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  • Другие фирменные «ноздри»: BMW акцентирует внимание на экологии с концептом i Vision Circular

Другие фирменные «ноздри»: BMW акцентирует внимание на экологии с концептом i Vision Circular

06.09.2021 88 0 0

Баварская компания показала компактный четырехместный электрокар в рамках стартовавшего международного автосалона в Мюнхене. Автомобиль на треть создан из мусора.

 

Результаты продаж автомобилей BMW в Европе в последние годы были примерно стабильными, скачков не наблюдалось. Конечно, ситуация изменилась в 2020-ом, тогда дилеры реализовали всего 673 724 машины марки, что на 18,3% меньше, чем годом ранее. В текущем году у марки фиксируется «плюс»: с января по июль клиенты купили на старосветском рынке 426 618 машин (на 18,5% больше, чем годом ранее).

Концепт BMW i Vision Circular

Сейчас многие автопроизводители, для которых «зеленеющий» европейский рынок является одним из приоритетных, активно вкладываются в развитие электрокаров. Одним из них является BMW. Так, на стартовавшем Мюнхенском автосалоне баварская компания представила свою очередную «батарейную» новинку – её роль выполнил концепт i Vision Circular.

Пока что этот автомобиль можно назвать разве что «заделом» на сравнительно далёкое будущее. Предполагается, что серийную модель на его основе стоит ждать примерно в 2040 году. Им станет компактный городской электрокар. Его можно было бы назвать преемником BMW i3, если бы не тот факт, что автомобиль отправляют в отставку, а название планирует передать другой модели марки.

Важнейшей «фишкой» концепт i Vision Circular является то, что машину можно полностью утилизировать или отправить в переработку (в том числе и твердотельный тяговый аккумулятор, которым она оснащается). Кроме того, изначально сам автомобиль примерно на треть состоит из переработанного мусора: порядка 30% деталей, включая алюминиевые панели кузова, а также пластик, используемый для отделки интерьера. В дальнейшем долю планируется поднять до 50%.

Шоу-кар интересен за счёт дизайна. По сути, «электрическая» новинка демонстрирует эволюцию фирменного стиля бренда. Судя по концепту, у будущих новинок BMW не будет огромных «ноздрей» на передней части. Их заменит заглушка, расположенная на месте традиционной решётки радиатора, созданная в виде горизонтально расположенных «почек» со светодиодными линиями, идущими в разных направлениях.

Лобовое стекло и крыша «однообъёмника» визуально представляют собой единую прозрачную панель. Длина автомобиля, вероятно, не превысит четырёх метров. Шоу-кар рассчитан на четверых седоков, а его боковые двери – распашные. Некоторые детали предполагается использовать во второй раз и вовсе без переработки, к ним относятся плафоны освещения, располагаемые в задней части салона (их роль выполнят шайбы системы iDrive от отправленных «в утиль» кроссоверов BMW iX). В салоне на передней панели находится крупный тачскрин, заменивший кнопки для управления различными функциями. Показания приборов проецируются на лобовое стекло перед глазами водителя.

Ожидается, что часть используемых для создания концепта BMW i Vision Circular решений компания в относительно скором будущем начнёт применять при выпуске машин марки. Речь идёт об экономии материалов при производстве будущих электромобилей. Предположительно такие машины появятся ближе к 2025 году.

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