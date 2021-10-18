BMW 3 series нового поколения: запас хода составит примерно 700 км

На старосветском рынке продажи автомобилей BMW в течение последних лет были стабильными, наиболее заметный прирост (на 10,6%) был зафиксирован в 2015 году. Ну, а спад, что не удивительно, в «ковидном» 2020-ом, когда дилеры реализовали 673 724 машины марки, что на 18,3% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом у марки наблюдается «плюс»: с января по август клиенты купили на старосветском рынке 469 067 единиц (на 14,2% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года).



На фото: актуальный седан BMW 3 series

Выпуск BMW 3 серии актуального поколения (G20) был налажен в конце 2018 года. За прошлый год дилеры баварского бренда в Европе реализовали 118 369 машин, что на 5% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатели модели подросли: за январь-август автомобиль разошёлся тиражом 84 282 экземпляра, что на 15,4% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.



Отметим, в относительно скором времени (не исключено, что до конца текущего года) компания представит обновлённую версию 3 series. У «посвежевшего» седана в линейке окажется в том числе электрическая версия, но при этом базироваться она будет на той же платформе CLAR, на которой основана актуальная версия автомобиля с ДВС.

В свою очередь у BMW 3 series следующей генерации будет совсем иная платформа. Как сообщает британское издание Autocar, в основу будущего седана ляжет новая «тележка» Neue Klasse, её «рабочее» название – NK1. Она предназначена для электромобилей: предполагается, что у «трёшки» нового поколения «начинка» окажется исключительно «зелёной». Ожидается, что официальная премьера пройдёт в 2025 году.



Предполагается, что у новинки станет длиннее колёсная база и короче – передний и задний свесы. Чтобы уменьшить вес, в BMW при производстве, вероятно, будут использовать алюминий, а также каркасную конструкцию кузова, которая частично создана c применением углеродного волокна. Это позволит отчасти сократить ту прибавку в весе, которую традиционно обеспечивают тяговые батареи.



Также другая платформа обеспечит плоский пол, благодаря чему салон окажется более просторным (по сравнению с нынешней «обычной» моделью). Предположительно интерьер будущей BMW 3 series получит отделку интерьера, созданную из переработанных материалов, как у концепта i Vision Circular (он был представлен в рамках Мюнхенского автосалона в прошлом месяце).

Предполагается, что базовую версию электрического седана следующей генерации оснастят одним электромотором, расположенным на задней оси, а топовая версия xDrive получит двухмоторную установку (по одному двигателю на каждой оси). Ёмкость батарей пока не раскрывается, но, как сообщает издание, максимальный запас хода на одной зарядке у 3 series нового поколения составит порядка 700 км. Не исключено, что у такого автомобиля впоследствии появится и «заряженная» версия M.

