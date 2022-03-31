Рестайлинговая «трёшка» BMW дебютировала как китайский электрический седан i3

Компания BMW официально представила электроседан i3 для Китая, а премьера обновлённых «углеводородных» версий BMW 3 Series для глобального рынка ещё впереди.

Фотографии электрической «трёшки» всплыли в электронной базе министерства промышленности КНР ещё в декабре, а теперь состоялась официальная премьера и раскрыты технические подробности. Напомним, что на глобальном рынке индекс i3 раньше принадлежал субкомпактному электрический хэтчбеку, но его выпуск через пару месяцев прекратится, наследника не будет, так что теперь обозначение i3 досталось электрическому среднеразмерному седану.

Новый BMW i3 предназначен исключительно для Китая (продажи начнутся в мае), экспорт в Европу, как в случае с электрокроссовером BMW iX3 китайской сборки, не планируется. За основу BMW i3 взяли обычную «углеводородную» удлинённую китайскую «трёшку» с приставкой L (габаритная длина — 4872 мм, колёсная база — 2966 мм) и сделали электрическую конверсию по образу и подобию вышеупомянутого iX3.



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Единственный электромотор с максимальной отдачей в 210 кВт (286 л.с.) и 400 Нм вращает задние колёса. Батарея ёмкостью 70,3 кВт·ч (из них потребителю доступны 66,1 кВт·ч) размещена в полу и обеспечивает 526 км пробега на одной зарядке по китайскому ездовому циклу CLTC. Максимальная мощность зарядки невысокая — 95 кВт, она позволяет пополнить заряд с 10 до 80% за 35 минут. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Других вариантов силовой установки пока нет, а вышеописанная носит обозначение eDrive35L.



Всё место под капотом съела силовая электроника, разместить там дополнительный багажник конструктором не удалось, а объём основного заднего по сравнению с бензиновыми версиями уменьшился с 480 до 410 л.

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Салон нового BMW i3, как мы и предполагали, почти во всём повторил таковой у родственного глобального лифтбека BMW i4 — та же новая передняя панель с двухэкранным «табло» (12,3 + 14,9 дюйма) и отсутствие физического бока управления микроклиматом, все второстепенные функции теперь зашиты в меню операционной системы BMW OS8.



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Внешние признаки электромобиля — это заглушки в фирменных ноздрях на передке, задний бампер без выхлопных патрубков и особый дизайн колёсных дисков. Новые упрощённые фары без вырезов в нижней части, вероятно, достанутся и обычным обновлённым «трёшкам», которые пока не представлены.



Глобальная электрическая «трёшка» ожидается только в 2025 году вместе со сменой поколений всего семейства, она получит более совершенную, чем у нынешнего китайского BMW i3, техническую начинку.

