В дополнение к купе и кабриолету: BMW начала продажи нового 4 series Gran Coupe

Компания BMW начала выпуск 4 series ещё в 2014 году, а в 2020-ом модель прошла через смену генерации. Причём новое купе четвёртой серии (с индексом G22) было представлено ещё в начале июня прошлого года, а кабриолет был рассекречен в конце сентября 2020-го. Теперь же пришла очередь пятидверного лифтбека с приставкой Gran Coupe второго поколения.



На фото: BMW 4 series Gran Coupe нового поколения

В ходе смены генерации автомобиль стал крупнее: теперь его длина по сравнению с предшественником увеличилась на 143 мм (до 4783 мм), ширина выросла на 27 мм (до 1852 мм), а высота – на 53 мм (теперь составляет 1442 мм). Расстояние между осями увеличилось на 46 мм (сейчас – 2856 мм). Кроме того, больше стала в том числе ширина колеи – на 50 мм спереди и 29 мм сзади. Это позволило увеличить внутреннее пространство в пятиместном автомобиле. Объём багажника новинки равен 470 л, а со сложенным задним диваном – 1290 л.



Несмотря на то, что этот элемент внешности вызвал уже немало споров, баварская компания всё же наделила новый пятидверный лифтбек огромными фирменными «ноздрями», выполняющими роль радиаторной решётки. Не считая размера и формы кузова (такая же, как у недавно представленного электромобиля BMW i4), модель визуально почти не отличается от представленного прошлым летом 4 series Coupe второго поколения. Дверные ручки у него тоже «утопленные», как и у «пятидверки» i4. Диаметр колёсных дисков варьируется в диапазоне от 17 до 20 дюймов.



Интерьер у 4 series Gran Coupe не такой, как у лифтбека i4, он имеет куда больше общего с ранее представленными купе и кабриолетом четвёртой серии. В салоне можно заметить блок управления климат-контролем с физическими кнопками, а также информационно-развлекательная система iDrive (у стандартной версии диагональ равна 8,8 дюйма, у топовой – 10,25 дюйма). Также в базовом исполнении предлагается аналоговый щиток приборов с дисплеем посередине, а в варианте побогаче – 12-дюймовая «виртуальная» приборка.



В основе 4 series Gran Coupe лежит платформа CLAR, на ней же базируется i4. Изначальная моторная гамма новинки включает в себя три бензиновых двигателя и дизель. Так, в линейке есть версии 420i и 430i с двухлитровыми «турбочетвёрками» их отдача равна 184 л.с. (300 Нм) и 245 л.с. (400 Нм) соответственно. У таких исполнений задний привод. Третий бензиновый вариант – M440i xDrive – предполагает полный привод, наличие 3,0-литровой рядной «турбошестёрки» мощностью 374 л.с. (500 Нм). Дизельная версия 420d оснащается 2,0-литровым 190-сильным наддувным мотором (400 Нм), привод – задний или полный. Все версии идут в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.



Также в гамме есть версии 420d и M440i с 48-вольтовым стартер-генератором, работающим в рамках системы старт-стоп. Этот электродовесок даёт дополнительные 11 «лошадок», которые помогают во время первых секунд разгона. Такая версия разгоняется с места почти до «сотни» за 4,4 секунды. Отметим, пока что представлен «ассортимент» для старта продаж, впоследствии моторная линейка будет расширена.



Баварская компания наладила выпуск 4 series Gran Coupe на предприятии в Мюнхене (Германия), здесь же с конвейера сходят 3 series, а впоследствии будет налажено производство электрического лифтбека i4. В России автомобиль уже доступен для заказа, пока в единственном исполнении – BMW 420d. Его стартовая цена равна 3 680 000 рублей. Отметим, новое купе четвёртой серии сейчас стоит у нас не менее 3 560 000 рублей, а кабриолет обойдётся минимум в 4 090 000 рублей.

