые, клавиши сгруппированы в единый блок, а единственная «фишка» — это перенос сюда же кнопки запуска двигателя.


Ориентация на водителя здесь, как и в других свежих BMW, теперь выражена в углах поворота двух крупных дисплеев. Любопытно, что экран виртуальной приборки здесь даже больше, чем тачскрин, разместившийся на передней панели – 12,3 против 10,25 дюйма! Организация самой панели стала чуть лаконичнее: к примеру, единственная «крутилка» осталась лишь у аудиосистемы, а климат теперь регулируется кнопками. Зато пространство между управляющими элементами и центральным тоннелем отдано крупному закрывающемуся отсеку, в котором разместилась беспроводная зарядка.

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Задний ряд с учетом роста колесной базы на 4 сантиметра должен был стать просторнее – о сравнительных впечатлениях поговорим при более близком знакомстве, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что места на заднем ряду вполне достаточно. Кстати, для заднего ряда теперь можно получить не только подогрев, но и собственный климат в опциональной трехзонной системе. А вот на объеме багажного отделения увеличение общей длины автомобиля на 8,5 сантиметров никак не сказалось: здесь абсолютно те же 480 литров, что и у седана предыдущего поколения.

BMW 3 серии красная три четверти

Пара любопытных фишек, о которых с гордостью рассказывают в BMW, относится к программным. Так, ассистента парковки обучили новому трюку: он теперь способен запоминать последние 50 метров пройденного пути и проехать задним ходом по той же траектории.

А еще в третьей серии, имеющей тот же софт мультимедийки под именем BMW 7.0, что и у других новых моделей, дебютирует «умный персональный помощник» с голосовым управлением – то есть, аналог Siri от Apple, Алисы от Яндекса и других «виртуальных друзей». У него можно будет, к примеру, спросить, как работает та или иная функция, уточнить информацию по имеющимся оповещениям или попросить сменить трек в плейлисте. Правда, насколько урезанным будет его функционал на русском языке по сравнению с английским, пока неизвестно – но то, что ограничения будут, уже ясно.

Чего еще ждать?

После сегодняшней публичной премьеры остается ждать еще двух вех: появления автомобилей с другими силовыми агрегатами и старта продаж. По первому пункту все вполне предсказуемо: времена нынче такие, что базовая трехцилиндровая версия «трешки» уже не вызывает удивления, как, собственно, и обещаемая версия с трехлитровой рядной «шестеркой» на 370 л.с. Учитывая, что BMW предлагает у нас автомобили и с тремя цилиндрами, и с тремя бензиновыми литрами, российский рынок вряд ли обделят обеими версиями и для 3 серии. А вот появление у нас гибридов, которые, несомненно, пополнят глобальную линейку позже, уже под большим сомнением.

BMW 3 серии белая спереди (2)

Вопрос старта продаж – тоже решенный: в Европе они стартуют 9 марта, и до нас первые машины тоже должны добраться весной. А вот сборка пока налажена только на трех заводах – в Германии, Китае и Мексике, и до калининградского Автотора дело если и дойдет, то не раньше следующего года.

Теги: Новые авто , Премьеры , автосалон в Париже , немецкие автомобили , немецкие седаны , Париж , 3 серия , BMW
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