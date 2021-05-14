Обновлённый BMW X3 рассекречен досрочно: ещё больше фальшивого декора

Китайские СМИ опубликовали сертификационные снимки рестайлингового BMW X3 третьего поколения, а ведь его официальная премьера ожидалась только в июне. Драматических изменений в дизайне не произошло, но западные автолюбители уже раскритиковали новшества.

Главным рынком сбыта среднеразмерных кроссоверов большой немецкой тройки давно стал Китай, а потому вполне логично, что дизайн делается с оглядкой на вкусы клиентов из Поднебесной, и эти вкусы у европейцев и американцев часто вызывают оторопь. Снимки обновлённого BMW X3, всплывшие в китайских СМИ, показывают, что визуальных изменений в экстерьере не так уж много, но те, что есть, уже раскритикованы западной прессой и их читателями.

Фирменные ноздри у всех версий BMW X3 теперь такие же, как у дебютировавшего в прошлом году электрического iX3, (он производится только в Китае, но продаётся в том числе в Европе), то есть более крупные и сросшиеся – западные автолюбители мгновенно окрестили их солнцезащитными очками. Форма фар и фонарей принципиально не изменилась, но светодиодная начинка у них новая.

Бамперы полностью новые. Передний теперь с вертикальными декоративными вставками по бокам, средней секцией в форме улыбки и без противотуманок. В заднем бампере появились фальшивые решётки вентиляции по бокам и фальшивый диффузор снизу. Настоящие выхлопные патрубки, к счастью, сохранились, но на электрической версии вместо них по-прежнему два пустых углубления.



В общем, ничего нового: староверы не первый год ругают BMW за избыточную деталировку, и обновлённый Х3 просто ещё один в общем ряду. Фотографий салона пока нет, но и здесь революции не ожидается. Информация о технических эволюциях появится только во время официальной премьеры – ждём.



BMW X3 третьего поколения дебютировал в 2017 году и сейчас находится в середине своего жизненного цикла. По данным ресурса CarSalesBase, продажи этой модели в первом квартале 2021 года в Китае составили 35 159 единиц и это хуже, чем у основных конкурентов: китайский Audi Q5L за то же время разошёлся тиражом 42 923 шт., Mercedes-Benz GLC – 39 759 шт.