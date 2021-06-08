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  • BMW занимается разработкой X1 нового поколения: кроссовер попался фотошпионам

BMW занимается разработкой X1 нового поколения: кроссовер попался фотошпионам

08.06.2021 121 0 0

Ожидается, что «третий» паркетник баварского бренда будет представлен в следующем году. До европейских дилеров машины могут добраться в ноябре 2022-го.

 

Компания BMW представила свой компактный кроссовер в 2009 году, актуальное второе поколение появилось в 2015-ом. Обновление эта модель пережила в позапрошлом году. Пиковым для «второго» X1 оказался 2017 год, когда старосветские дилеры реализовали 118 051 шт. По итогам же прошлого «ковидного» года клиенты купили всего 88 486 единиц (на 18,5% меньше, чем в 2019-ом). Для сравнения, Audi Q3 за тот же период разошёлся тиражом в 89 789 машин (-1,8%), а Mercedes-Benz продал в Европе 55 911 единиц GLA (-20,8%).

На фото: BMW X1 третьего поколения

Сейчас баварский автопроизводитель занимается разработкой X1 третьей генерации. Предполагается, что модель начального уровня нового поколения дебютирует в следующем году. Сейчас прототипы будущей новинки находятся на этапе дорожных испытаний, один из тестовых образцов попался фотошпионам на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.

Автомобиль, попавший в объективы фотошпионов, по-прежнему тщательно замаскирован с помощью плёнки. Кроме того, как отметили в издании, прототип «третьего» X1 получил часть тех элементов, которые впоследствии не перейдут серийному компактному паркетнику. Так что о его внешности пока можно судить с учётом изрядной доли «допущений».

Ожидается, что в ходе смены генерации внешность баварского SUV претерпит немало изменений. Предполагается, что экстерьер товарной версии модели будет соответствовать новой философии дизайна BMW. Вероятно, «третий» X1 получит иную головную оптику, а также задние фонари, переработанные бамперы, более крупные фирменные «ноздри» радиаторной решётки. Не исключено, что силуэт новинки станет визуально более «плавным» за счёт другой линии крыши и изменённого бокового остекления.

Фотошпионам на этот раз не удалось заснять интерьер будущей новинки. Известно, что его тоже довольно серьёзно переработают. Неудивительно, что перед водителем окажется цифровая «приборка», а в центре передней панели – сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Подробности о салоне следующего BMW X1 появятся позже.

О «начинке» будущей новинки официальной информации пока нет. Привод – передний или полный. По предварительным данным, в моторную линейку войдут трёх- и четырёхцилиндровые бензиновые и дизельные варианты, «мягкогибридные» версии с 48-вольтовым «электродовеском». В гамме, вероятно, будут и «обычные» гибриды, а также останется подключаемый гибрид (PHEV). В дальнейшем не исключено появление полностью электрической модификации (BMW iX1).

Если разработка X1 третьего поколения будет идти в соответствии с планом, то первые машины появятся у старосветских дилеров в ноябре 2022 года. Цены, даже ориентировочные, пока не называются. Сейчас ценник актуального компактного кроссовера на домашнем рынке стартует с отметки 33 350 евро, что эквивалентно 2,95 млн рублей по текущему курсу.

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