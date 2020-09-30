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  • Кабриолет BMW 4 series получил мягкий верх. До российского рынка доберётся весной

Кабриолет BMW 4 series получил мягкий верх. До российского рынка доберётся весной

30.09.2020 107 0 0

Клиентам в РФ предложат выбирать из пяти версий новинки. Стартовый ценник составляет 3,77 млн рублей.

 

Баварский автопроизводитель представил новое поколение купе четвёртой серии (G22) в начале июня текущего года. Теперь пришла очередь кабриолета BMW 4 series, который компания рассекретила сегодня, 30 сентября. Габаритами и внешностью новинка почти полностью повторяет закрытую «двухдверку», за исключением, конечно, верхней части.

BMW 4 series Cabrio нового поколения снабдили мягким складным верхом, тогда как у предшественника была жёсткая крыша. Новый вариант оказался на 40% легче по сравнению с прежней стальной конструкцией (это отразилось и на массе автомобиля в целом). В компании отметили, что несмотря на тканевый верх, у новой крыши лучше тепло- и звукоизоляция по сравнению с кабриолетом прошлого поколения. У стандартных версий модели мягкий верх выполнен из ткани чёрного цвета, но за доплату можно выбрать другой: в компании его описали как «антрацит с серебристым эффектом».

По сравнению с предшественником объём багажного отделения вырос: на 15 литров с поднятым тентом (у кабриолета нового поколения он составляет 385 литров) и сразу на 80 литров – с убранным складным верхом (теперь 300 литров). 

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В остальном версия с открытым верхом повторяет дизайн экстерьера купе: те же гигантские фирменные «ноздри», перешедшие от представленного в 2019 году шоу-кара BMW Concept 4, та же головная оптика и задние фонари. Передняя часть салона BMW 4 series Cabrio тоже повторяет «закрытую» версию модели: у него цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма, небольшой экран для управления климат-контролем между центральными воздуховодами и тачскрин мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма по центру передней панели. Во втором ряду у кабриолета находится пара раздельных кресел, которые располагаются ближе к центру, чем в купе.

В оснащение базовой версии входят шесть подушек безопасности, датчик дождя, передние и задние парктроники, динамический круиз-контроль, 18-дюймовые легкосплавные диски, отделка салона кожей, обогрев передних сидений, а также спортивное рулевое колесо (тоже с обогревом). В качестве опции кабриолету предлагается ещё обогрев зоны шеи при езде со сложенным верхом.

В моторной гамме BMW 4 series Cabrio те же четырёх- и шестицилиндровые двигатели, как и у купе. Но при этом исполнение 420d Cabrio может иметь только задний привод (у «закрытой» версии 190-сильный 2,0-литровый мотор может быть и с полным приводом xDrive). Дизели, а также старший бензиновый движок работают в тандеме с 11-сильным стартер-генератором. В комплект предлагаются восьмиступенчатые «автоматы» Steptronic и Steptronic Sport с двумя сцеплениями.

Клиентам в РФ предложат два варианта кабриолета – 420i Cabrio и М440i xDrive. Первая версия оснащается 2,0-литровым 184-сильным мотором (крутящий момент – 300 Нм). Такому автомобилю на разгон с места до «сотни» нужно 8,2 секунды. Топовое исполнение получило 3,0-литровую 374-сильную «турбошестёрку» (500 Нм). Упражнение от 0 до 100 км/ч этот кабриолет выполняет за 4,9 секунды (этот результат на 0,4 секунды медленнее по сравнению с купе с такой же «начинкой»). 

До российских дилеров кабриолет BMW 4 series доберётся весной 2021 года. Всего нашим клиентам предложат пять комплектаций. За базовую версию новинки придётся отдать не менее 3,77 млн рублей, а топовый вариант обойдётся в 5,9 млн рублей.

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