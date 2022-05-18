Обновлённые BMW 3 series: седанам и универсалам «освежили» внешность и перекроили салон

В Европе заказы на обновлённые «трёшки» уже принимают, живые продажи начнутся летом текущего года. Стартовый ценник седана на домашнем рынке составляет 43 900 евро, универсала – 45 000 евро.

Баварская компания выпускает модель третьей серии с 1975 года, за прошедшее время она шесть раз сменила поколение. Актуальная седьмая генерация появилась в 2018 году. Пиковым для нынешней «трёшки» оказался 2019 год: тогда дилеры реализовали в Европе 124 537 машин, затем результаты начали снижаться. По статистике Carsalesbase, в течение 2021-го клиенты купили 113 209 единиц (на 4,4% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом). В первом квартале текущего года спад продолжился: модель разошлась тиражом 24 300 экземпляров, что на 27% меньше, чем в январе-марте предыдущего года.



На фото: обновлённый седан BMW 3 series 1 / 2 На фото: обновлённый седан BMW 3 series 2 / 2

Теперь седаны и универсалы BMW 3 series пережили плановый рестайлинг, вероятно, это поможет повысить интерес клиентов к модели. Напомним, нынешнюю обновлённую линейку ещё в конце марта открыл новичок – полностью электрический седан BMW i3, предназначенный для китайского рынка. Однако нынешние посвежевшие «четырёхдверки» и «пятидверки» с ДВС имеют свои особенности внешности.



На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series 1 / 3 На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series 2 / 3 На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series 3 / 3

В рамках обновления модели слегка изменили фирменные «ноздри» радиаторной решётки: теперь они выполнены в форме многоугольников и получили рисунок в виде двойных вертикальных полос. Ещё «трёшку» снабдили новой головной оптикой с «Г-образными» дневными ходовыми огнями, а задние фонари трогать не стали. Седаны и универсалии получили видоизменённые бамперы, варианты с пакетом M Sport имеют «клыки» по краям бамперов. Опционально доступен пакет M Sport Pro: в него входят другие тормоза с красными суппортами и больше чёрных декоративных элементов. Если раньше стандартными для 3 series были 16-дюймовые колёса, то теперь «базовый» диаметр – 17 дюймов.



На фото: обновлённый универсал BMW 3 series 1 / 2 На фото: обновлённый универсал BMW 3 series 2 / 2

В ходе рестайлинга баварцы серьёзно переработали интерьер. Теперь у седанов и универсалов третьей серии такая же передняя панель, как и у электрокара BMW i4, это значит, что пара дисплеев размещены под большим единым стеклом. Так, диагональ виртуальной «приборки» равна 12,3 дюйма, а у тачскрина информационно-развлекательной системы iDrive – 14,9 дюйма.



На фото: салон обновлённого универсала BMW 3 series 1 / 3 На фото: салон обновлённого универсала BMW 3 series 2 / 3 На фото: салон обновлённого универсала BMW 3 series 3 / 3

Управление трёхзонной климатической установкой (уже в базовом оснащении) перешло в мультимедийную систему, от отдельного блока в компании отказались. Место привычного джойстика управления коробкой передач занял небольшой селектор (исключение – версия BMW M3). Кстати, 3 series окончательно лишилась «механики» (опять же, не считая M3): ранее она предлагалась в комплекте с базовыми дизелями. У рестайлинговой модели остался только восьмиступенчатый «автомат» и подрулевые лепестки переключения передач.

Моторную гамму BMW 3 series в ходе обновления трогать не стали. В неё входят бензиновые 2,0-литровые (156, 184, 245 л.с.) и 3,0 литровый двигатель для версии M340i (374 л.с.), а также дизели объёмом 2,0 литра (150 и 190 л.с.) и 3,0 литра (286 л.с. и для версии M340d – 340 л.с.). Моторы работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (в рамках системы старт-стоп). В зависимости от версии – привод задний или полный.



Ещё европейцам предложат «обычные» гибриды, в основу установки у которых ляжет двухлитровый бензиновый турбомотор, идущий в комплекте со встроенным в коробку передач электрическим двигателем. Совокупная мощность такой системы составляет либо 204, либо 292 л.с. Под задним диваном находится тяговый аккумулятор ёмкостью 12 кВт*ч. «Горячие» исполнения BMW M3 обновят позже, кроме того, седану придётся потесниться из-за появления «заряженного» универсала.

В Европе заказы на обновлённые «трёшки» уже принимают, до дилеров машины доберутся летом текущего года. Стартовый ценник седана на домашнем рынке, в Германии, составляет 43 900 евро, универсала – 45 000 евро.

