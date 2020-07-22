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BMW M3 следующего поколения (G80): новые изображения

22.07.2020 218 0 0

В ближайшие месяцы состоится официальная премьера «заряженного» немецкого седана, и в Сети уже есть множество шпионских фотографий автомобиля, благодаря которым у нас есть возможность с достаточно высокой точностью воспроизвести его внешность.

 

М3 нынешнего поколения (F80), сделанная на базе «трёшки» в кузове F30 образца 2012 года, была представлена в 2014-м году. Спустя всего два года «эмка» обновилась вместе с обычным седаном. И уже совсем скоро ей на замену придёт совершенно новый автомобиль, сделанный на базе нынешней 3 серии в кузове G20, который показали осенью 2018 года. Спортседан впервые в своей истории внешне будет разительно отличаться от базовой модели: прежде всего, он получит большие вертикальные «ноздри» решётки радиатора оригинальной формы, которые впервые получат горизонтальные перекладины вместо вертикальных. Фары седан позаимствует у нового купе 4 серии, которую представили в самом начале этого лета. Передний бампер имеет оригинальный дизайн и весьма сложную форму, также стоит отметить более рельефный капот.

Одно из самых заметных отличий M3 от базового седана – заметно расширенные крылья как спереди, так и сзади. В передних появятся дополнительные прорези воздуховодов. У «эмки» новые пороги и задний бампер с диффузором и вертикальными светоотражателями по бокам. На кромке крышки багажника расположится спойлер, также седан получит новые колёсные диски большего диаметра.

Ожидается, что новая М3 получит новый рядный трёхлитровый 6-цилиндровый мотор S58, который будет развивать мощность 480 л.с. или 510 л.с. в версии Competition, а также крутящий момент 650 Нм. Этот двигатель уже устанавливается на «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M. Автомобиль может быть как с задним приводом, так и с полным. Коробка передач – 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic либо «механика», которая полагается только заднеприводной модели.   

Премьера новой BMW M3 состоится в сентябре.

Рестайлинговый BMW M3 F80
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Рестайлинговый BMW M3 F80
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Сегодня в России седан М3 нынешнего поколения официально не представлен, есть только родственное ему купе М4. Цены на него начинаются с отметки в 6 070 000 рублей (3.0, 450 л.с., механическая коробка передач). Вариант с роботизированной коробкой DCT в комплектации ///М Heritage обойдётся в 7 250 000 рублей. Все версии оснащены задним приводом.

Напомним, на прошлой неделе BMW представила серийный электрический кроссовер на базе X3.   

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