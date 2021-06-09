Всё и сразу: обновлённые BMW X3 и BMW X4 дебютировали вместе с М-версиями

Компания BMW представила рестайлинговые среднеразмерные кроссоверы X3 и X4. Основные изменения — косметические, но и «железо» тоже немного доработано.

Нынешнее третье поколение BMW X3 (G01) существует с 2017 года, а родственный BMW X4 (G02) второго поколения дебютировал в 2018-м (купеобразной версии у «первого» Х3 не было), но рестайлинг они пережили синхронно, причём компания BMW выкатила сразу их топовые М-версии — редкий по современным меркам пиар-ход, обычно производители максимально дробят релизы по кузовам и модификациям, чтобы СМИ писали о новинках как можно чаще.

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Фотографии обновлённого BMW X3 были опубликованы китайскими СМИ ещё в прошлом месяце (КНР сегодня — главный рынок сбыта для этой модели), но тогда нам показали кроссовер в опциональном М-обвесе, а на официальных снимках он представлен в более лаконичном базовом декоре без фальшивых сеток и раздутых бамперов.



Общими признаками обновления для всех версий Х3 стали сросшиеся фирменные ноздри на передке и полностью перерисованная светодиодная «оптика», задние фонари при этом стили более рельефными и получили белые секции в углублениях. У купеобразного BMW X4 собственное оформление кормы, с более узкими фонарями и более замысловатым оформлением бампера.



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В салоне появились новая центральная консоль (такая же, как у актуальных BMW 3 и 4 серий), более свежая мультимедийная система с фирменной операционкой BMW 7 (максимальная диагональ центрального экрана — 12,3 дюйма), цифровой щиток приборов с разъёхавшимися по углам шкалами, новое оформление центрального тоннеля, новый селектор АКП и серебристые вставки в дефлекторах обдува.

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На западных рынках бензиновые двигатели BMW X3/X4 ради улучшения экологических характеристик обзавелись 48-вольтовыми гибридными довесками, но в России их не будет, равно как plug-in гибридной версии xDrive30e на базе 2,0-литрового бензинового мотора и полностью электрического заднеприводного iX3.



Наша линейка состоит из бензиновых версий xDrive20i (2,0 л, 184 л.с., 300 Нм), xDrive30i (2,0 л, 249 л.с., 350 Нм), M40i (3,0 л, 387 л.с., 500 Нм) и дизельных xDrive20d (2,0 л, 190 л.с., 400 Нм), xDrive30d (3,0 л, 249 л.с., 620 Нм). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. В виде опции доступны адаптивные амортизаторы с электронным управлением. Цены на обновлённый BMW X3 начинаются от 4 340 000 рублей, на BMW X4 — от 4 660 000 рублей.

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Особняком стоят спортивные версии X3 M Competition и X4 M Competition, у которых собственное, более агрессивное на вид внешнее оперение, усиленный кузов, стандартная адаптивная подвеска и мощный 3,0-литровый бензиновый двигатель S58 c напечатанной на 3D-принтере головкой блока. Обновление принесло этому мотору новый кованный коленвал, который позволил увеличить максимальный крутящий момент с 600 до 650 Нм, но максимальная мощность осталась прежней — 510 л.с. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,1 до 3,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч, но с опцией M Driver's Package ограничитель можно сместить на 285 км/ч.



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В продаже обновлённые BMW X3 и BMW X4 появятся до конца лета.

