BMW занимается разработкой M3 Touring: новое фото спортивного универсала

Презентация «заряженной» новинки баварской марки намечена на следующий год, более точной даты дебюта в компании пока не называют.

BMW M3 актуального поколения (F80) был создан на базе «трёшки» в кузове F30 образца 2012 года, автомобиль представили в 2014 году. Рестайлинг «эмка» вместе с обычным седаном пережила через два года. Новое поколение спортивной «четырёхдверки» дебютировало в начале осени 2020-го. Также в прошлом году стало известно о том, что линейку расширят за счёт универсала – BMW M3 Touring.



Первый тизер BMW M3 Touring

Первая фотография новинки вместе с официальным подтверждением от компании, что «пятидверная» версия действительно появится в семействе, была опубликована в августе прошлого года. Тогда в кадр попала лишь часть кормы и уходящая в тень левая боковина универсала. На снимке показались задние фонари со стоп-сигналами в виде бумерангов (при этом оптика заползает с кузова на багажную дверь). В нижнюю часть бампера с обеих сторон встроено по сдвоенным круглым патрубкам выхлопной системы.



Теперь же баварская компания на своей странице в соцсети Facebook выложила новый снимок будущей новинки: на этот раз в кадре оказался весь автомобиль, точнее прототип, скрытый под маскировочной плёнкой. В кадре опять же видно корму и боковую часть подготавливаемого к презентации BMW M3 Touring. По сравнению с предыдущем тизером, здесь нам показали крупный спойлер, расположенный на верхней части багажной двери, а также линию остекления, переднее крыло и колёсные диски.



Новое фото BMW M3 Touring

Официальной информации об оформлении передней части пока нет. Ранее предполагалось, что она будет унифицирована с «передком» заряженного седана BMW M3. Однако, судя по шпионским фото прототипа, которые «просочились» в Сеть ранее, пятидверная «эмка» может получить «фронт» с решёткой радиатора в виде огромных фирменных «ноздрей».

Рендер Kolesa.ru BMW M3 Touring

Ранее в компании отметили, что новый «заряженный» универсал будет оснащён шестицилиндровым двигателем семейства M TwinPower Turbo. По предварительным данным, под капотом BMW M3 Touring окажется 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58 (как и у актуальных M3 и M4). У седана её отдача составляет 510 л.с. В комплект этому мотору могут предложить восьмиступенчатый «автомат»; не исключено, что в линейке будет и шестискоростная «механика».



Немецкий «заряженный» универсал появится не на всех крупных рынках: к примеру, как ранее заявили в BMW, американцам заряженную «пятидверку» ждать не стоит. Европейцы же смогут купить BMW M3 Touring в следующем году (в скором времени после официальной презентации, которая тоже намечена на 2022-ой).

Информации о цене будущей новинки, даже ориентировочной, пока нет. Отметим, седан BMW M3 на домашнем рынке, в Германии, можно купить минимум за 65 900 евро, что эквивалентно примерно 5,62 млн рублей по текущему курсу.

