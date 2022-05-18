Новинки ×
  • Обновлённые BMW 3 series: седанам и универсалам «освежили» внешность и перекроили салон

Обновлённые BMW 3 series: седанам и универсалам «освежили» внешность и перекроили салон

18.05.2022 358 0 0

В Европе заказы на обновлённые «трёшки» уже принимают, живые продажи начнутся летом текущего года. Стартовый ценник седана на домашнем рынке составляет 43 900 евро, универсала – 45 000 евро.

 

Баварская компания выпускает модель третьей серии с 1975 года, за прошедшее время она шесть раз сменила поколение. Актуальная седьмая генерация появилась в 2018 году. Пиковым для нынешней «трёшки» оказался 2019 год: тогда дилеры реализовали в Европе 124 537 машин, затем результаты начали снижаться. По статистике Carsalesbase, в течение 2021-го клиенты купили 113 209 единиц (на 4,4% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом). В первом квартале текущего года спад продолжился: модель разошлась тиражом 24 300 экземпляров, что на 27% меньше, чем в январе-марте предыдущего года.

На фото: обновлённый седан BMW 3 series
1 / 2
На фото: обновлённый седан BMW 3 series
2 / 2

Теперь седаны и универсалы BMW 3 series пережили плановый рестайлинг, вероятно, это поможет повысить интерес клиентов к модели. Напомним, нынешнюю обновлённую линейку ещё в конце марта открыл новичок – полностью электрический седан BMW i3, предназначенный для китайского рынка. Однако нынешние посвежевшие «четырёхдверки» и «пятидверки» с ДВС имеют свои особенности внешности.

На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series
1 / 3
На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series
2 / 3
На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series
3 / 3

В рамках обновления модели слегка изменили фирменные «ноздри» радиаторной решётки: теперь они выполнены в форме многоугольников и получили рисунок в виде двойных вертикальных полос. Ещё «трёшку» снабдили новой головной оптикой с «Г-образными» дневными ходовыми огнями, а задние фонари трогать не стали. Седаны и универсалии получили видоизменённые бамперы, варианты с пакетом M Sport имеют «клыки» по краям бамперов. Опционально доступен пакет M Sport Pro: в него входят другие тормоза с красными суппортами и больше чёрных декоративных элементов. Если раньше стандартными для 3 series были 16-дюймовые колёса, то теперь «базовый» диаметр – 17 дюймов.

На фото: обновлённый универсал BMW 3 series
1 / 2
На фото: обновлённый универсал BMW 3 series
2 / 2

В ходе рестайлинга баварцы серьёзно переработали интерьер. Теперь у седанов и универсалов третьей серии такая же передняя панель, как и у электрокара BMW i4, это значит, что пара дисплеев размещены под большим единым стеклом. Так, диагональ виртуальной «приборки» равна 12,3 дюйма, а у тачскрина информационно-развлекательной системы iDrive – 14,9 дюйма.

На фото: салон обновлённого универсала BMW 3 series
1 / 3
На фото: салон обновлённого универсала BMW 3 series
2 / 3
На фото: салон обновлённого универсала BMW 3 series
3 / 3

Управление трёхзонной климатической установкой (уже в базовом оснащении) перешло в мультимедийную систему, от отдельного блока в компании отказались. Место привычного джойстика управления коробкой передач занял небольшой селектор (исключение – версия BMW M3). Кстати, 3 series окончательно лишилась «механики» (опять же, не считая M3): ранее она предлагалась в комплекте с базовыми дизелями. У рестайлинговой модели остался только восьмиступенчатый «автомат» и подрулевые лепестки переключения передач.

Моторную гамму BMW 3 series в ходе обновления трогать не стали. В неё входят бензиновые 2,0-литровые (156, 184, 245 л.с.) и 3,0 литровый двигатель для версии M340i (374 л.с.), а также дизели объёмом 2,0 литра (150 и 190 л.с.) и 3,0 литра (286 л.с. и для версии M340d – 340 л.с.). Моторы работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (в рамках системы старт-стоп). В зависимости от версии – привод задний или полный.

Ещё европейцам предложат «обычные» гибриды, в основу установки у которых ляжет двухлитровый бензиновый турбомотор, идущий в комплекте со встроенным в коробку передач электрическим двигателем. Совокупная мощность такой системы составляет либо 204, либо 292 л.с. Под задним диваном находится тяговый аккумулятор ёмкостью 12 кВт*ч. «Горячие» исполнения BMW M3 обновят позже, кроме того, седану придётся потесниться из-за появления «заряженного» универсала.

В Европе заказы на обновлённые «трёшки» уже принимают, до дилеров машины доберутся летом текущего года. Стартовый ценник седана на домашнем рынке, в Германии, составляет 43 900 евро, универсала – 45 000 евро.

универсал седан авторынок новинки BMW BMW 3 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A4 III на вторичке: секретная ржавчина на днище, неубиваемый салон и капризные светодиоды Быстрый прогресс в области бортовой электроники автомобилей и рост требований к автомобилям премиум-класса привел к уменьшению жизненного цикла поколений у всего концерна Volkswagen. Так, ве... 16 0 0 18.05.2022
Статьи / Авто недели Скучный снаружи, надежный внутри: стоит ли покупать Mitsubishi Galant IX за 600 тысяч рублей Насколько дерзким, популярным и желанным было в России восьмое поколение Mitsubishi Galant, настолько же пресным и невостребованным оказалось девятое. При выборе крупного седана у нас скоре... 1452 0 1 18.05.2022
Статьи / Популярные вопросы Планка, конструктор, распил: что это такое и почему не стоит их покупать Иногда в объявлениях о продаже автомобилей – обычно праворульных – можно встретить комментарии: «не распил», «не планка», «не конструктор». Что означают эти понятия, почему они считаются пло... 1196 0 2 16.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24275 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16933 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11691 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings