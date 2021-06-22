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Обновлённый BMW 3 серии (G20): первые изображения

22.06.2021 240 0 0

Популярный немецкий седан готовится к рестайлингу, и мы, пользуясь последними шпионскими фотографиями, составили своё представление о том, как он будет выглядеть.

 

Седьмое поколение третьей серии, получившее заводской индекс G20, было представлено в октябре 2018 года на Парижском автосалоне. Семейство состоит из седана и универсала с индексом G21, от лифтбека Gran Turismo в этой генерации отказались. Автомобиль выпускается чуть более двух лет, однако недавно в Сети появились шпионские фотографии обновлённой «трёшки», проходящей испытания. Стоит отметить, что на них был запечатлён электрический вариант седана, однако можем предположить, что традиционная версия получит аналогичные изменения во внешности. Самое интересное из видимых отличий – новый дизайн светодиодных элементов в фарах, которые впервые для BMW теперь будут Г-образными, а не L-образными. Также седан получит новый бампер с иной формой боковых декоративных вставок.

Рестайлинг наверняка отразится и на задней части модели, где можно ожидать появление нового бампера. Его дизайн пока неизвестен, мы же изобразили вариант в стиле нового лифтбека 4 Series Gran Coupe, официально представленного две недели назад. Что касается фонарей, то они вполне могут остаться нетронутыми в ходе рестайлинга. Также седан изображён с колёсными дисками нового дизайна.

«Трёшка» в кузове G20 построена на модульной платформе CLAR, которую также используют новые седаны 5-й и 7-й серии, а также кроссоверы от Х3 до Х7. Автомобиль оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, которая наверняка перейдёт и рестайлинговому варианту. Наиболее же интересным обновлением станет полностью электрическая версия, которая может получить силовую установку от электрокрососвера iX3. В базовом варианте она развивает 282 л.с., 400 Нм крутящего момента и идёт в паре с задним приводом.

Премьера обновлённой 3 серии может состояться в течение этого года.

Нынешний седан BMW 3 серии (G20)
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Нынешний седан BMW 3 серии (G20)
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Нынешний седан BMW 3 серии (G20)
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Сегодня в России минимальная стоимость «трешки» с дизелем составляет 3 120 000 рублей (318d AT, 150 л.с.). Самый доступный вариант с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 184 л.с. и «автоматом» обойдётся в 3 230 000 руб. Одна из самых популярных модификаций – 190-сильная 320d, которая идёт только в паре с полным приводом xDrive, такой автомобиль можно приобрести за 3 460 000 рублей. Самая мощная из «гражданский» версий с индексом M340i оснащается 3-литровым 6-цилиндровым рядным турбомотором мощностью 374 л.с. (500 Нм), базовый ценник составляет 4 880 000 рублей. Наконец, особняком стоит 510-сильный полноприводный спортседан М3, он оценивается минимум в 7 370 000 руб.

Напомним, пару недель назад также состоялась премьера обновлённых кроссоверов Х3 и Х4.

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